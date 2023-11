La Asociación Unificada de la Guardia Civil, tras la condena a Valtònyc: "No buscábamos revancha ni confrontación"

El abogado de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), Mariano Casado, estuvo de acuerdo con la conformidad pactada con la letrada del rapero balear Valtònyc, que aceptó dos años de cárcel por un delito de amenazas graves por animar a "matar a un guardia civil" durante un concierto en Marinaleda en 2018. “Valoramos positivamente el arrepentimiento y esperamos que esto no vuelva a ocurrir”, deseó el representante de la Benemérita durante el acto de la vista oral. A la salida de la Audiencia de Sevilla, justo después de darse la mano cordialmente con la abogada del acusado, se reiteró en esa impresión de que “con esta sentencia se colman las expectativas” de su organización.

“Queríamos que reconociese los hechos, que eran graves y que conculcaban el derecho a la libertad de expresión. Buscábamos justicia, no revancha ni confrontación”, aseguró Casado. “Esperamos que esta sentencia le sirva para que estas circunstancias no se vuelvan a repetir”, indicó el letrado de la acusación popular, que lógicamente opinó que la pena de dos años de cárcel era “justa”.

“Nuestra voluntad era que estos hechos no se vuelvan a repetir”, insistió antes de reseñar que la decisión judicial “manda a la sociedad el mensaje de que la AUGC no va a permitir que hechos así no se repitan”.