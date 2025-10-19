Las estafas románticas: cuando Brad Pitt o Diane Kruger quieren ser tu pareja

La ciberdelincuencia, en especial las estafas y fraudes informáticos, aumentan cada año y todos, absolutamente todos, estamos expuestos a caer en las garras de estas organizaciones criminales que con frecuencia actúan desde un país extranjero. Y lo hacen sin distinción de clase social o nivel educativo. "Aquí cae todo el mundo. Todo el que tenga acceso a un dispositivo, a un móvil, a una tablet, a un ordenador, puede caer perfectamente". Son palabras del fiscal delegado de Criminalidad Informática de Sevilla, Gabriel González, que explica que por la Fiscalía pasan todo tipo de víctimas, desde la persona que es víctima de una estafa en una venta por Wallapop, por ejemplo, de unas entradas de un concierto que "nunca va a recibir o que las recibe y son falsas, a una estafa en criptomonedas de miles de euros de una persona que, teóricamente, está superpreparada, pero que cae también".

Le hemos pedido al fiscal que hable de las estafas románticas, como cuando actores de la talla de Brad Pitt o la actriz alemana Diane Kruger quieren ser tu novio/a. E incluso se ha dado un caso en el que el presunto novio aseguraba ser un "agente de la CIA" en misión especial. Estas supuestas relaciones, que para las víctimas son muy reales, no dejan de ser un fraude que, a pesar de que cada vez se alerta más sobre ellos, siguen creciendo de forma espectacular. "Han aumentado las Romance Scam, las estafas amorosas, y las sextorsions. Es verdad que, a medida que la gente se siente más sola, se aísla más, se vuelca más con las redes sociales, con este tipo de plataformas, y es más sencillo que al final caigan en un tipo de estafa romántica o que, con intención de tener cualquier tipo de relación, al final se obtenga material sensible con la que luego la extorsionen y tienen que pagar si no quieren que se difundan esas imágenes".

Sobre el perfil de la víctima, Gabriel González relata que el porcentaje mayor son mujeres, mujeres de más de 55 años, de ahí en adelante, pero también hay hombres de unos 60 años. "El perfil tradicionalmente es persona viuda o soltera o divorciado desde hace muchos años, pero también es verdad que hay alguna persona que está casada o tiene su pareja y también, con la idea de iniciar una relación, con renovar esa ilusión del amor, pues termina cayendo".

Muchas veces por vergüenza, por el qué dirán o por no sentirse como idiotas al haber caído en un engaño, las víctimas no denuncian"

La Fiscalía de Sevilla investiga actualmente una decena de estafas románticas de importantes cuantías, a partir de los 20.000 o 30.000 euros, pero hay muchas personas a las que les estafan pequeñas cantidades de 1.000 o 2.000 euros, y "muchas veces por vergüenza, por el qué dirán o por no sentirse como idiotas al haber caído en un engaño, no denuncian". Pero hay casos en los que las víctimas han entregado a esos supuestos novios o novias cantidades que van desde los 48.000 euros y alcanzan los 120.000 o 148.000 euros, es decir, que se gastan "todos sus ahorros y acuden incluso a rescatar planes de pensiones o a pedir préstamos personales".

Los estafadores emplean numerosas excusas para que las víctimas de estas estafas del amor les envíen dinero, desde "soy superrico, superrica, pero tengo bloqueado el dinero, que no tengo metálico, pero sí un montón de propiedades y necesito el dinero para desbloquear algo; o lo necesito para pagar una plusvalía por algo que he heredado, o para hacer un viaje, o mi empresa me ha bloqueado el dinero, estoy en el extranjero y lo necesito inmediatamente y mi banco me lo ha bloqueado. Y la gente cae. O estoy retenido en un aeropuerto y me van a deportar y necesito pagar un abogado o una abogada en el país en el que estoy. Son miles de motivos", precisa el fiscal de Criminalidad Informática.

El auge de las estafas románticas. / Rosell

Y siguen suplantando a esos personajes famosos. En Sevilla, cuenta Gabriel González, hay un caso en el que la estafadora se hizo pasar por la actriz y modelo alemana Diane Kruger, pero también hay casos de un supuesto "modelo internacional estadounidense" y en otras fiscalías hay casos en los que se han hecho pasar por el periodista Jaime Cantizano para embaucar a la víctima.

Los delincuentes utilizan la Inteligencia Artificial para perfeccionar las estafas

El fiscal destaca que ahora los delincuentes están usando los avances de la Inteligencia Artificial para perfeccionar sus estafas. "Con la IA ahora mismo puedes coger cualquier imagen y ponerla en movimiento con la voz de la persona. Lo curioso es que ponen al actor o la actriz con la voz, pero no con su voz original en inglés, sino con la voz del doblaje en España. Y la gente se lo sigue creyendo".

Suplantan a un actor con la voz del doblaje en español y la gente se lo sigue creyendo”

El problema que advierte el fiscal es que las víctimas en la mayoría de las ocasiones "no quieren asumir que están siendo engañadas". Gabriel González cuenta un caso en el que ha sido la propia entidad bancaria la que ha alertado a la Fiscalía porque "estaban viendo que había movimientos sospechosos en la cuenta de una mujer, que está actualmente jubilada, pero que tenía un buen puesto, un puesto que requiere mucha preparación". Desde la entidad bancaria explicaban que no podían bloquear esos movimientos sin orden judicial, en concreto, transferencias de 3.000 euros al extranjero, y le habían advertido de que esa operativa resultaba sospechosa. Pero la mujer, a pesar de las advertencias, se negaba a atender los consejos de la entidad porque, según aseguraba, esas cantidades "se las estaba enviando voluntariamente a su novio". De hecho, los hijos de esta mujer intentaron poner la denuncia y ella les decía que no lo hicieran, "que era su novio y que con su dinero hacía lo que le daba la gana". La mujer incluso llegó a amenazar a sus hijos con que iba a "desheredarlos" si seguían pretendiendo detener los envíos de dinero.

Desde el punto de vista de la investigación policial, las estafas románticas resultan muy complicadas de resolver y nunca se recupera el total del dinero estafado. "A veces encontramos alguna mula, alguna persona que ha cedido o ha participado cediendo sus datos bancarios para que se ingrese ahí el dinero, con la idea de que luego lo tiene que extraer y dárselo a la organización o redirigirlo a través de empresas como MoneyGram o Ria Money Transfer a un país, normalmente africano o centroamericano y, al final, muchas veces a quien cogemos, a quien conseguimos identificar es a un intermediario, a esa mula". Pero no se recuperan todas las cantidades, porque lo normal es que el dinero de la víctima se ingrese en una cuenta, de esa cuenta se diversifica en muchas más cuentas y, esas cuentas intermedias a veces están creadas con identidades falsas o de personas a las que se ha usurpado su identidad.

El fiscal Gabriel González, en un momento de la entrevista. / juan carlos vázquez

Hay algún caso de sextorsión en Sevilla en el que la víctima ha acabado suicidándose”

En otras ocasiones, cuando la víctima de la estafa romántica se ha dado cuenta de que está siendo víctima de un engaño, los delincuentes pasan a otro nivel y pueden llegar a la extorsión sexual, si previamente habían intercambiado imágenes de contenido sexual o íntimo. "Tengo este vídeo, mándame el dinero si no quieres que todos tus contactos lo tengan". La situación a veces se complica hasta el punto de que se han dado casos en Sevilla en los que la víctima de un delito de extorsión sexual ha acabado quitándose la vida.

"El último tren al amor, a evitar la soledad"

Hay personas que lo han perdido todo, "el dinero que tenían para las vacaciones, para comprarse un apartamento en la playa, y encima le rompen el corazón" y, a pesar de ello, siguen pensando que el estafador "está enamorado de mí. Es que es mi novio, es mi novia, es mi pareja, nos vamos a casar. Y les cuesta mucho entender que les están engañando", añade el fiscal, que hace hincapié en que las víctimas son personas "sin ningún tipo de problema, ni mental, ni físico, ni nada. O sea, perfectamente conscientes de todo y alguna ha reconocido que es como su último tren al amor, a evitar la soledad".

Son personas que a lo mejor no están completamente solas, pero ya sus hijos e hijas tienen su vida independiente y les ven menos. "Son personas que tienen dinero precisamente porque han tenido una vida profesional activa. Pero están más solos en su vida social y tienen menos posibilidades. A veces es duro decirle a estas personas que no solo le han quitado todos sus ahorros, sino que, encima, esa posible persona con la que iban a pasar el resto de tus días no existe".

El fiscal ha comenzado a pedir a los jueces que entiendan que estas víctimas no sólo han sufrido un perjuicio económico, sino que se les ha causado un importante "daño moral", porque muchas personas tienen que empezar con terapias para intentar reponerse. "A nadie le gusta que te roben, que te estafen, pero cuando te han quitado algo del coche te lo reparan, pero el daño psicológico no es tanto como en las estafas románticas".

A pesar de todas las dificultades para la investigación y de la posible negativa de las víctimas, se están consiguiendo condenas por estafas amorosas, pero sobre todo se está condenado sobre todo "a las mulas", a estos intermediarios, y por un delito de blanqueo de capitales por imprudencia, porque a estas personas que prestan sus cuentas para los ingresos de las víctimas tampoco se les puede imputar "un conocimiento pleno de la organización", porque realmente estos intermediarios "pueden sospechar y debería sospechar que no te van a dar un 10% de 10.000 euros simplemente por sacarlo luego en el cajero o por mandarlo por MoneyGram a otro sitio".

Y el dinero es muy complicado que se recupere en su totalidad, porque también son denuncias que "tardan mucho en presentarse. Todo fraude informático, me da igual de la modalidad que sea, el The man in the middle, en la cuenta a la que van duran horas". Y con el paso del tiempo, tratándose además de muchas transferencias, "el rastro del dinero desaparece".

Cómo evitar caer en este tipo de fraudes

"La soledad es muy complicada, porque es muy fácil decir sospecha de cualquier mensaje cariñoso. Es que a veces te mandan un directo por Instagram diciendo, hola guapa, hola guapo, hola, ¿qué tal? Y la gente se engancha a eso, incluso sabiendo que puede ser un perfil falso, la gente se engancha porque es muy agradable. Si no puedes, no hablas con mucha gente al cabo del día, pues intercambiar mensajes y por curiosidad entretiene", relata el fiscal.

A continuación de esos mensajes aparentemente inocentes se pasa a dar datos de su vida que luego van a ser utilizados precisamente para conseguir sacarle el dinero. "Si sabes las aficiones, que te encantan los perros, te piden dinero para pagar el veterinario. Mándame 500 euros, mándame 300 que tengo que pagar la factura porque le van a operar. Toda la información la das voluntariamente porque estás teniendo una conversación con alguien que se supone que es tu amigo de internet, tu amiga de internet".

Por ello, el fiscal recomienda desconfiar de los desconocidos y antes de mandar dinero consultar con alguien cercano, o incluso con tu banco. Y son las entidades bancarias, añade, los que en alguna ocasión alertan a la Fiscalía de esos movimientos sospechosos y preguntan si pueden bloquear esas operaciones, pero la respuesta es negativa siempre que haya sido autorizada por la víctima.

En esos casos, lo que se hace habitualmente es contactar con la víctima para preguntarle por lo que está pasando, "pero ni el banco ni la Fiscalía podemos bloquear cuentas, tenemos que pedirlo a través de la vía judicial".