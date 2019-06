Tristes parecidos entre el final del Plan Centro y el de Madrid Central

El PP de Zoido fulminó el Plan Centro de Sevilla (que restringía el tráfico en el casco histórico) al llegar a la Alcaldía a finales de julio de 2011 y lo mismo acaban de hacer en Madrid los populares (con apoyo de Ciudadanos y Vox) al ocupar el poder: laminar el proyecto Madrid Central que redujo drásticamente la circulación en la almendra de la capital española para contribuir a frenar el cambio climático.

El PP fabricó un informe del supuesto fraude, irregularidades y desvíos del plan

Los paralelismos son asombrosos. Ambos planes de restricción duraron apenas medio año al ponerse en marcha al final del mandato. En Sevilla el PP de Zoido se fabricó la coartada (que resultó ser falsa) de supuestas irregularidades, de “fraude” en el Plan Centro y de que este no funcionaba para justificar la decisión. No le bastaba con llevar en su programa electoral que pondría fin a esta medida estrella del mandato de Monteseirín-Torrijos (PSOE-IU). Necesitaba una justificación más poderosa al conocer que más de la mitad de los sevillanos (53,8%) apoyaban el Plan Centro y no deseaban su eliminación, según las encuestas ciudadanas de aquellos años.

En Madrid el tráfico vuelve al centro en julio y el PP ha argumentado igualmente que el Madrid Central de Manuela Carmena no ha funcionado ni ha rebajado la contaminación, pese a que los datos dicen todo lo contrario.

El testimonio del edil Demetrio Cabello

La verdadera historia de la estrategia del PP para acabar con el Plan Centro de Sevilla nos la desveló a la prensa en la comisión de investigación el insigne Demetrio Cabello, que fue delegado de Movilidad de Zoido los dos primeros años del mandato y falleció varios años después. Este periódico, en la persona que les escribe, siguió todas las sesiones de aquella comisión.

El testimono de Cabello en la investigación abierta a finales de 2011 sobre el Plan Centro sirvió para conocer que él tenía orden de derogarlo al ser una promesa electoral de Zoido, que a eso se dedicó desde que tomó posesión y que a posteriori llegó a su área un informe que hablaba de supuestas irregularidades del Plan centro que Cabello reenvió directamente a la Alcaldía. Pero Alcaldía, en lugar de corroborar esas acusaciones del informe, aireó a la prensa días antes de derogar el Plan Centro las acusaciones que contenía de desvíos presupuestarios, de adjudicación irregular del concurso y de fallos de las cámaras que señalaban tanto a funcionarios del Ayuntamiento como a la empresa SICE adjudicataria.

La comisión de investigación se volvió en su contra y el PP tuvo que pedir disculpas

Para salvar su imagen el PP convocó una comisión de investigación del asunto que le salió rana. Tras escuchar el testimonio de siete funcionarios de Movilidad, la comisión supo que el informe de supuestas irregularidades fue posterior a la orden dada por Zoido a Cabello para que derogara el Plan Centro, que lo redactó un funcionario jefe que estuvo apartado del Plan hasta la llegada del PP al gobierno local y que los supuestos fallos de los que hablaba eran anteriores a la puesta en marcha del Plan en diciembre de 2010 y anteriores al acta de recepción del sistema de cámaras en mayo de 2011.

El drama de Sevilla es que ningún alcalde desde Monteseirín le echa valor a restringir el tráfico en el centro a pesar de ser la zona de la ciudad que recibe a diario más desplazamientos motorizados y de todo tipo

Aquella comisión dejó seriamente tocado políticamente al portavoz del gobierno de Zoido y presidente de la comisión de investigación Francisco Pérez, y sus conclusiones perjudicaron más que beneficiaron a los intereses del PP municipal. Pérez acabó pidiendo disculpas a la empresa SICE y a los funcionarios por las acusaciones que resultaron ser falsas. La única verdad del Plan Centro que se pudo verificar en la comisión es que las multas dejaron de tramitarse por un problema provisional de falta de personal.

Espadas con su minoría pudo haberlo impulsado con los apoyos de los grupos de izquierda, pero prefirió no hacerlo

El drama de Sevilla es que ningún alcalde desde Monteseirín le echa valor a restringir el tráfico en el centro a pesar de ser la zona de la ciudad que recibe a diario más desplazamientos motorizados y de todo tipo: más de 215.000 al día, según las encuestas de movilidad que culminó Espadas al final de su primer mandato.

Tampoco el socialista Juan Espadas rescató el plan de restricción del tráfico en el centro al entrar en la Alcaldía en 2015, ni siquiera para aprovechar lo que funcionaba y mejorar lo que fallaba. Con su minoría pudo haberlo impulsado con los apoyos de los grupos de izquierda, pero prefirió no hacerlo. IU y Participa le demandaron que lo pusiera en marcha.

En la campaña electoral de 2015 Espadas confesó que no era partidario de recuperar tal cual el Plan Centro derogado aunque sí de restringir la circulación porque la saturación de vehículos perjudica al turismo y a los habitantes de este distrito.