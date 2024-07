El psiquiatra forense confirma el daño psicológico de María del Monte e Inmaculada Casal

El psiquiatra forense ha confirmado el daño psicológico causado a María del Monte e Inmaculada Casal por el asalto que sufrieron en su chalé en la madrugada del 25 de agosto de 2023, hechos por los que están siendo investigadas ocho personas, entre ellas el sobrino de la popular cantante Antonio Tejado. El psiquiatra del Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla que ha examinado a la pareja ha remitido un informe al juzgado de Instrucción número 16 en el que concluye que tanto María del Monte como Inmaculada Casal tienen diagnosticado un trastorno adaptativo por estrés que guarda una relación directa con "la vivencia psicotraumática sufrida" como consecuencia del robo en su domicilio.

El informe del psiquiatra recoge en el caso de María del Monte que padece ansiedad y sensación de temor al recordar el asalto sufrido en su vivienda, algo que la propia artista ha confirmado en las manifestaciones que ha realizado en los últimos meses, según confirmaron a este periódico fuentes del caso.

El reconocimiento médico fue solicitado por el abogado Francisco Baena Bocanegra, que ejerce la acusación particular en la causa en representación de la pareja, en un escrito en el que ya detallaba que como consecuencia del robo tanto María del Monte como su pareja vienen sufriendo "lesiones psicológicas por las que al día de hoy se encuentran en tratamiento".

Cuando declaró ante el juez, María del Monte realizó un estremecedor relato de los hechos, en el que relató cómo un fuerte golpe despertó a Inmaculada y vio cómo los ladrones se cebaron con su pareja mientras a ella le ofrecieron agua. La tonadillera se emocionó en esa comparecencia al recordar el pánico que sufrió durante algunos momentos del asalto: "Me dio un empujón y me dijo tienes tres minutos para abrir la caja fuerte o me llevo a la niña [la hija de Inmaculada] y la mato", lo que da cuenta del episodio tan traumático que vivieron aquella noche.

A día de hoy, María del Monte sigue recordando con claridad todo lo relacionado con el asalto, como lo que hacían los cinco ladrones que entraron en su casa, la ropa que llevaban -iban ocultos con pasamontañas- y las amenazas que les profirieron para lograr que les facilitara el código para la apertura de la caja fuerte, de la que se llevaron un botín en relojes y joyas valorados en más de un millón de euros.

En el caso de Inmaculada Casal, el psiquiatra forense avala igualmente el trastorno adaptativo que padece y que guarda igualmente relación directa con el asalto, así como el tratamiento psicológico que ha precisado al igual que María del Monte, y destaca que sufre ansiedad y depresión en una intensidad "moderada/importante" y sensación de "angustia" al recordar el asalto sufrido en su vivienda. Inmaculada, además, sufrió lesiones físicas durante el robo, dado que los ladrones llegaron a maniatarla con el cable del teléfono móvil.

90 días de "perjuicio personal básico"

El informe concluye realizando una valoración del "perjuicio personal básico" que el psiquiatra forense aprecia en las víctimas del asalto y que cifra en unos "90 días", y también de las secuelas causadas, de acuerdo con el barómetro de la ley 35/2015, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, que se utiliza como modelo para determinar las futuras indemnizaciones a las que tendrían derecho.

María del Monte e Inmaculada Casal declararon el pasado 16 de febrero ante el juez, al que ofrecieron todos los detalles posibles de aquella madrugada de tan pésimo recuerdo para ella. “Volver a revivir esto es muy duro”, había dicho antes de subir a la sala de vistas. Ya dentro, la cantante y presentadora recalcó que sintió “pánico” y que tuvo “miedo” por su vida durante el ataque, que además resultó especialmente violento no sólo desde el punto de vista psicológico, sino también físico.

“Todo el tiempo estuvimos boca abajo y con una almohada en la cabeza”, relataron ante el juez. También contaron que los asaltantes las golpearon en la espalda “cada veinte segundos”.

La empleada del hogar se persona en la causa y también será reconocida por el forense

Finalmente, la empleada del hogar de María del Monte e Inmaculada Casal también se ha personado como acusación particular y será representada por un abogado del bufete de Francisco Baena Bocanegra. Como fue igualmente víctima del asalto, esta acusación ha solicitado que se libre un oficio al Instituto de Medicina Legal (IML) para que sea reconocida por el especialista en psiquiatría.

De esta forma, serán reconocidas las cinco víctimas del robo, dado que con anterioridad el juez ya había acordado que se examinaran las lesiones psicológicas de la hija de la periodista Inmaculada Casal y de su marido, que se realizó por medios telemáticos dado que ambos residen fuera de España.