La Fiscalía pide que siga en libertad la madre condenada por prostituir a sus hijos

Fiscalía de Sevilla ha pedido este jueves que la madre condenada a 40 años de prisión por prostituir a sus tres hijos menores y el hombre de 79 años que cometió las agresiones sexuales -que fue condenado a 36 años de cárcel- continúen en libertad provisional, mientras se resuelven los recursos de casación ante el Tribunal Supremo que han anunciado, una decisión que contrasta con la posición de la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía, que sí ha pedido el ingreso en prisión de los dos acusados y alternativamente que se les prohíba acercarse a las víctima.

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla fijó para este jueves una vista para decidir sobre la situación personal de los dos condenados por las agresiones sexuales cometidas en una localidad de la provincia de Sevilla -que no se ha facilitado para preservar la identidad de los menores-, después de que esta misma semana se les notificara a ambos la sentencia condenatoria. En el caso de la madre de los niños, el tribunal llegó a dictar una orden de busca y captura de la progenitora, puesto que inicialmente no había acudido a recoger la notificación, no obstante, la orden no se materializó porque la mujer compareció antes de ser detenida.

En la vista de este jueves, la Fiscalía de Sevilla ha solicitado que ambos condenados sigan en libertad porque, según han explicado a este periódico fuentes del caso, no se aprecia riesgo de fuga, de un lado, y la sentencia no es firme, al haberse anunciado los recursos de casación, de otro. Además, el Ministerio Público ha recordado que se tratan de unos hechos que se remontan al año 2014 y que la madre y el anciano ya estaban en libertad con anterioridad incluso a la celebración de la vista oral. Otras fuentes han recordado que en casos graves como el de los abusos sexuales de La Manada, los acusados siguen en libertad mientras el Supremo resuelve los recursos.

Por su parte, la acusación particular de la Junta sí ha considerado que dada la gravedad de la pena impuesta -que tiene un límite máximo de cumplimiento de 20 años- existe riesgo de fuga, por lo que ha pedido que se acuerde el ingreso en prisión provisional de los dos acusados y que, en caso de no acordar su ingreso, se les prohíba por lo menos acercarse a las víctima.

La sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, que ha sido redactada por la juez Mercedes Alaya por la enfermedad de otra magistrada a la que había correspondido la ponencia de este asunto, fija un límite máximo de cumplimiento de 20 años de cárcel para cada uno de los dos condenados por delitos de agresión sexual y como cooperadora de estos delitos, en el caso de la progenitora.

La Audiencia considera probado que, al comenzar el periodo de adolescencia de una de sus hijas y “con seguridad” a partir de 2007, cuando ésta cumplió 13 años, la acusada la obligó, “con golpes o conminándole con agredirla, o con no darle de comer”, a que mantuviera encuentros de carácter sexual con el acusado “a cambio de recibir éste una suma de dinero que previamente había concertado el mismo” con la madre de los menores.