Pro Derechos Humanos denuncia la situación "injusta y discriminatoria" de las mujeres presas en Sevilla-I

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha interpuesto oficialmente una queja ante el Defensor del Pueblo Español para denunciar la situación “totalmente injusta y discriminatoria” que están sufriendo las mujeres presas en la cárcel de Sevilla-I. La asociación andaluza explica que, tras el cierre de la prisión de Alcalá de Guadaíra, la mayoría de las mujeres han sido trasladadas al Centro Penitenciario Sevilla I y todas ellas están ubicadas en un sólo módulo, incumpliendo de esta manera la normativa penitenciaria respecto a la separación interna. La actual situación se traduce en una obligada convivencia entre perfiles de mujeres muy diferentes, así como peor acceso a espacios y recursos, “situación que esta institución ya conoce sobradamente”, según señala la asociación.

APDHA explica en el texto remitido al Defensor del Pueblo que “en el mes de octubre de 2023 esta asociación interpuso queja ante esta misma institución por hechos similares en el Centro Penitenciario Puerto III”. Tras evaluar el asunto planteado, en el mes de febrero de 2024 el Defensor del Pueblo formuló sugerencia a la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias para que “se procure una adecuada separación interior de las mujeres privadas de libertad del Centro Penitenciario de Puerto III en función de sus circunstancias penales y penitenciarias, de manera que, al menos, existan dos módulos exclusivamente destinados a aquellas, para lo cual sería conveniente que uno de los módulos ordinarios de hombres y que esté escasamente ocupado en la actualidad, fuera destinado a su ocupación por mujeres, siempre que esta decisión no perjudique al resto de la población penitenciaria de dicho establecimiento”. En el mes de abril de 2024 el Defensor del Pueblo, en su condición de Mecanismo de Prevención de la Tortura, visitó el Centro Penitenciario Puerto III para comprobar la situación.

La APDHA recuerda que aún no ha recibido respuesta alguna en relación con la aceptación de la sugerencia planteada. La APDHA cree que la situación de discriminación que viven las mujeres presas en Sevilla-I, al igual que las mujeres presas en Puerto III “es contraria al artículo 14 de la Constitución Española” y que, bajo ningún concepto, está justificado que no se atiendan las necesidades de las mujeres presas y que, por el hecho de ser minoría, tengan menos accesos a los espacios, recursos, programas u ofertas laborales o formativas, y, en definitiva, menos acceso al tratamiento penitenciario y, en última instancia, a la reinserción”. La asociación andaluza explica además que la situación que padecen las mujeres presas en Sevilla I vulnera no solo el propio Reglamento Penitenciario -concretamente su artículo 16-, sino también la normativa internacional aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 2010 y la Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2008, sobre la situación especial de las mujeres en los centros penitenciarios.

APDHA reclama al Defensor del Pueblo Español que emita una Recomendación dirigida a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias “para que se procure una adecuada separación interior de las mujeres privadas de libertad en el Centro Penitenciario Sevilla I conforme establece la normativa penitenciaria, así como que tome las medidas necesarias para que las mujeres que cumplen condena en ese centro tengan acceso en igualdad de condiciones que los hombres a ofertas formativas y laborales y acceso a actividades ocupacionales y terapéuticas”.