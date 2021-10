La "reorganización de la agenda" adelanta a noviembre un juicio señalado para 2024

El continuo retraso en señalamientos que tienen los juzgados de lo Social, con juicios fijados en el año 2026, hace que sea noticia el adelanto de una vista, señalada en principio para mayo de 2024 y que se celebrará el próximo mes de noviembre. Se trata de un caso que tuvo mucha repercusión en redes sociales tras anunciar el abogado que lo planteaba, Daniel Sánchez Bernal, que el juzgado de lo social había señalado un juicio de una demanda de despido a tres años vista. El letrado presentó un recurso alegando, entre otras cosas, que el real decreto de medidas procesales para hacer frente al COVID en el ámbito de la administración de justicia estableció el "carácter urgente y preferente" de los procedimientos por despido.

Casi cuatro meses después de presentar el recurso, el abogado ha recibido una providencia de la magistrada del Juzgado de Social número 5 de Sevilla donde argumenta que "dada la reorganización de la agenda de señalamientos" ha sido posible reubicar el juicio para el próximo mes de noviembre.

El abogado expuso entonces que el señalamiento a más de tres años vista vulnera el "derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y a la tutela judicial efectiva" reconocidos en la Constitución española, la ley reguladora de la Jurisdicción Social, la Ley de Enjuiciamiento Civil, el convenio europeo para la protección de los Derechos Humanos y las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.

Entonces, la Letrada de la Administración de Justicia expresó su acuerdo aunque expuso que "fijar las fechas de los señalamientos no es una acción arbitraria sometida a capricho, sino que se realiza teniendo en cuenta un estricto orden de fechas y disponibilidad, dependiendo del volumen de demandas que soporta este juzgado" y estimó parcialmente el recurso de reposición y mantuvo la fecha para mayo de 2024, "sin perjuicio de tenerlo en cuenta por si quedase hueco en la agenda con anterioridad a dicha fecha". Hueco que se ha encontrado ahora para el próximo mes de noviembre.

Este no es el único recurso presentado por Sánchez Bernal por el atasco en los juzgados de lo Social de Sevilla. Esta a la espera de la providencia sobre un juicio por despido señalado para 2024 y la comparecencia para el embargo cautelar a la empresa para dentro de ocho meses. El abogado se lamenta de que, cuando pueda debatirse la petición de embargo, la empresa estará en liquidación y el trabajador no cobrará la cantidad que legalmente le corresponda. La empresa estuvo en concurso de acreedores y previsiblemente en breve entrará en liquidación. En su día solicitó el embargo preventivo para asegurar, al menos, que su cliente perciba íntegramente la indemnización por despido que en su momento la empresa no depositó alegando falta de liquidez.

Los juzgados de lo Social de Sevilla son los más colapsados de toda la comunidad, con más de 25.000 asuntos pendientes, lo que supone el 29,30% del total pendiente en toda Andalucía, que era a esa fecha de 86.340. Detrás de Sevilla, se sitúa la provincia de Málaga, con 15.768 asuntos pendientes de resolver, y ya a mucha distancia Almería, con 9.054 casos sin resolver a finales del año pasado.