El padre de Marta acusa a la Audiencia de "fango, prepotencia y amiguismo" por no aclarar su sentencia del Cuco

Antonio del Castillo, padre de Marta del Castillo, la joven por cuyo asesinato fue condenado Miguel Carcaño a 21 años y tres meses de cárcel, ha criticado duramente este viernes que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla haya denegado su petición de aclarar la sentencia que absuelve a Francisco Javier García, conocido como El Cuco y condenado por encubrir en 2009 el crimen, y a la madre de este, del delito de falso testimonio por el cual el Juzgado de lo Penal número siete condenó inicialmente a ambos a dos años de cárcel, por sus declaraciones en el juicio celebrado en 2011 contra los adultos acusados por dicho crimen.

"El nivel de fango que hay en la Audiencia, solo comparable al que deja el paso de una Dana. Cómo es posible que aún declarándose culpables se les absuelva. Y con la prepotencia que lo hacen, estos dioses del Olimpo de toga negra. El amiguismo es así", ha publicado este viernes Antonio del Castillo en la red social X, antes Twitter.

La abogada de los padres de Marta del Castillo, Inmaculada Torres, había presentado un escrito en el que solicitaba a la Sección Primera de la Audiencia un "complemento" de su resolución judicial, donde se estipulase que ambos acusados reconocieron en el juicio celebrado en su contra por el Juzgado de lo Penal número siete tanto los hechos contenidos en el escrito de acusación de la Fiscalía, como los hechos de los escritos de acusación de la familia como acusación particular y de la asociación Víctimas y Justicia como acusación popular.

En ese sentido, la Sección Primera explica en su auto de respuesta que "fueron los letrados de los acusados quienes no se opusieron a que no se diera lectura del escrito de la acusación particular, que fue solicitada por su defensa en reiteradas ocasiones, por cuanto los hechos eran los mismos del Ministerio Fiscal, y con ello sus defensas asumían ambos escritos de acusación", si bien "como quiera que no se dio lectura del escrito de acusación particular en el plenario, ello motivó que no se incluyeran en los hechos probados, sin perjuicio que luego en la sentencia" sí fuese "indicado" tal extremo.