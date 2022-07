¡Viva don Jesús, el deán de la catedral de la democracia!

Las vísperas de todo acontecimiento son siempre importantes, sobre todo en Andalucía, donde se disfruta más de la espera que del hito propiamente dicho. Vox arañó una vicepresidencia tercera de la Mesa del Parlamento al filo de las once de la noche previa a la constitución del Parlamento, el acto que abre la XII legislatura. El PP no tenía ninguna obligación de hacer la cesión, pero ha querido tener un gesto que, sin duda, abre una vía de diálogo, sobre todo en un futuro próximo, cuando se requerirá una mayoría de tres quintos (66 diputados) para determinadas decisiones, como las que incumben a la cúpula de la RTVA y otros órganos. El PP y Vox negociaron en dos fases. Primero, entre el coordinador general del PP nacional, Elías Bendodo y la portavoz parlamentaria Macarena Olona. Y en segunda instancia, entre la secretaria general del PP andaluz, Loles López, y el presidente del grupo parlamentario de Vox, Rodrigo Alonso.

De entrada, Vox no avaló con sus 15 votos la presidencia de Aguirre. Si hay devolución del favor será en otras votaciones. Siete diputados del PP sí votaron, en cambio, a favor de la vicepresidencia de Vox.

El todavía vicepresidente Juan Marín ejerce como si ya no lo fuera. Se le nota la relajación hasta en el cuello sin corbata, lo que se justifica además con los 38 grados asfixiantes que marcaba el reloj a la hora de las plúmbeas votaciones. Lleva varios días exhibiendo que está ya libre de cargas. Jesús Aguirre saluda con dos cachetazos en la mejilla a Juan Espadas. Al cordobés más feliz del mundo en este mes de julio se le nota en ese gesto la escuela de Javier Arenas. El doctor Aguirre, por cierto, se adornó como un pregonero al referirse a la Cámara como "la catedral de la democracia". De monseñor Aguirre, rostro andaluz de la pandemia, evolucionamos al deán del templo laico de las Cinco Llagas. El Parlamento de Andalucía no tiene presidente, tiene deán a partir de ahora, que es mucho más solemne y ajustado al perfil de don Jesús. Todos tenemos claro que nos esperan tardes de gloria con don Jesús, con su estilo propio y campechano, que jamás se quita la bata de médico de familia en el centro de salud. No pronuncia discursos, sino "palabritas en plan institucional". Es breve para que los diputados no sufran los efectos de la hipoglucemia. Algunos vaticinan ya que llevará tabletas de paracetamol en los bolsillos en las sesiones de invierno como llevaba el recetario encima en sus tiempos de senador. En la Cámara Alta no le pedían precisamente antitérmicos... Pero eso forma parte del pasado.

Los de Vox han elegido los escaños que están justo enfrente del PP y que, por lo tanto, no tienen detrás ni la tribuna de prensa ni la de los invitados. Que ya se sabe de la importancia de que nadie pueda mirar lo que se cuece en los teléfonos o tablets. Se libran astutamente de posibles fisgones.

El nuevo portavoz del grupo parlamentario del PP, Toni Martín, es hermano de la Primitiva Hermandad de los Nazarenos de Sevilla, al igual que lo es quien fue portavoz del grupo parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, diputado por Huelva. Ana Mestre, diputada del PP por Cádiz, ingresa en la Mesa del Parlamento como vicepresidenta y, por tanto, queda fuera de la quiniela del Gobierno.