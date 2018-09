Una mesa provisional para el ex director de la Guardia Civil

José Manuel Holgado, ex director general de la Guardia Civil, se ha reincorporado a su plaza de magistrado en la Audiencia de Sevilla pero lo ha hecho de manera provisional en una mesa añadida al despacho del presidente de su sala, donde antes había un sofá para las visitas.

Holgado cesó en junio tras la moción de censura contra Mariano Rajoy y pidió la reincorporación a su plaza en Sevilla. El problema: que su mesa de trabajo en un despacho compartido por cuatro magistrados está ahora ocupada por otro juez.

Fracasó un primer intento de instalar su despacho en la oficina que ahora ocupa la secretaria judicial, en un plan que incluía que ésta se desplazase a la oficina de los agentes judiciales y estos fuesen trasladados al cuarto que ahora hace las veces de archivo judicial, con ventana a un patio interior.

El archivo, a su vez, se trasladaría a unas dependencias ahora sin uso en la primera planta de la Audiencia, aprovechando la inactividad judicial del mes de agosto.

Pero la mudanza no se hizo: la letrada de la Administración de Justicia (antigua secretaria judicial) hizo saber que no la validaría sin estar ella presente y con la mitad de sus funcionarios de vacaciones, dado que son ellos quienes conocen bien los sumarios y los documentos que pueden o no trasladarse.

Hace unos días, Felisa Panadero,secretaria coordinadora provincial de los juzgados de Sevilla, escribió a la Junta de Andalucía expresando su disconformidad con la decisión de desplazar a la secretaria de su despacho y con la forma de hacer el traslado de los archivos.

El cambio de despachos exige “una redistribución más estudiada”, afirmó Panadero en un escrito que aún no ha recibido respuesta.

Mientras tanto, Holgado ha comenzado a trabajar en una mesa adicional colocada en el despacho del presidente de su sala, Ángel Márquez. La proximidad de varios magistrados trabajando en un espacio reducido les dificulta el trabajo, así como hablar por teléfono y recibir visitas. De hecho, Holgado estaba hace unos días despachando con una visita en un banco del pasillo.

Estos problemas de espacio han sido señalados en diferentes informes como una de las causas de estrés laboral en la Audiencia sevillana. La Sección Tercera, además, ha tenido que ceder su habitual sala de vistas durante casi un año para el juicio de los ERE.