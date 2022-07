Criado negó en el juicio las vejaciones frente al testimonio contundente de las víctimas

Criado defendió que "si algún médico habla en ese tono, le garantizo que su consulta no dura más de 48 horas", y añadió que en su consulta no se hablaba ni de "sexualidad, ni de fútbol ni de la Semana Santa". "No hay un solo psiquiatra que emplee esa terminología, son términos coloquiales, de la calle, un profesional nunca lo dice". "Lo niego absolutamente", aseveró el psiquiatra, que señaló que ese lenguaje no se usa "ni en los chistes más toscos; no los he oído en los cómicos ni en los chistes entre amigos".

El acusado ha dicho que esta paciente tenía un "trastorno histriónico de la personalidad", que tiene un abanico amplio de síntomas como la tendencia a la "magnificencia y a la teatralidad" y con un "deseo inapropiado de seducir porque necesita reafirmarse, ser el centro de atención", y relató que la mujer contó inicialmente que había sufrido malos tratos de su padre y después por parte de su marido

Por su parte, la víctima, M. G. G. P., de 59 años, ratificó la denuncia contra Javier Criado y todas y cada una de las frases soeces y humillantes que el psiquiatra le profirió en las cuatro consultas a las que asistió y sobre las que la Fiscalía le ha preguntado a ambos.

La mujer relató que cuando le preguntó por sus aficiones y le dijo que era del Real Betis, el médico le contestó que "esta loca no se cura" -dado que el psiquiatra es seguidor del Sevilla-, y a continuación dijo que era "experto en manipulación de mentes y la iba a cambiar al Sevilla". La testigo afirmó que el psiquiatra todo lo llevaba al tema de las relaciones sexuales, sobre "si follábamos bien", y contó que cada vez "salía peor de lo que entraba" en la consulta, porque "jamás" le preguntó cómo se encontraba o cómo le había sentado la medicación, "sólo cuántas veces follaba", insistió la testigo, que agregó que salía "zombi" de la consulta, "como si estuviera hipnotizada".