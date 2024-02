Un juez perdona 52.000 euros a una sevillana que se vio obligada a cerrar su negocio tras divorciarse

Una sevillana ha visto cómo le perdonan una deuda de 51.298,27 euros tras haberse visto obligada a cerrar su negocio tras divorciarnse, según ha informado la asociación de Ayuda al Endeudamiento. Tras el divorcio se vio obligada a cerrar su negocio quedando las deudas que avaló de forma personal. Ahora, la deudora ha quedado exonerada tras comprobarse su insuficiencia patrimonial en tan sólo seis meses.

La sevillana M. B. avaló personalmente todos los créditos que solicitó junto a su ex cónyuge para poner en marcha un taller de pintura de coches, ya que trabajaban para algunas aseguradoras y éstas se atrasaban en el pago, por lo que para obtener liquidez recurrieron a este método de financiación.

El problema comenzó con el divorcio, la deudora tuvo que cesar su actividad ya que el encargado de trabajar con los vehículos era su ex pareja y ella no podía hacerse cargo del negocio. Tras no haber conseguido integrarse en el mercado laboral, no ha podido ser capaz de hacer frente a las deudas, incluso ha tenido que ser ayudada económicamente por sus familiares.

Ante tal situación, contactaron con los abogados de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, especializados en la llamada “Ley de la Segunda Oportunidad”, procedimiento que permite la cancelación de deudas.

Pepe Domínguez, abogado de la Asociación, detalla cómo disipó la principal duda de los deudores: el perdón de la deuda pública. "La nueva reforma concursal refleja claramente la inclusión de la deuda pública en el procedimiento de liberación de deudas, si no, no hablaríamos de una verdadera “segunda oportunidad”.

Paso a paso: perdón de las deudas a pesar de la oposición de los entes públicos

Teniendo como objetivo la declaración de concurso de acreedores, los abogados de la Asociación presentaron un “preconcurso de acreedores”. Con esto, como explica Pepe Domínguez, “se comunica la insolvencia de los asociados, suspendiendo la obligación de pago y evitando que se inicie un embargo sobre los mismos”

Tras la solicitud de apertura del concurso de acreedores en los Juzgados de Sevilla. Una vez admitido, y demostrando que no había bienes para liquidar, se solicitó el perdón de sus deudas, incluyendo la deuda pública. Esto fue resuelto el pasado 10 de noviembre de 2023 por el tribunal concediendo el beneficio a los deudores. Quedando la ex-deudora libre de pagar 51.298,27 euros.

Han sido más de 350 sentencias logradas por la Asociación de Ayuda al Endeudamiento durante 2023. Todas los autos son de acceso gratuito en su web.