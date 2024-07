La investigación por el robo a María del Monte se ampliará por otros seis meses

La Fiscalía de Sevilla ha pedido al juez de Instrucción número 16 de Sevilla que amplíe otros seis meses la investigación de la causa por el asalto al chalé de María del Monte, que tuvo lugar el 25 de agosto de 2023 y en la que figuran como investigadas ocho personas, entre ellas su sobrino, Antonio Tejado, a quien se considera presunto autor intelectual del robo, por haber facilitado supuestamente información a la banda que asaltó la vivienda y se hizo con un botín valorado en un millón de euros en joyas y relojes de gran valor.

Fuentes del caso han confirmado a este periódico que la Fiscalía ha solicitado al juez Juan Gutiérrez Casillas que prorrogue por otros seis meses el plazo de la instrucción de la causa, todo ello después de que el propio instructor dictara el pasado lunes una providencia en la que solicitaba a todas las partes personadas que informaran sobre la posibilidad de ampliar el periodo de investigación, teniendo en cuenta que el plazo legal finaliza el próximo 6 de septiembre. Una vez que el juez acuerde la ampliación de la investigación, ésta se prolongaría, por tanto, hasta el próximo 6 de marzo de 2025.

La petición del Ministerio Público viene motivada, según han explicado las mismas fuentes, porque todavía quedan diligencias acordadas en su día y que están pendientes de recibir, como el volcado de los teléfonos de los otros implicados, la entrega por parte del Instituto de Medicina Legal de Sevilla de los informes sobre las lesiones psicológicas de las víctimas del robo, y también la última línea de investigación que abrió la Guardia Civil precisamente a raíz del volcado del teléfono de Antonio Tejado y en la que se requirió a la compañía telefónica los registros de llamadas y los posicionamientos de una persona que no figura actualmente entre los ocho imputados en la causa.

El volcado del teléfono móvil de Antonio Tejado reveló su supuesto interés en reunirse con el boxeador ruso Arseny Garibyan porque éste tenía que darle "dinero" a Antonio, según el análisis que realizó la Guardia Civil del intercambio de mensajes de texto y audios de whatsapp entre ambos.

La Guardia Civil destacó en su informe la "urgencia o necesidad" que Antonio Tejado tenía en ver a Arseny Garibyan a finales de diciembre pasado, un interés que para los agentes responde a que el ciudadano ruso tenía que "darle dinero" a Antonio Tejado. En ese avance del volcado -los agentes sólo han analizado por ahora una parte de los datos contenidos en el móvil del sobrino de la cantante- aparece una grabación de audio realizada a las 13:41 horas del 26 de diciembre de 2023, en el que Antonio Tejado le refiere a su amigo el ciudadano ruso que él no ha comprado nada de los regalos de Reyes y por eso pedía verle, llegando a referirle "y ya de eso ¿vale?... antes de Reyes y eso", algo que "llama la atención de los investigadores puesto que no quiere referirle directamente el punto en común del interés por verlo antes de Reyes para, según se puede desprender y bajo el criterio de los investigadores, poder comprar los Reyes".

Tejado no recibió finalmente ningún dinero

La Guardia Civil cree que el sobrino de María del Monte "no terminó recibiendo el dinero que esperaba tras la venta o transacción que debía realizar Arseny Garibyan", lo que vendría a explicar que finalizaran los contactos entre ambos. Pero aún así, concluyen los agentes de la Guardia Civil, "dado el contexto de las conversaciones y cuando se inician las mismas, los investigadores no descartarían que ese dinero pudiera ser producto de la venta de algún efecto de los hechos investigados. Por lo que, de ser así, Antonio Tejado no conocería el destino final de los mismos ni el producto económico de éstos", asevera el informe policial, al que ha tenido acceso este periódico.

El volcado del teléfono de Tejado revela que el ruso tenía que darle "dinero" al sobrino de María del Monte

La reunión del 23 de agosto, a menos de dos días del robo

El estudio del teléfono móvil de Tejado permitió averiguar igualmente un hecho que hasta ahora era desconocido en la instrucción del caso: Antonio Tejado y Arseny Garibyan mantuvieron un encuentro la tarde del 23 de agosto, a menos de dos días del robo al chalé, en el que participó una tercera persona -con la que también hay conversaciones por whatsapp- que no está investigada por ahora en esta causa y que tiene antecedentes policiales por delitos de robo con fuerza y lesiones. Esta es la otra línea de investigación que se abrió a raíz del volcado del teléfono de Antonio Tejado.

Sobre este encuentro, la Guardia Civil comienza explicando que a las once de la mañana de ese día, 23 de agosto, Antonio y Arseny iniciando una serie de intercambios de mensajes, fotografías y audios, en los que lo agentes observan que "quien posee un mayor interés por quedar" es Antonio Tejado, llegando a referir que se encontrará en un pub ubicado en la avenida de Blas Infante, junto a la jefatura Superior de Policía de Sevilla.

La Guardia Civil recuperó una fotografía de ese encuentro que fue realizada sobre las 18:45 horas y en la que se observa a Arseny sentado en una mesa junto a una cachimba. Esta reunión tiene relevancia para los agentes por el día en que se produce y las personas en las que participan. Y en este sentido, recuerdan que a las 20:21 horas de ese mismo día 23 de agosto Antonio llamó a su tía María del Monte cuando aún se hallaba en esa reunión. Antes de esta llamada hay una serie de mensajes entre tía y sobrino en los que éste le dice que mañana se iba a ir a la playa y le pregunta cuándo regresaba a Sevilla, si lo iba a hacer el día 24 de agosto -el robo se produjo a la madrugada siguiente-, haciéndole referencia de que era "Pa lo del perrillo" -la entrega del perro que le iba a regalar-, insistiendo Antonio que le dijera algo.

Antonio Tejado y los otros cinco investigados, entre ellos el ciudadano ruso Arseny Garibyan, que está considerado por la Guardia Civil como el líder de la banda que asaltó el chalé de la cantante, quedaron en libertad sin fianza el pasado 20 de mayo, tras haber pasado un total de 98 días privados de libertad desde que fueron detenidos en una operación.