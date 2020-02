Manel Ferri: “Es urgente cambiar el modelo de movilidad en la ciudad”

En la ciudad de Portland (Oregón) la presión ciudadana logró que los fondos públicos que iban a servir para construir una autovía se invirtieran finalmente en un tranvía que ha resultado todo un éxito (más de 20.000 viajeros al día) y es un referente de la movilidad sostenible en EEUU. Otra clave de su éxito fue concentrar las competencias de movilidad y urbanismo en el área metropolitana, lo que obliga a coordinar las actuaciones con los municipios y a trabajar por densificar las ciudades (sin urbanizaciones dispersas) y lograr así un transporte más eficiente.

En Portland (EEUU) los ciudadanos lograron un tranvía con el dinero que iba para una autovía

Este caso demuestra que la administración pública puede poner en marcha iniciativas que resten espacio al coche, y más ahora en un contexto actual de emergencia climática. La cuestión es que hace falta voluntad política y una planificación adecuada que fomente la movilidad no contaminante ligada a la expansión de la ciudad y dé servicio en un ámbito metropolitano.

Así lo expuso en Sevilla, en la jornada sobre movilidad sostenible celebrada recientemente, el experto Manel Ferri, cofundador de la prestigiosa y activa Asociación para la Promoción del Transporte Público (PTP), con sede en Barcelona, miembro del consejo de Administración de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), y responsable estatal de movilidad en CCOO.

Ferri vino a presentar su libro La movilidad al trabajo, un reto pendiente en la Fundación de Estudios Sindicales y Cooperación de CCOO Andalucía, en pleno centro de Sevilla. Reclamó medidas decisivas para frenar el aumento de los accidentes in itinere (en el trayecto hacia o desde el trabajo) en España, como promover la movilidad en medios sostenibles (coche compartido, transporte público, a pie, en tren) y lamentó que la administración aplique “modelos caducos” que no restan espacio al coche.

Recordó que es hora de “cambiar las rutinas e inercias” ante la situación mundial de emergencia climática y la necesidad de abandonar la dependencia española del petróleo: gastamos anualmente 50.000 millones de euros en importar petróleo.

Hace falta una legislación estatal de movilidad sostenible participativa, coercitiva y que no se tumbe con un cambio de Gobierno, defendieron José García Cebrián y Rafael Márquez

Ferri citó ejemplos de cómo se incentiva el uso del coche, en lugar de frenarlo. Uno es que el dinero público se use para renovar el parque de vehículos, para que aparquen gratis los diputados del Congreso y para hacer un urbanismo que no tiene en cuenta los problemas de movilidad que genera construir espacios distantes (barrios o equipamientos) sin planificar cómo se pueden mover sus habitantes o usuarios. En Sevilla el último ejemplo de esto ha sucedido con el centro comercial Lagoh de Palmas Altas y el proyecto de Ciudad de la Justicia.

El experto echó en falta que no aparezca un plan de movilidad al trabajo en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Sevilla

El modelo sostenible supone aprobar planes de movilidad al trabajo, la opción que recomienda Ferri para la administración y las empresas, pero se cumple escasamente. El experto echó en falta que no aparezca en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Sevilla, y que tampoco contemple recorridos verdes y aislar del tráfico entornos escolares.

En el Parlamento andaluz han guardado en el cajón su plan de movilidad al trabajo, lamentó el consultor en sostenibilidad Manuel Calvo durante el debate posterior, quien reclamó que se aborde con urgencia la reducción de emisiones de aquí a 2030.

En el Parlamento andaluz han guardado en el cajón el plan de movilidad al trabajo, lamentó el consultor en sostenibilidad Manuel Calvo

Tussam, la empresa de transportes urbanos de Sevilla, ofrece a sus más de mil empleados venir al trabajo en transporte público pero estos prefieren ir en coche. “No hay nada que pueda contra el coche privado, que es imbatible”, se quejó su gerente Rubén García. Ferri respondió que la solución para Tussam es incentivar el transporte público entre sus empleados gravando el uso del aparcamiento para los coches, que cueste más ir en vehículo privado.

Hay más recetas para incentivar el transporte sostenible. La más reclamada por los asistentes fue impulsar una legislación estatal de movilidad sostenible participativa, coercitiva y que no se tumbe con un cambio de Gobierno. Así opinaron José García Cebrián, ex viceconsejero de Fomento de la Junta, y el gerente de Tussam. Ferri anunció que será una ley de bases para no interferir con las comunidades, y que los modelos son Francia y Alemania, con las mejores leyes en esta materia.

Tussam, la empresa de transportes urbanos de Sevilla, ofrece a sus más de mil empleados venir al trabajo en transporte público pero estos prefieren ir en coche, expuso su gerente Rubén García

Rafael Márquez, gerente de Urbanismo, apostó por “la unidad de acción, que cada administración no vaya por su lado”, por fomentar el teletrabajo y facilitar los trámites online a los ciudadanos. En su opinión, los vehículos de movilidad personal (patinetes eléctricos) competirán con la bici y constituyen parte del cambio que debe operar en la movilidad de las ciudades.

Sobre los patinetes, Ferri dijo que deben regularse con “normas claras y transparentes”, que la Policía Local sepa cuál es la prioridad y la sanción al que incumple. “La ciudad tiene que decidir cómo quiere moverse. Definir las reglas del juego y qué quiere priorizar con las normas”. Y si falta espacio para para bicis y patinetes, ampliar las vías ciclistas y reducir más espacio al coche, expuso el experto.

Ricardo Marqués lamentó el “despilfarro” que supone la línea 1 del Metro de Sevilla, que cuesta a la Junta de Andalucía 50 millones de euros al año

Otra receta es “ir a un impuesto de circulación dinámico: quien más kilómetros hace, más paga”, en función del carburante y las emisiones, expuso Ferri, una propuesta que planteó también Indalecio de la Lastra, ingeniero de caminos, quien reiteró la importancia de “generar aparcamientos para residentes en los barrios, y proteger a los residentes del centro”, por ser la zona más atestada de circulación de Sevilla.

“Generar aparcamientos para residentes en los barrios, y proteger a los residentes del centro”, expuso Indalecio de la Lastra

Ricardo Marqués, físico y representante de la asociación ciclista A Contramano, se quejó del “despilfarro” (50 millones de euros) que supone la línea 1 del Metro de Sevilla para la Junta de Andalucía, que paga esa cantidad a la concesionaria para compensar la tarifa real del billete y que el usuario pague menos. Marqués apostó por invertir ese dinero público en políticas más eficaces que beneficien a más población.

Marqués abogó por generar una nueva cultura de la movilidad con expertos y Ferri recomendó crear un foro permanente sobre esta materia sin esperar a la administración. En Sevilla la Mesa de Movilidad impulsada por el Ayuntamiento con entidades es poco operativa, coincidieron los asistentes.

Que las empresas tomen conciencia del impacto que pueden causar al medio ambiente y que entre las medidas para reducirlo favorezcan los desplazamientos sostenibles de sus empleados fue otra receta que se planteó en la jornada.

Esteban de Manuel censuró los 240.000 coches al día que prevé el Plan de Movilidad de Sevilla por los nuevos desarrollos urbanísticos por responder a “un modelo obsoleto al ser demandas del sector inmobiliario”

Gregorio Magno, CEO de Ciclogreen, incidió en lo bien que ha venido la Ley de Información no Financiera para concienciar a las empresas. José Carlos González, responsable de sostenibilidad y responsabilidad social de CCOO estatal, lamentó la resistencia de estas a incluir dentro de su huella de carbono la información del desplazamiento de sus trabajadores. Desde Emasesa, Jacinto Gómez, defendió que empresas, clientes y proveedores deben abonarse a la movilidad sostenible.

José Carlos González, responsable de sostenibilidad y responsabilidad social de CCOO estatal, lamentó la resistencia de las empresas a incluir dentro de su huella de carbono la información del desplazamiento de sus trabajadores

Esteban de Manuel, fundador de Arquitectura y compromiso social, recalcó que “en Sevilla estamos insistiendo en un modelo de movilidad que no funciona” y que va a costar trabajo cambiarlo por uno sostenible cuando la prioridad es acabar la SE-40 y el Metro (que “no resuelve el problema” de la movilidad si no llega al ámbito metropolitano).

Censuró los 240.000 coches al día que prevé el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Sevilla por los nuevos desarrollos urbanísticos hacia el Este, Sur y Norte por responder a “un modelo obsoleto al ser demandas del sector inmobiliario”.

De Manuel reclamó autobuses de tránsito rápido (BTR) y Cercanías, pero dijo que “el Ayuntamiento se resiste a plantear este debate, no hay valentía”. Ferri respondió que esta reacción se debe a la presión de lobbies muy potentes con capacidad de influencia y admitió que el proceso puede ser frustrante.