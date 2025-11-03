Tamara N.B. y su amante Clemente M.P., acusados de asesinar al marido de ella en Dos Hermanas hace ahora cuatro años, iban a ser juzgados a partir de este lunes en la Audiencia de Sevilla. El crimen fue cometido el 5 de noviembre de 2021 y la víctima, Rafael L.R. alias el Suizo, falleció el 11 de noviembre. Así pues, la vista oral iba a coincidir con el cuarto aniversario del suceso. La Fiscalía y los padres de la víctima reclamaban 25 años de cárcel para la mujer, sobre la que recae la agravante de parentesco, y 20 años para el hombre. Pero no habrá juicio. El caso, después de varias semanas de negociación entre las partes, se ha resuelto con un acuerdo por el que la viuda ha sido condenada a 18 años de prisión y el otro acusado, a 12. Ambos son castigados por un delito de asesinato con las atenuantes de confesión tardía y, en el caso del varón, de drogadicción.