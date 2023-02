Una víctima del "sí es sí" estudia reclamar una indemnización por los "daños y perjuicios"

Lucía Castro, la joven cuyo tío se ha beneficiado de una rebaja de la condena por la ley de "sólo sí es sí", está estudiando con su abogado la posibilidad de reclamar una indemnización por los "daños y perjuicios" sufridos por las revisiones de condenas propiciadas por la ley de garantía integral de la libertad sexual.

La joven ha explicado a este periódico que, tras conocer ayer la decisión de la Audiencia de Sevilla -que le ha rebajado seis meses de cárcel la condena impuesta a su tío-, ha hablado con su abogado sobre la posibilidad de plantear algún tipo de reclamación ante las reducciones y excarcelaciones que se están produciendo desde que entró en vigor la reforma de los delitos sexuales.

Así, considera que la "revictimización" que ella y las demás víctimas han "tenido que sufrir" al conocer todas las revisiones de condena que están siendo aprobadas por los tribunales debe ser compensada por los responsables de estos hechos.

"Mi idea es intentar pedir una indemnización por daños y perjuicios, y que se la den a troas las víctimas de la ley del sí es sí", ha precisado Lucía Castro, que ha señalado que la idea que tiene actualmente es ponerse en contacto con más víctimas y hablar de esta posibilidad, creando una asociación o una plataforma de afectados.

Aunque Lucía reconoce que no sabe muy bien cómo se articularía legalmente la petición de indemnización, por lo que ha comentado con su letrado considera que se podría plantear una "reclamación patrimonial" al Estado, al igual que se reclama contra la Administración de Justicia cuando se produce un funcionamiento anormal de los tribunales que puede ser objeto de una indemnización.

Le han quitado seis meses de condena por la cara; no lo entiendo". Así recibió Lucía Castro la decisión de la Audiencia de Sevilla de revisar la condena de su tío en aplicación de la nueva ley de garantía integral de la libertad sexual. La joven aseguró que "viendo lo que está pasando" con la reforma de esta ley "se veía venir" lo que finalmente ha decidido el tribunal al rebajar la condena para su tío. "No es por los seis meses, es que no entiendo cómo sin ningún motivo le han quitado seis meses por la cara; no lo entiendo", ha aseverado la joven, que hoy tiene 21 años y que sufrió los abusos por parte de su familiar cuando tenía sólo siete años.