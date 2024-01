15 años sin Marta del Castillo: el objetivo sigue siendo hallar el cuerpo

El próximo miércoles se cumplen 15 años del asesinato de Marta del Castillo, un aniversario que este año está marcado por la entrega del informe pericial que se ha realizado a partir de la clonación del teléfono móvil Motorola U9 intervenido a Miguel Carcaño en la prisión de Sevilla-II. Este informe, adelantado por este periódico, es quizás una de las últimas esperanzas de la familia para tratar de recuperar el cuerpo de Marta, pero el análisis no es nada concluyente, como concluye el propio dictamen que ha sido entregado con ocho meses de retraso en el juzgado.

Aunque el perito Manuel Huerta, CEO de Lazarus, revela hasta seis nuevos posicionamientos del terminal en Dos Hermanas y en la zona norte de la ciudad, en San Jerónimo, junto al Cementerio de San Fernando y el asentamiento chabolista de El Vacie, lo cierto es que no puede determinar ni el día ni la hora en la que quedaron registrados en el teléfono. Es decir, no hay ninguna posibilidad técnica de acreditar que algunas de esas localizaciones se correspondan con los movimientos realizados por Miguel Carcaño la noche del 24 de enero de 2009 o la madrugada del día siguiente, cuando se desarrollaron las labores para ocultar el cuerpo.

Entonces, ¿en qué situación queda el caso tras esta nueva prueba? Pues lamentablemente todo vuelve a quedar en manos de Miguel Carcaño, un mentiroso compulsivo que ha dado hasta siete versiones distintas en estos tres lustros que lleva encerrado. La Policía Nacional ya está realizando indagaciones sobre este nuevo informe, pero según fuentes del caso a priori no hay grandes expectativas de que ésta pueda ser la clave que permita resolver el puzle sobre el destino del cuerpo de Marta. Porque lo que no debe olvidarse es el verdadero y único objetivo de las investigaciones que se mantienen abiertas por el juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla: localizar los restos de la joven para que la familia pueda hallar descanso.

Aquí ya no se trata de buscar nuevos y presuntos responsables del asesinato de Marta, encubridores o colaboradores. Esa parte de la investigación se zanjó hace años por parte la Justicia con la condena de Miguel Carcaño por asesinato y ahora no cabe, por vía de un nuevo informe pericial, intentar reabrir una instrucción y un enjuiciamiento que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han dado por finiquitado. Esta situación es dura de entender para quienes han sufrido una pérdida tan grande, con la que toda España se solidarizó en su momento y sigue haciéndolo a pesar del tiempo transcurrido, pero no por ello deja de ser la realidad.

Del teléfono de Miguel Carcaño, el perito ha recuperado una decena de fotografías realizadas con el teléfono móvil intervenido a Miguel Carcaño en prisión, así como varias comunicaciones que el joven mantuvo con su entonces novia, Rocío, menor de edad por entonces y que vivía en la localidad sevillana de Camas.

Más allá del morbo que se quiera buscar con esos mensajes, lo cierto es que la Policía ya investigó exhaustivamente en su momento todo lo relacionado con la familia de Camas. Soledad, la madre de Rocío, visitó incluso en tres ocasiones en el verano de 2009 a Miguel Carcaño en la prisión de Morón, lo que motivó incluso que éste ofreciera una nueva versión del crimen.

Lo que sí parece evidente es que el nuevo informe dará lugar a una segunda parte del documental de Netflix

Lo que si parece evidente es que, sirva o no para encontrar a Marta, el nuevo informe a buen seguro que dará lugar a una segunda parte del documental de Netflix sobre el asesinato de la joven sevillana. Basta recordar cómo finalizaba la miniserie que la plataforma de streaming emitió en 2021: "A iniciativa de este documental el juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla ha entregado a un perito judicial una serie de pruebas para analizar”, entre ellas el teléfono de Miguel Carcaño, cuando este análisis fue propuesto formalmente al juzgado por la acusación particular que ejerce la familia de Marta. Y no parece que la plataforma vaya a dejar pasar la oportunidad de repetir el éxito que tuvo la primera parte del documental.

Las fotografías recuperadas del teléfono

El perito destaca dos fotografías procedentes de archivos que habían sido eliminados del terminal, cuya fecha de creación son las 14:35 horas del día 23 de enero de 2009 –tan sólo un día antes de que Marta fuese asesinada en el piso de la calle León XIII–. Se trata de dos selfies de Miguel Carcaño en los que el joven muestra un piercing que se ha hecho en la lengua. Otras imágenes rescatadas del terminal son igualmente autofotos de Miguel Carcaño y de Rocío que se tomaron el 14 de enero de 2009.

El informe pericial dedica igualmente un apartado a los mensajes de texto enviados y recibidos en este terminal de Miguel Carcaño y son, sobre todo, comunicaciones igualmente entre el joven y la que era su novia.

Algunos de estos mensajes recuperados son ya posteriores a la fecha del crimen, como uno enviado el 9 de febrero de 2009, en el que Carcaño manifiesta su amor a la entonces menor de Camas, a la que le llega a decir lo siguiente: “Eres el sol que me alumbra cada mañana y me hace seguir adelante”, u otro en el que le dice que la necesita y le da las gracias porque “estos momentos tan difíciles se sobrellevan más fácil” con ella, recoge uno de los mensajes enviados a un contacto identificado como“Gorda Nuebo” (sic).

En lo que se refiere a los mensajes recibidos en el teléfono de Carcaño, el experto considera de “especial relevancia” que la tarjeta SIM vinculada a este dispositivo recibiera un mensaje el 13 de enero de 2009 “que hace referencia a una deuda en el pago de la línea telefónica, cuando dicha tarjeta SIM es de prepago y no de línea de contrato”. En este sentido, el perito considera que este hecho indicaría que el dispositivo analizado tenía en esta fecha “otra tarjeta SIM diferente a la vinculada en un principio al dispositivo”.

El rechazo del juez a analizar los móviles de los otros implicados

La posibilidad de desviar el objetivo de la investigación era precisamente una de las sospechas que tanto la Fiscalía como el juez que investiga el paradero de Marta tenían desde hace tiempo y de ahí que el magistrado Álvaro Martín realizara varias advertencias al perito cuando éste insistió en analizar los teléfonos móviles y los "datos crudos" de los terminales de los que fueron también estuvieron acusados en su día. Basta recordar el auto dictado en 2022 por el instructor en el que únicamente se autorizaba el desbloqueo del teléfono de Miguel Carcaño, quien por cierto se había ofrecido a colaborar con la familia en una carta en la que aseguraba que "ya se terminó el tiempo de mentir para encubrir" a su hermano.

El instructor aseveraba que el informe pericial debía ceñirse "al análisis de datos telefónicos crudos referentes a los terminales telefónicos de los que aparece como titular o usuario Miguel Carcaño, del que era titular o usuaria Marta del Castillo, quedando excluidos de la pericia el resto de terminales telefónicos, por referirse a personas para los que no existe una causa que justifique dicho estudio, no constando que consientan al mismo". Dejaba de esta forma fuera del análisis los teléfonos y datos de Javier Delgado, hermano de Carcaño, de su novia, María García, y de los amigos de Carcaño Samuel Benítez y Javier García Marín, el Cuco.

Ni la revisión del caso ni la ampliación de la instrucción

En ese auto el juez dejaba clara cuál era la razón para mantener abierta esta "pieza separada", que no es otro que la "comprobación, si ello fuese posible, del lugar en el que se encuentra el cuerpo de la víctima Marta del Castillo, lo cual integra la única razón del mantenimiento de la presente pieza, sin que a través de ella pueda alcanzarse a una revisión de lo ya enjuiciado, ni a la ampliación de la instrucción lo cual excede el marco de este procedimiento".

Este límite, proseguía el magistrado, es "trascendente en el caso que nos ocupa y respecto a lo interesado por el perito, pues el mismo se centra en investigaciones que abarcan al penado por aquella muerte de Marta del Castillo y a terceros respecto a los cuales se acordó la absolución y que no consta hayan autorizado la práctica de diligencia alguna de esta naturaleza", aseveraba.

El juez recordaba al perito que las diligencias que se desarrollan en esta pieza separada "no tienen por objeto el esclarecimiento de la autoría de los hechos, como parece que el perito viene a entender en su solicitud de identificación de número PUK. Esta pieza separada se ciñe a la comprobación del lugar en el que pueda encontrarse el cuerpo de Marta del Castillo, siendo ésta la perspectiva que debe seguir en la pericial".