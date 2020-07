El juez embarga los bienes del ex contable de Lipasam

El juez de Instrucción número 14 de Sevilla, Manuel Centeno Campoy, ha ordenado el embargo de los bienes del ex contable de Lipasam y su esposa. El auto indica que se ha realizado "para asegurar la satisfacción de las posibles responsabilidades civiles que se puedan derivar del presente procedimiento". Asimismo, dispone la "prohibición general de disponer sobre los bienes que integren el patrimonio de los denunciados". El ex jefe de servicio del departamento económico se apropió de cerca de un millón de euros, algo que él mismo reconoció durante su declaración ante el juez de Instrucción.

Señala, además, que se proceda a la tasación de estos bienes para que "puedan aplicarse en momento a las posibles responsabilidades civiles que puedan dimanarse del presente procedimiento".

El pasado mes de marzo, la defensa del ex jefe de servicio del departamento económico y financiero de Lipasam Manuel M. G. presentó un escrito en el juzgado que investiga el desfalco de más de un millón de euros, en el que pone a disposición del mismo los bienes que conforman su patrimonio, entre los que destacan dos viviendas (en Sevilla y Rota), una "embarcación" y la mitad de un coche de caballos, del que su defensa ha aportado al juez un contrato privado de adquisición del mismo que está a nombre de un tercero, pero del que Manuel M. G. posee el 50%.

Junto a esto, entregó en el juzgado de Instrucción una copia de las escrituras de compraventa de los bienes inmuebles, así como el permiso de circulación de tres vehículos, una motocicleta y dos turismos, según refleja el escrito.

También ha aportado la escritura de constitución de la sociedad "Eventos de la Tisana", junto al extracto de movimientos durante su actividad. La defensa urge al juzgado a que estas propiedades se apliquen "a la satisfacción de la deuda, toda vez que, sobre todo en lo que se refiere a los bienes muebles, van sufriendo la lógica depreciación por el paso del tiempo".

Cuando el pasado mes marzo testificó ante el juez , el ex jefe de servicio del departamento económico y financiero de Lipasam Manuel M. G. confesó que se apropió de más de un millón de euros de las cuentas de la empresa pública de limpieza de Sevilla, mediante un sistema que, según declaró, era de "difícil detección" por parte de Lipasam y por eso nunca se detectó en las auditorías realizadas a la sociedad.

El investigado reconoció entonces que su modus operandi consistía en que "independientemente de los datos que aparecieran en la remesa de los pagos", en la base de datos del sistema informático -en una aplicación denominada SAP- figuraban como cuenta para realizar los ingresos una cuenta suya. Posteriormente, colocaba el "número de cuenta del proveedor y a veces no lo hacía porque se olvidaba", algo que ha ocurrido en los últimos ingresos recibidos por importe de más de 264.000 euros cuando ya había cesado como trabajador de Lipasam y que se ha debido a que "seguía figurando su número de cuenta en la base de datos informáticos".

En cuanto al hecho de no haya sido detectado el desfalco con anterioridad, afirmó que no todas las transacciones económicas que se realizan en la herramienta informática SAP "tienen que pasar necesariamente por un contrato y un pedido". El ex trabajador ha insistido en que el desfalco es obra suya y "no ha habido nadie de Lipasam que haya cooperado" con él.