Absuelto el ex alcalde socialista de Alcalá del Río del delito de prevaricación por una denuncia abierta en 2014

El ex alcalde socialista del municipio de Alcalá del Río Antonio Campos ha sido absuelto del delito de prevaricación por el que estaba encausado en un procedimiento abierto tras la denuncia presentada en el año 2014 por una supuesta irregularidad en la contratación de una técnica del Ayuntamiento de Alcalá del Río, según ha informado este martes el PSOE de Sevilla.

Según explica la juez del caso en el auto de absolución, Campos toma posesión de su cargo como alcalde en el mes de junio del año 2011 y unos días más tarde firma el contrato de dicha técnica, “sin que obrase informe en contra de dicha contratación”. Así, tal y como expone la magistrada “queda patente que no existía ni procedimiento de selección de personal ni procedimiento de contratación en el Ayuntamiento” y “queda acreditada la nula labor de los técnicos en los que descansaba la obligación de controlar el mecanismo de contratación”.

La sentencia explica que la contratación temporal de la trabajadora, que no supuso perjuicio alguno para la institución, se realizó siguiendo la práctica habitual en dicho ayuntamiento, donde hasta el 80% de la plantilla había ingresado antes del año 2011 de igual forma.

El auto recoge además que todo el procedimiento sobre contratos dependientes del consistorio “era un caos” y que no se modificó nada hasta la llegada de Antonio Campos como alcalde, ya que hasta entonces no contaban con medios personales ni materiales. Además, en el auto queda patente que “no se informó a Campos de ninguna irregularidad en cuanto a la forma de contratación y no existía ningún proceso público de selección con expediente administrativo”.