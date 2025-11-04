La pelea de la familia del Suizo para que el asesino del triángulo amoroso de Dos Hermanas fuese condenado a 12 años de cárcel y no a 10

El caso del triángulo amoroso de Dos Hermanas se cerró ayer con un acuerdo por el que los asesinos ahora ya confesos de Rafael el Suizo, su viuda y el amante de ella, fueron condenados a 18 y 12 años de cárcel, respectivamente. Las acusaciones pedían inicialmente 25 y 20 años, pero tanto la Fiscalía como los padres de la víctima acabaron firmando el ya citado pacto porque así la familia conseguía "tranquilidad y paz". Estas palabras fueron pronunciadas por Helena Martínez, la abogada de los progenitores de Rafael, que jugó un papel importante para que Clemente M.P. acabase siendo castigado con doce y no diez años de prisión. De hecho, hubo un momento durante las negociaciones en el que el Ministerio Público aceptó que la pena para el homicida fuese la mitad de la que reclamó en un principio, pero la familia quiso que se hiciese un último esfuerzo para que el listón no bajase tanto... y su letrada lo logró, obviamente con el beneplácito de su compañera fiscal y de las abogadas que han llevado tanto al acusado como a Tamara N.B.

"Los acusados llevaban cuatro años sin declarar y hoy han decidido confesarlo todo", se felicitó Martínez ya en los soportales de la Audiencia de Sevilla, una vez que la vista de conformidad terminó en la segunda planta. "El hecho de que hayan pedido perdón a la familia y hayan mostrado su total arrepentimiento también es de valorar", añadió.

"De alguna manera, creo que también ha habido tranquilidad y paz para la familia, que al final es lo que pretendíamos: hacer justicia y que ellos puedan descansar", explicó la letrada, que como siempre en estos casos se escudó en que más vale un mal arreglo que un buen pleito. "Se venía un juicio muy largo y eso para la familia desgasta muchísimo. Ellos están satisfechos en la medida de lo que ha sucedido", concluyó.

Los padres de Rafael quisieron ver el desenlace del caso en primera persona y se personaron en la Audiencia a primera hora de la mañana junto a dos de sus cuatro hijos, sus dos nietas (las hijas de su hijo y de Tamara) y otros familiares y amigos. La mayoría entró en la sala y asistió en vivo a la vista en la que se certificó la conformidad alcanzada antes por las partes. Después se sumaron quienes iban a ser testigos en el juicio. Todos guardaron silencio y respeto hacia el lugar y el acto que estaban presenciando y sólo al final, cuando Clemente se marchó custodiado en dirección a los calabozos, alguien le gritó "asesino". Pero el magistrado, Juan Jesús García Vélez, no tuvo que llamar la atención a nadie. Es más, se quedó explicándoles lo que acababa de ocurrir por si no les había quedado claro cómo había terminado todo.