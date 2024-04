El neerlandés acusado de apuñalar al empleado de un bar de Sevilla: "No tuve la intención de atacar, sólo de defenderme"

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla dejó ayer visto para sentencia el juicio a un ciudadano neerlandés a quien la Fiscalía acusa de apuñalar a un trabajador eventual de un bar de la calle Feria. Lofti B. reconoció que esgrimió un cuchillo durante una refriega con un grupo de hombres, pero aseguró que lo hizo tras recibir una pedrada “en la frente” y que “para nada” tuvo la voluntad de matar a nadie. Su versión es que intentaba defenderse de una agresión múltiple en la que supuestamente lo atacaron “con la placa de un coche, una pancarta y palos” y que tras notar que su puñal había impactado en alguien entró “en shock”. “No tenía intención de atacar, sólo de defenderme”, insistió. A la Fiscalía no la convenció, ya que su petición definitiva fue la misma que la provisional: seis años de cárcel por un delito de homicidio en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron el 7 de junio de 2019. El investigado estaba en el bar La Bicicletería junto a su novia pero empezó a fumar y, como estaba prohibido, fue conminado a que saliera. Después quiso volver a entrar “para recuperar el equipaje”, pero le cerraron “en las narices”. Entonces se sintió “frustrado” y dio una patada a la puerta del local. Eso hizo que salieran cuatro hombres. “Me persiguieron por toda la calle”, relató el procesado ante el tribunal.

Lofti B. también contó que el cuchillo, que “más que cuchillo era una herramienta”, lo llevaba en una pequeña mochila y lo sacó “después de quince minutos”. “Sólo quería mantener a la gente a distancia”, agregó el neerlandés, que no se mostró seguro de haber visto a la víctima en el suelo pero sí sintió que había golpeado a alguien. “En ese momento entré en shock y dejé caer el cuchillo”, indicó. También lamentó que él también tuvo que ir al hospital porque lo hirieron antes de que sacase el cuchillo.

La versión de la víctima fue muy diferente, como era previsible. Afirmó que Lofti B. regresó un rato después de haber recuperado su equipaje y que golpeó la puerta “con violencia”. "Abrí, le pregunté ¿otra vez tú? Y me apuñaló sin más”, rememoró. “No sentí la puñalada hasta que alguien me dijo que me había dado y vi el intestino. Y después intentó apuñalarme muchas veces más”, denunció.