El Supremo deja en manos de la Audiencia de Sevilla la petición de indulto de Griñán

Los indultos del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán y de otros siete condenados por el caso de los ERE se resolverán finalmente en la Audiencia de Sevilla. El Tribunal Supremo ha remitido un oficio a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla en la que comunica que como sólo se modificó la sentencia en relación al ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Juan Márquez -cuya pena fue rebajada por el Alto Tribunal, sólo le corresponde tramitar el indulto correspondiente a este ex alto cargo.

Esto implica que será la Audiencia de Sevilla la que tendrá que resolver finalmente sobre la petición de indulto de Griñán y de otros siete ex altos cargos condenados a penas de prisión por el delito de malversación.

En este sentido, la Sección Primera de la Audiencia hispalense ha dictado una providencia en la que remite la pieza de indulto de Juan Márquez al Tribunal Supremo, mientras que en otra providencia da traslado de la pieza separada de petición de indulto de los otros ocho condenados al Ministerio Fiscal para que emita el preceptivo informe, tras lo que será la Sección Primera la que deberá pronunciarse en el caso de estos ocho condenados (todos a excepción de Juan Márquez, que le corresponde como hemos explicado al Tribunal Supremo).

De los nueve ex altos cargos que fueron condenados a penas de cárcel por la malversación de los fondos públicos relacionada con el escándalo de los ERE, el Tribunal Supremo sólo rebajó a más de la mitad (de siete a tres años) la condena impuesta al que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Juan Márquez Contreras, que sucedió en el cargo al principal imputado Javier Guerrero, fallecido en octubre de 2020 y al que el Alto Tribunal aplicó una circunstancia atenuante de reparación del daño como muy cualificada.

Sólo siete de los condenados ingresaron finalmente en un centro penitenciario -en las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva-, dado que la Audiencia suspendió durante cinco años el ingreso en prisión del ex presidente José Antonio Griñán debido al cáncer que padece y el ex consejero de Empleo José Antonio Viera aunque llegó a entrar en prisión obtuvo el tercer grado también por motivos de salud.

La ex consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía Carmen Martínez Aguayo fue la primera en ingresar voluntariamente el 28 de diciembre en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) para cumplir la condena de seis años de prisión que le fue impuesta por un delito de malversación por el caso de los ERE. Y entre los días 1 y 2 de enero de 2023 lo hicieron otros cuatro ex altos cargos condenados, cuando se cumplían precisamente los diez días que el tribunal les concedió para entrar de forma voluntaria.

El ex consejero de Empleo Antonio Fernández ingresó el día 1 en la prisión de Puerto III, en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María. Al día siguiente el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, el ex viceconsejero Jesús María Rodríguez Román y el ex director de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguila entraron en la prisión de Sevilla-I, mientras que el ex consejero de Empleo José Antonio Viera eligió la prisión de Huelva.

Unos meses más tarde, en concreto, el 11 de abril de este año, el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá entró en Puerto III para cumplir su condena de siete años y un día de prisión por el caso de los ERE. Barberá ingresó en el centro penitenciario después de que la Audiencia de Sevilla le denegase la suspensión de la pena solicitada debido a la enfermedad que padece este ex alto cargo.