Valtònyc no irá a la cárcel tras pedir perdón por sus "palabras de mal gusto" al animar a sus fans a "matar a un guardia civil"

El rapero Josep Miquel Arenas Beltrán, más conocido como Valtònyc, ha aceptado este martes una pena de dos años de cárcel por lo ocurrido en 2018 durante un concierto en Marinaleda en el que animó al público a "matar a un guardia civil". El cantante, que no tendrá que entrar en prisión gracias al acuerdo alcanzado por su abogada con la Fiscalía de Sevilla y la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), ha expresado su arrepentimiento ante el tribunal que lo ha juzgado y ha pedido perdón.

"Estoy de acuerdo con el pacto que ha propuesto la Fiscalía. Es verdad que fueron palabras de mal gusto, desagradables, y entiendo que hicieran sentir mal a alguien, que molestaran. Pido disculpas", ha dicho Valtònyc ante la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que más tarde ha dictado sentencia firme en la misma sala con esa condena de dos años por un delito de amenazas a un colectivo. Inicialmente, las acusaciones pedían cuatro años de cárcel para el rapero balear por un delito de provocación para cometer un atentado.

En cuanto a la suspensión de la ejecución de la pena de prisión, también acordada entre las partes, el tribunal se pronunciará cuando redacte la sentencia pero no habrá ningún inconveniente para que se la conceda, ya que ni la Fiscalía ni la AUGC se han opuesto a la solicitud de la defensa en ese sentido. La única discrepancia es la duración: la abogada de Arenas Beltrán ha pedido dos años, que es el plazo mínimo, y la Fiscalía ha creído más conveniente que sean tres. Si durante ese tiempo no comete ningún delito el acusado, no tendrá que ingresar en ningún centro penitenciario.