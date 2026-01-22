El secretario general de Facua denuncia a un ultraderechista por amenazarlo de muerte a través de TikTok

El secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha denunciado este jueves en los juzgados de Sevilla a un ultraderechista que lo ha amenazado de muerte a través de la red social TikTok. El ultra, que llevaba desde el 4 de enero enviando mensajes insultantes a Sánchez, volvió a dirigirse a él ayer para acusarle de estar a sueldo de un Gobierno "social comunista" que ha "asesinado" a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz y advertirle de que quiere tenerlo delante para acabar con su vida.

“Solo pido que ojalá tengas el peor de los finales posible junto a toda tu estirpe de una forma lenta y dolorosa. Entregaría mi alma al diablo porque me concediera el deseo de ponerte delante de mí para arrebatarte hasta el último aliento con mis propias manos. Eres la peor aberración que jamás haya conocido la raza humana”. Este es el último mensaje enviado este miércoles al secretario general de Facua por el autor de las amenazas.

Sánchez vincula estas amenazas al "clima de odio ideológico que están generando entre la ciudadanía numerosos dirigentes políticos de la extrema derecha y pseudoperiodistas que se dedican a difundir informaciones falsas, algo que se ha visto enormemente agravado en los últimos días". «Son discursos de odio que representan un grave peligro para la convivencia y están azuzando tanto la violencia verbal como la violencia física, no solo hacia miembros de los partidos que forman parte del Gobierno, sino también hacia ciudadanos que rechazan subirse al carro de su criminalización».

"Resulta incendiario e indecente que Santiago Abascal esté aprovechando las muertes del accidente ferroviario que hemos sufrido en Andalucía para intentar sacar rédito político vinculándolas a la corrupción y señalando al Gobierno como responsable", advierte el secretario general de Facua.

En su denuncia, Sánchez plantea que los hechos incurren en delito de amenazas, tipificado en el artículo 169 del Código Penal, con el agravante de odio ideológico del artículo 22.4. El secretario general de Facua ha solicitado que se adopte como medida cautelar una orden de alejamiento contra el autor de las amenazas, ya que si el nombre con el que se identifica en su perfil de TikTok es el real se trataría de una persona que, al igual que Sánchez, reside en Sevilla, según ha podido comprobar mediante una búsqueda en internet.