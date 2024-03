El juez vuelve a citar para el 2 de abril al ex visecretario general del PSOE-A Rafael Velasco

El instructor ha citado a declarar a un total de diez investigados los días 2 y 23 de abril. Entre los imputados figuran además Antonia M. L., esposa de Rafael Velasco, que aparece como representante legal y administradora única de la empresa Aulacen 5; y sus hermanas Rafaela -evaluadora en los cursos de formación subvencionados- e Inmaculada -docente en los cursos de formación subvencionados-; y Pedro Velasco, hermano del ex dirigente socialista y que figura como docente en los cursos. Todos comparecerán el 2 de abril. Para el día 23 de abril, el magistrado ha citado al ex consejero Antonio Fernández, quien declarará a través de videoconferencia desde prisión, y a los ex directores generales de Formación.