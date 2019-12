Las doce uvas de Sevilla

El alcalde ha mostrado un estilo distinto en el inicio de su segundo y último mandato. Ha pasado a explotar la macropolítica todo lo que se puede desde una Alcaldía. De momento pasará a la Historia como el alcalde de las grandes citas internacionales y los viajes al exterior para promoción de la marca de la ciudad. Si Zoido fue el alcalde de la final de la Davis, el mapping y los veladores, Espadas es el alcalde de los grandes congresos, el exceso de hoteles y el turismo masivo. Al igual que hay un momento en que los presidentes del Gobierno se consagran a las relaciones exteriores, agobiados tal vez entre los muros de la Moncloa, Espadas busca de forma evidente su propia promoción personal con las apuestas por salir de Sevilla o por traer a la capital personajes y convocatorias de eco internacional (Premios MTV, Premios Goya, cumbres aeroespaciales, Obama con los operadores turísticos de todo el mundo, etcétera). Quizás la gran asignatura pendiente para Espadas sea ahora la apuesta por la micropolítica o política municipal de toda la vida: garantizar el funcionamiento de los servicios municipales básicos. Y que si, por ejemplo, se inaugura un gran centro comercial como Lagoh no suponga graves problemas de tráfico. La ciudad no se puede congestionar a la mínima novedad.

Sevilla no escapa al convulso panorama nacional, donde en el mejor de los casos habrá en 2020 un Gobierno que dependerá continuamente de pactos con fuerzas políticas muy variopintas para sacar adelante iniciativas en el Congreso de los Diputados. No digamos ya si España se ve obligada a celebrar unas terceras elecciones generales. Espadas tendrá que zafarse de un debate nacional donde el PSOE será acusado de echarse en los brazos de la izquierda más radical. La oposición de las derechas en el Ayuntamiento jugará a ponerle en un aprieto continuamente, a extrapolar las polémicas de la política nacional al Salón de Plenos para erosionar así la imagen de un alcalde con vitola de socialdemócrata moderado.

Aliado claro. El alcalde se ha apoyado en Adelante Sevilla (Podemos) para sacar el presupuesto sin ni siquiera escenificar un intento de diálogo con otras fuerzas políticas. No se olvide que la izquierda pretende en los ayuntamientos relajar la regla de gasto que permita más contrataciones. Será un motivo de batalla evidente. ¿Lo permitirá Europa con las perspectivas de déficit incontrolable?.

La burbuja del turismo no para de crecer. Hoteles, pisos turísticos, problemas de convivencia entre vecinos e inquilinos, huida de la población autóctona del centro, debate sobre la implantación de una tasa como la tienen ciudades como Roma, etcétera. El turismo masivo empieza a mostrar su cara menos amable, sobre todo la creación de empleo precario. ¿Abandona Sevilla definitivamente la búsqueda de otras fuentes de riqueza más estables, menos estacionales? ¿La ciudad se ve obligada a contar solamente como grandes estandartes a Persán y Cruzcampo? La cervecera, por cierto, ha desplazado su cúpula directiva a Madrid tras el cambio en la presidencia de la multinacional. Sevilla ha de prepararse más pronto que tarde no ya para una posible nueva crisis económica general, sino para una bajada del turismo que, visto está, se mueve por ciclos.

Espadas ha anunciado que se marcha al finalizar el segundo mandato, lo que le convierte en un pato cojo, dicho sea en la jerga política norteamericana. La ventaja es que se siente más libre y no sometido a las tensiones previas a lograr una nueva candidatura. El inconveniente es que puede resultar debilitado en sus últimos meses en favor del que sea nombrado cabeza de lista. Todo el mundo da por hecho que su intención es seguir en la política. Jugará la carta regional y también la europea. Para el primer objetivo intentó formar un eje con Málaga que el alcalde de la capital de la Costa del Sol ha calificado de fracasado a los tres años. A Espadas no le gustan los asuntos internos de partido. No está acostumbrado a esa gestión interna e ingrata propia de los aparatos. La conformación del gobierno municipal ya dejó heridos. Y sufrirá cuando le recuerden cada día más que fue parte –aunque secundaria- en un Gobierno de los ERE. En su haber, una vez más, su carácter moderado cuando precisamente el PSOE se aproxima cada día más al extremismo. Espadas ha demostrado cierta habilidad en ir evolucionando de vierista a susanista y de susanista a sanchista en función de la coyuntura.

El año comenzará sin un compromiso firme sobre las grandes infraestructuras que necesita la ciudad: la SE 40 (¿puente o túneles?), la Ciudad de la Justicia, la comunicación ferroviaria entre el aeropuerto y Santa Justa, la ampliación de la red del Metro, etcétera. Nuca se avanza más allá de la palabrería. Espadas se entiende en privado con el Gobierno andaluz de PP y Cs casi mejor que con el anterior del PSOE, pero urge que esa interlocución fluida se traduzca en logros para el interés general de los sevillanos. A Sevilla le siguen reprochando las inversiones recibidas en 1992.

Todo indica que la oposición en el Ayuntamiento seguirá liderada por Beltrán Pérez, candidato del PP a la Alcaldía en las últimas elecciones. No es previsible un cambio de portavoz a lo largo de 2020. Juanma Moreno valora la estabilidad por encima de cualquier otro factor. La prioridad de Moreno es que todo siga en los cauces de la estabilidad institucional, por lo que no promoverá más cambios que los obligados en las estructuras provinciales. La buena conexión política y personal del presidente de la Junta con Beltrán Pérez insta a valorar que el líder de la oposición pueda contar con una segunda oportunidad para aspirar a la Alcaldía, aunque en el PP no falta quienes tienen ganas de asumir ese reto. El todopoderoso consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, es partidario además de mantener a la actual cúpula del PP provincial que lidera Virginia Pérez.

Ciudadanos arranca el año condicionado por la fuerte crisis interna que vive tras el descalabro electoral en las últimas elecciones generales. El partido en Andalucía sufre su particular lastre en disputas internas que enfrentan al vicepresidente de la Junta, Juan Marín, con el secretario de Organización en la gestora, Francisco Hervías. El portavoz municipal, Álvaro Pimentel, mantiene un perfil discreto en su labor municipal. El partido comenzará una nueva etapa después del congreso extraordinario de marzo donde será el momento de evaluar el equilibrio de fuerza de unos y otros y cómo queda la formación naranja en Sevilla.

Vox sigue al pie de la letra el discurso nacional. Sin poder gestión tienen poco margen de error salvo algunas proclamas que ya les han acarreado alguna polémica. Su margen de crecimiento en Sevilla dependerá en buena medida del contexto político general. Sus representantes en Sevilla siguen siendo desconocidos para el gran público, pese a que sus concejales se placean con frecuencia en los actos de la agenda oficial de la ciudad. En Andalucía ofrecen hasta ahora la cara más amable e institucional.

La limpieza de la ciudad es el principal reto del alcalde para 2020. Juan Espadas ha demostrado que sabe hacer brillar a Sevilla de cara al exterior, pero debe hacer que brille por su salubridad. Lipasam ha entrado en el agujero negro de la polémica por su incapacidad para atender las necesidades de la ciudad y por el caso del contable con las manos largas. Tussam tiene problemas cada vez más evidentes y Emasesa se ha puesto en el disparadero con la subida del agua. El estado del arbolado y el mantenimiento del viario darán cada vez más juego. Espadas tiene que pasar de la potencia al acto y ya no le valdrá con la sonrisa y la educación. El Plan Centro supondrá un recuerdo de la última etapa de Monteseirín y hay que estar atentos a las peatonalizaciones que se plantean en Triana y en la Encarnación.

El Alcázar seguirá siendo la joya de la corona municipal. Parece que la oposición ha decidido hacer su trabajo a la hora de fiscalizar la gestión del primer monumento civil de la ciudad, con un patronato renovado, con una fortísima demanda turística y también de uso para actos institucionales y de empresas privadas. El monumento sigue manteniendo un remanente importante de fondos (en torno a doce millones de euros) pendientes de uso.

Los sevillanos siguen poco exigentes salvo para asuntos del fútbol. La conmemoración de los 500 años de la gesta de Elcano ha levantado más interés en las instituciones y algunos medios de comunicación que en la población en general. Habrá que analizar cuando sea clausurada los datos de las visitas a la espléndida exposición del Archivo de Indias. Con los 25 años de la Expo pasó algo parecido. La ciudad sufre demasiadas procesiones extraordinarias, los bares y franquicias se multiplican como hoteles la invasión del turismo despersonaliza el centro de la ciudad. El taxi asume muy lentamente su renovación mientras trata de frenar el avance de los VTC. La Avenida sigue sin sombra. Y el aeropuerto sí tiene ya su importante proyecto de mejora dar respuesta a una demanda que ni se conoció en 1992.