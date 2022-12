La reforma de la malversación beneficiaría a Griñán y a los otros ocho condenados por los ERE

La reforma que ERC ha registrado este viernes en el Congreso de los Diputados para reformar el delito de malversación no sólo favorecería a los políticos condenados y a los que quedan todavía por ser enjuiciados en el procés, sino que tendría una repercusión directa en otros muchos casos y beneficiaría al ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, que fue condenado a seis años y dos días de prisión, y a los otros ocho ex altos cargos que han sido condenados por el caso de los ERE, en relación con las ayudas que por importe de 680 millones fueron concedidas en el periodo 2000-2009.

La enmienda presenta por ERC solicita la inclusión de un nuevo artículo en el Código Penal, el 432 bis, que contemple penas de entre seis meses y tres años para la autoridad o funcionario público que destine fondos públicos que estaban puestos a su cargo para usos “particulares y ajenos a la función pública”, pero en los que no concurra un ánimo de apropiárselo, y junto a esta pena de cárcel establece otras de inhabilitación a ejercer cargo público entre uno y cuatro años.

Varias fuentes del caso de los ERE consultadas por este periódico han confirmado que si se distingue el ánimo de lucro en esa reforma del delito de malversación, es evidente que afectaría a la sentencia de Griñán y de los otros ocho ex altos cargos condenados, puesto que, según han recordado, en relación con las ayudas de los ERE "nadie ha sido acusado de un beneficio o enriquecimiento personal", al menos en lo que se refiere al juicio por el denominado "procedimiento específico" por el que se concedían las ayudas, la llamada pieza política de esta macrocausa.

Acudir a un proceso de revisión de condena

Si finalmente la reforma sale adelante en los términos propuestos por ERC, el nuevo delito de malversación de este artículo 423 bis del Código Penal supondría que, en el caso de Griñán, la condena podría reducirse a la mitad, desde los seis años y dos días que le fueron impuestos, a un máximo de tres años o incluso a una pena inferior, dado que la horquilla fija una posible pena de entre seis meses y tres años, lo que podría dar lugar incluso a que no tuviera que entrar en prisión.

Actualmente Griñán y los otros ex altos cargos están esperando a que la Audiencia de Sevilla resuelva los recursos de súplica que presentaron contra la decisión del tribunal de rechazar la suspensión del ingreso en prisión mientras se resuelve el indulto parcial solicitado o se tramitan otras medidas como el incidente de nulidad formulado contra la sentencia o el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y en el que jugará un importante papel el voto particular emitido por dos magistradas del Supremo que rechazaron el delito de malversación en el caso de Griñán y de parte de los acusados. El plazo de tres meses de prórroga que pidió la defensa de Griñán para entrar en prisión cobra ahora más importancia al haberse planteado esta reforma del delito de malversación

En cualquier caso, tanto Griñán como los otros ex altos cargos tendrían que acudir al mecanismo de "revisión de la condena" para que se les aplique ese nuevo artículo, que sería más beneficioso para los reos y que por tanto sería de inexorable aplicación.

Aunque la rebaja de la pena beneficiaría los nueve ex altos cargos de los ERE, algunas fuentes consultadas han recordado que el ánimo de lucro, antes y después de la reforma del delito llevada a cabo en 2015, nunca se ha identificado con el beneficio económico propio o de un tercero, por lo que esta reforma sería de gran calado y tendría que llevar al legislador a diseccionar el concepto jurídico del ánimo de lucro, llevando a la creación de una especie de malversación distinta a la que de hasta ahora.

De esta forma, habría una penalidad distinta para aquellos acusados a los que no se les haya podido acreditar durante el proceso judicial ese enriquecimiento o beneficio personal, pero las fuentes han advertido que al mover una pieza de algo tan complejo como es la regulación de la malversación se podrían producir otros efectos además de los que lleva aparejado el cambio en las penas.

¿Cómo afectaría a los ex altos cargos la reforma?

En el caso de los ERE, la reforma de la malversación y la consiguiente rebaja de las penas para los acusados en los que no se acredite ese beneficio personal afectaría a todos los ex altos cargos que fueron condenado en la sentencia del "procedimiento específico", que fueron condenados a penas de entre tres y casi ocho años de cárcel

Estas son las penas de prisión impuestas a los nueve acusados de los ERE que fueron condenados por los delitos de malversación y prevaricación:

José Antonio Griñán Martínez, ex presidente de la Junta: pena de 6 años y 2 días de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y dos días.