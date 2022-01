El nuevo diseño del restaurante Río Grande

Estos días aparece envuelto en una lona negra de obra. Así se aprecia desde la Torre del Oro un establecimiento que está en el imaginario colectivo de la ciudad, donde miles de sevillanos han disfrutado de celebraciones familiares con vistas privilegiadas al Guadalquivir. El restaurante Río Grande estrenará un nuevo diseño antes de verano tras una obra presupuestada en casi 650.000 euros. Estos meses se ejecuta un proyecto que ofrecerá como resultado un diseño más limpio y con una arquería en la planta baja que probablemente será una de las nuevas señas de identidad del inmueble. El nuevo Río Grande tendrá más espacio exterior, un ascensor, una escalera cubierta que hasta ahora estaba al aire libre o solo protegida por un toldo y, por supuesto, nuevas infraestructuras de climatización e instalaciones de servicios.

La empresa Faetón, que se hizo con la propiedad y que ha cedido su explotación a la empresa madrileña Carbón Negro, presentó ante la Gerencia de Urbanismo un proyecto de reforma en el que se mantiene, por supuesto, el uso de bar y restaurante. El grupo de hostelería madrileño ha sellado una alianza con algunos destacados empresarios y accionistas sevillanos. El proyecto de remodelación consiste en “una gran obra de interiorismo y paisajismo” de la mano de especialistas con el fin de potenciar el espacio en su ubicación frente a la Torre del Oro. Este proyecto conserva y respeta en todo momento los elementos naturales que componen la margen trianera del río.

La obra consiste sobre todo en una redistribución de los espacios interiores dedicados a las zonas de cocina y comedor, una mejora de las condiciones de accesibilidad y seguridad, una apertura de un patio en el comedor situado en el extremo nordeste de la parcela y el acondicionamiento de espacios libres exteriores, tan característicos de este negocio.

El restaurante Río Grande está situado en una parcela justo a la vera del río Guadalquivir, en la calle Betis número 69. Es un edificio exento, muy popular entre los sevillanos y visitantes, que consta de una planta a nivel de calle (planta baja) y otra que se desarrolla en un nivel inferior y está abierta al río, muy demanda para celebraciones.

La actuación que ya ha comenzado consiste en la reforma del actual edificio en la parcela de referencia, pero dado el privilegiado emplazamiento y la normativa vigente, los autores de proyecto han tenido que dejar claro que la obra prevista no altera el parcelario ni las condiciones de alineación de la edificación. Tampoco supone cambios sustanciales en las características esenciales del edificio. La obra prevista no varía el parámetro de ocupación ni de la superficie construida, no incrementa la altura de la edificación, no prevé la construcción de instalaciones por encima de la altura máxima, y mantiene el uso hostelero sin que esté previsto ni ninguno nuevo.

La obra se ejecuta en el interior de la planta baja y en la planta primera. Se adecuan las terrazas y se modernizan las instalaciones. Se dota al edificio de mejores condiciones de accesibilidad. Se introduce un ascensor para clientes y un montacargas de servicio. La fachada del edificio, aun manteniendo sus elementos, composición y materiales, se modifica ligeramente y siempre acorde con el conjunto para no alterar las características singulares. En las recreaciones del resultado futuro no se contempla ningún diseño agresivo con el paisaje.

Se mantiene la posición de los accesos actuales. No se alteran ni la superficie construida, ni el volumen edificado, según siempre el proyecto consultado por este periódico. Uno de los objetivos fundamentales es cubrir la escalera de clientes que estaba al aire. Para realizar esta operación se libera en el salón una superficie equivalente a las anteriormente citadas de manera que la superficie construida y la ocupación sigan siendo las mismas.

Es muy difícil que el negocio pueda reabrir en primavera por una cuestión de plazos, pero se trabaja con el objetivo ponerlo en marcha en junio.