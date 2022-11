Así son los nuevos masones de Sevilla

La nueva logia masónica de Sevilla (Logia Ispal, número 125) ha echado a andar. “No celebramos misas negras ni nos comemos a nadie crudo... Jajajá”. José Luis Segura es su responsable, el denominado venerable maestro. “Los miembros nos llamamos hermanos, somos una fraternidad, formamos parte de la masonería sujeta a unas reglas”. Para ingresar en la logia –por la que se han interesado ya más de una treintena de personas que demandan información por el correo electrónico– hay que cumplir una serie de condiciones, entre ellas las de creer en Dios, tener un sentido de lo trascedente. ¿Pero en qué Dios? “Cada cuál en el que quiera, nosotros le llamamos el Gran Arquitecto del Universo, una idea en abstracto. No podemos tener a ateos entre nosotros porque se requiere esa fe que cada cuál profesa en libertad. Hay que creer en algo superior, mostrar una apertura de conciencia. Eso es fundamental. Convivimos bajo el mismo sistema unificado por una deidad que nosotros llamamos así: el Gran Arquitecto. No somos una alternativa a ninguna religión o hermandad, somos si acaso un complemento que refuerza”.

José Luis Segura está jubilado. Fue profesor de Educación Física y posteriormente ejerció como empresario. La Logia Ispal número 125 forma parte de la Gran Logia de España. Se reúnen en sesiones de trabajo llamadas "tenidas" donde se tratan las “planchas”, que son los temas sobre los que se reflexionan. Pueden ser muy diversos, desde la muerte hasta la justicia. “Intentamos hacer personas mejores, con capacidad crítica, que se cuestionen las cosas, que tengan criterio propio, por eso muchas veces somos incómodos. El hombre busca respuestas, reflexiones, pensamientos, ideas... No imponemos ninguna doctrina ni idea fija, solo ayudamos a que haya ciudadanos de pensamiento libre”. Segura usa mucho la expresión “pulir la piedra”. Cada nuevo miembro de la logia es una piedra que debe ser pulida en sesiones donde se organizan debates con normas estrictas en el uso de la palabra, que buscan el fomento de la serenidad y la paciencia. “Se evita el ruido, la réplica y la confrontación. La expresión corporal no puede solapar ni sustituir al razonamiento. Todo debe ser sereno, el contraste debidamente expuesto es lo que enriquece. Solo evitamos dos temas: la política y la religión”.

Cada hermano habla cuando le es concedido el derecho a la palabra y los demás atienden con escrupuloso respeto. Está fuera de lugar el lenguaje gestual y, por supuesto, cualquier aspaviento. Se cuida hasta a quién debe mirar el orador con exclusividad: al venerable maestro. “He estado en muchas sesiones en las que participan desde catedráticos hasta obreros. Y es toda una experiencia muy enriquecedora. Todo inspirado en el humanismo ilustrado, siempre con personas de niveles sociales muy diferentes. La masonería es el sitio donde hombres de diferentes opiniones se conocen y tratan cuando en condiciones normales nunca tendrían la oportunidad de hacerlo. ¿Podemos ser utópicos? Sí. Mucho. Perseveramos en que cada cuál se conozca bien a sí mismo para ser el mejor ciudadano posible”.ç

Los masones tienen diferentes categorías: aprendiz, compañero y maestro en diferentes grados hasta el máximo que es el 33. El masón no se suele presentar como tal por una discreción que se lleva a gala. Se suele aplicar un criterio: “Si me preguntan si soy masón, no lo digo. Respondo en todo caso que son mis hermanos los que me reconocen como tal”.

¿Cuáles son los otros requisitos para ingresar en la logia? Se efectúan entrevistas personales marcadas por la confidencialidad para evaluar el interés por ser miembro y, sobre todo, la idea que tiene el aspirante de la masonería. “Hay que analizar la curiosidad, el interés y el grado de información y comprensión que esa persona tiene de nosotros”. La cuota de ingreso está entre 400 y 500 euros. La cuota mensual es de 24 euros en el caso de Sevilla. El caso de Sevilla es una logia masculina. Otras son mixtas e incluso las hay exclusivamente femeninas. Hay un requisito fundamental para ser masón. La mujer del miembro de la logia debe estar perfectamente informada de todo. “Pedimos que las parejas conozcan la verdad. Aquí no contemplamos la mentira. Y, por supuesto, exigimos hombres libres y de buenas costumbres. No podemos tolerar, por ejemplo, que ninguno de nuestros hermanos se jacte de no pagar impuestos. Estas actitudes son reprendidas y pueden acabar incluso en la expulsión”.

Segura cree que la mala fama de la masonería, prohibida y perseguida durante etapas históricas como el franquismo, se ha reducido ya de forma considerable. “Hay si acaso mala información y prejuicios. Hay otros países donde se señala la condición de masón en el currículum, se ve como un mérito. En el Senado de España y en Ayuntamientos como el de Sevilla se ha reconocido ya nuestra honorabilidad. Quizás tenga que ver el desconocimiento general que existe sobre nosotros y también nuestra propia desidia. Es cierto que no hacemos nunca proselitismo. Nosotros estamos abiertos a la sociedad. Y ha habido instituciones fundadas y promovidas por masones como la propia Cruz Roja”. La logia celebra actos de confraternización tras cada sesión, hay algunos viajes a otras ciudades y, por supuesto, actividades filantrópicas consistentes en ayudas materiales o espirituales, pero con la condición de ser siempre anónimas. “Todos tenemos un potencial que hay que aprovechar, hay que pulir esa piedra que es cada uno, hay que formar ciudadanos con conocimiento e, insisto, de niveles muy distintos. Recuerdo la anécdota de un presidente de los Estados Unidos que tenía como jardinero al venerable maestro de su logia”.

La logia de Sevilla fundada este otoño agrupa ya a profesores de Universidad e Instituto, técnicos de la Administración, funcionarios, jubilados, etcétera En las estadísticas de la actual masonería española hay mayoría de católicos y de ideología de centro-derecha. “No somos alternativa a ninguna confesión religiosa o institución, ni lo pretendemos. Tenemos relaciones con las universidades, las Cortes, las cámaras de comercio, las asociaciones de amigos del país...”.

El pasado mes es cuando tuvo lugar el denominado “levantamiento de columnas” (concepto masónico que se asimila a la inauguración) de los trabajos de una nueva Logia Masónica en Sevilla. Se denomina Ispal, en recuerdo del nombre mítico de la ciudad, y está bajo los auspicios de la Gran Logia de España. Operará bajo el Rito Escocés Antiguo y Aceptado, siendo una nueva Logia de la llamada “Masonería Regular” con sede en Sevilla. Ispal nace con un correo electrónico para recibir sugerencias y peticiones (sevillasecretariaispal@gmail.com). Se muestra abierta a todas las personas “libres y de buena voluntad”. Tendrá entre sus prioridades trabajar en beneficio del intercambio de ideas, la unión de pensamientos diferentes y la concordia sobre el progreso social.

La tradición masónica ha tenido una gran importancia en Sevilla desde hace más de cien años. El sevillano Diego Martínez Barrio, presidente de la República Española, fue Gran Maestre de la Gran Logia de España, así como un relevante político en el primer tercio del Siglo XX. Incluso durante el franquismo se mantuvieron logias en la ciudad.

Este “levantamiento de columnas” se celebró en fecha muy próximo al encuentro que tuvo lugar en Sevilla del Supremo Consejo del Grado 33 para España del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, celebrado los pasados 4 y 5 de noviembre. Masones de altos grados de toda España junto con varias delegaciones internacionales debatieron en Sevilla sobre varios aspectos relevantes para el futuro de la sociedad, así como efectuaron la toma de posesión de varios nombramientos otorgados en el seno de la orden, junto con el Soberano Gran Comendador para España. La masonería se presenta como una institución filantrópica, iniciática y de búsqueda de valores dirigida a la construcción racional del hombre, en un marco solidaridad y fraternidad.