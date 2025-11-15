Una mujer de 60 años reclama en los juzgados que es nieta del político sevillano Adolfo Rodríguez Jurado

Una mujer de 60 años ha presentado una demanda en la que reclama su reconocimiento como nieta de Adolfo Rodríguez Jurado (1865-1933), un político sevillano que fue diputado en las Cortes españolas, presidente de la Diputación y decano del Colegio de Abogados. La denuncia, presentada por el abogado Fernando Osuna, intenta demostrar que es hija extramatrimonial de un hijo del ilustre político. Y no sería la única, ya que supuestamente tiene dos hermanos en la misma situación. El letrado espera “que la parte demandada reconozca los hechos” para así no tener que llegar a juicio.

La demandante, que vive en Barcelona aunque la mayor parte de su vida residió en Sevilla, tenía un “presunto” padre biológico que ya ha fallecido. Según el bufete que la representa, ya se ha comprobado que el hombre que figuraba como su padre en el Registro Civil, que estuvo casado con su madre pese a ser “mucho mayor”, no es el padre biológico.

La demanda también recalca el “gran parecido” físico entre la señora y su supuesto padre, que “tras años de relaciones sentimentales interrumpidas no llegó a casarse” con su madre. Esta era “de posición económica y social débil”.

La documentación aportada al juzgado incluye cartas en las que otro nieto de Rodríguez Jurado “reconoce que tienen parentesco de sangre”, según Osuna, así como “un audio” en el mismo sentido.