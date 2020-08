Que pague el funcionario de Hacienda

Desde el año 2010, la Agencia Tributaria ha abierto al abogado sevillano Francisco Tejado Vaca más de 80 expedientes de todo tipo que se han traducido en diversos embargos. El letrado ha denunciado esta “persecución fiscal” en los tribunales de Justicia, donde ya ha conseguido varias resoluciones que le están dando la razón, lo que le ha llevado ahora a reclamar al Ministerio de Hacienda que los “intereses y costas” derivados de esos expedientes sean abonados por los funcionarios de la Agencia Tributaria que dictaron esas resoluciones que fueron “revocadas por los tribunales o el Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía (TEARA)” u otras instancias.

Francisco Tejado asegura que la “persecución” de Hacienda comenzó cuando ganó un litigio relacionado con las reclamaciones del pago del IVA a los comerciantes del mercado de Sevilla-Este. El abogado es consciente de que la Subsecretaria del Ministerio de Hacienda, a la que ha planteado la singular reclamación, no va a actuar contra los funcionarios, por lo que anuncia que denunciará a los funcionarios firmantes por presunta prevaricación.

En el escrito remitido a Hacienda, el abogado pide al Ministerio expresamente que todos los intereses y costas que se le tengan que satisfacer en los procedimientos judiciales abiertos “sean abonados de su patrimonio por los funcionarios responsable de todo lo que se viene ejecutando de forma ilegal, abusiva y contrariamente a derecho”.

El Supremo ha obligado a devolverle más de 4.000 euros de dos declaraciones

El letrado sostiene que se le ha sancionado “de forma ignominiosa; se le embarga la cuenta sin que tenga el deber de soportar dichos embargos; se rechazan de forma kafkiana peticiones de fraccionamiento de deudas que no debe asumir por ser inexistentes; lo poco que se le devuelve se compensa con esas deudas inexistentes; y no se cumplen las resoluciones judiciales afirmando incluso que no les vinculan”.

Todo ello lleva a Francisco Tejado, que cuenta con el apoyo de la red de activistas de IU, a afirmar que está siendo objeto de una persecución “vil, obsesiva, compulsiva y casi paranoica por el simple hecho de no arrodillarse ante las injusticias, vengan de los poderosos o de la propia Administración, que debiendo servir sin arbitrariedad a los intereses generales, a la ley y al Derecho, actúan contra ellos”.

El letrado recuerda que incluso ha tenido que llegar hasta el Tribunal Supremo para que el Alto Tribunal obligue a Hacienda a devolverle más de 4.000 euros de dos declaraciones de la Renta en las que había considerado “irregulares” los rendimientos correspondientes a cinco minutas porque éstas habían tenido un periodo de generación superior a dos años, dado que se trataba de asuntos en los que el letrado llevaba interviniendo desde hacía doce o 14 años.

Dice el abogado en su escrito que entre los 83 expedientes que Hacienda le ha incoado, figura uno relacionado con el sistema común del Impuesto sobre el ValorAñadido (IVA). En este caso, su petición fue desestimada por el Tribunal Económico Administrativo, por lo que planteó un recurso contencioso-administrativo que fue resuelto en julio de 2019 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que finalmente anuló los actos recurridos “por no ser conformes a derecho e impuso las costas a la misma Administración recurrida”. Tras esta resolución, relata, la Agencia Tributaria de Sevilla dictó una resolución, el 4 de septiembre de 2019, en la que se afirmaba que “la sentencia antes referida no le vincula en la aplicación de los tributos”.

El abogado anuncia que denunciará por prevaricación a los funcionarios de Hacienda

De la misma forma, asegura que la Administración le ha seguido “agrediendo mediante una serie de actuaciones en las que se han ejecutado las vías de apremio de las ilegales sanciones y se ha rechazado con argumento kafkianos e inexistentes la solicitud de fraccionamiento de los importes de las sanciones”, entre otros aspectos.

Con respecto a esto último, el documento remitido a Hacienda señala que el fraccionamiento se le denegó por “apreciarse la existencia de dificultades económico-financieras de carácter estructural que impedirían hacer frente a los pagos”, algo que el letrado rechaza frontalmente:“El único motivo de no haber pagado la ilegal deuda que me reclaman es porque sería una deuda inexistente”.

Francisco Tejado afirma que todavía se le adeuda por parte de Hacienda una cantidad cercana a los 25.000 euros. El letrado solicita, por último, a la Subsecretaria de Hacienda que “ponga los hechos en conocimiento del juzgado por si los mismos presentasen caracteres de delito”, ya que “la persecución que se sigue contra mi persona va en aumento”.

En cualquier caso, el letrado ya ha anunciado a este periódico que va a presentar en las próximas semanas una denuncia por presunta prevaricación contra los funcionarios a los que considera responsables de esa “persecución fiscal”, algunos de los cuales han llegado, según denuncia, a dejar sin firma una de las resoluciones dictadas en su contra.