Alaya presidenta

Permítanme el juego con el titular, ahora que estamos en periodo electoral. La juez Mercedes Alaya, la magistrada que en su día fue considerada como "la más grande" o la "diosa del Prado" -según algunos de los sobrenombres que recibió por sus actuaciones judiciales- no ha fichado por ningún partido político. La juez incansable, como ella misma se definió en uno de sus famosos autos judiciales, lleva ya más de ocho años como magistrada de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, desde que salió no muy bien parada del juzgado de Instrucción número 6 de la capital -recuerden el affaire con la nueva titular del juzgado, María Núñez Bolaños-, donde se hizo famosa por la instrucción de macroprocesos que, en el caso de los ERE, han llevado a la condena de los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La presidencia a la que aspira Doña Mercedes, como muchos letrados que pasillean por los juzgados y despachos del viejo edificio del Prado de San Sebastián gustan en llamar a la juez, es precisamente la de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, una vez que el actual presidente, Javier González, se jubila voluntariamente el próximo 7 de septiembre.

Alaya está muy bien situada en el escalafón de la carrera, donde ocupa el puesto 643

Según ha confirmado este periódico, la juez Alaya solicitó la plaza de presidenta de la Sección Séptima en el nuevo concurso que se abrió por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el máximo órgano de gobierno de los jueces ya le ha adjudicado la plaza, con lo que una vez que se jubile Javier González, a partir del 7 de septiembre, Alaya dirigirá esta Sección Penal de la Audiencia de Sevilla. Antes, la Comisión Permanente del CGPJ tendrá que ratificar su nombramiento y publicarse en el BOE

Esta plaza se obtiene en función de la antigüedad en la carrera judicial y, en este sentido, Mercedes Alaya ocupa un puesto destacado en el escalafón. En concreto, Alaya ocupa el puesto 643 en el ránking de los más de 5.000 jueces que hay en España y acumula ya más de 34 años de servicio.

La magistrada ha solicitado la presidencia de esta Sección Penal después de haber intentado hasta en cuatro ocasiones su salto a un juzgado central de Instrucción de la Audiencia Nacional, una plaza que se le resiste desde hace años, dado que siempre ha sido solicitada por otro magistrado con mayor antigüedad en la carrera.

El último intento de Alaya para marcharse a la Audiencia Nacional se produjo a principios de 2021, cuando la juez solicitó la plaza del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, que entre otros asuntos destacados instruye causas de yihadismo. Alaya era la candidata más antigua de la veintena de peticionarios de esta plaza hasta que, en los últimos días, el puesto fue solicitado por el juez Luis Francisco de Jorge Mesas, quien desde abril de 2018 estaba destinado en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en la sección de Apoyo a la Implementación, Rama de Crimen Organizado, división de tratados.

En esa ocasión, como en las anteriores, Mercedes Alaya estuvo a punto de lograr la plaza, pero hasta ahora siempre ha surgido a última hora un candidato más antiguo que ella que se ha quedado con el juzgado. Alaya llevaba intentando dar el salto a la Audiencia Nacional desde 2018, cuando aspiró por primera vez a la vacante que había dejado Carmen Lamena en el juzgado Central número 3.

Desde que inició la instrucción de las macrocausas en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Alaya siempre ha demostrado que lo que realmente le gusta es la instrucción de los procedimientos, más allá de celebrar juicios y resolver recursos, como hace ahora en la Audiencia de Sevilla. La última ocasión en la que se ha podido ver en una vista oral a la magistrada ha sido justo tras las elecciones municipales del 28-M, cuando presidió el juicio con jurado al ex director de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén por el gasto de 32.556 euros en prostíbulos con las tarjeta de la fundación, y que ha terminado con un veredicto de culpabilidad, aunque la magistrada aún no ha dictado la sentencia en este caso.

Una plaza que también parecía resistírsele

A pesar de que Mercedes Alaya puede era la candidata con más antigüedad para presidir la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, esta plaza ha estado también a punto de resistírsele igualmente.

Y es que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dictó con fecha 1 de junio un acuerdo en el que inicialmente decidió no incluir en el concurso la plaza de presidente de la Sección Séptima, todo ello tras la sentencia del Tribunal Supremo que en junio del año pasado revocó el nombramiento del presidente de la Audiencia de Almería, Luis Miguel Columna, como presidente de la Sección Segunda de la misma Audiencia.

El CGPJ no incluyó la plaza “teniendo en cuenta que en la Audiencia de Sevilla se encuentra vacante la plaza de presidente de dicha Audiencia y no existe ninguna presidencia de sección vacante que pudiera ocupar, en su momento, el que fuera nombrado presidente de la Audiencia Provincial”, pero con posterioridad dictó un nuevo acuerdo en el que ha adjudicado finalmente la plaza a Mercedes Alaya.

Los astros –o en este caso más bien la falta de acuerdo para la renovación del CGPJ, que podría desbloquear los nombramientos pendientes– parecían haberse conjugado de nuevo para que Mercedes Alaya no siguiera ascendiendo en la carrera judicial, pero al final no ha sido así y la experiencia y la antigüedad de la magistrada la han llevado a dirigir la Sección Séptima de la Audiencia.