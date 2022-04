Sevilla lleva 16 años esperando la conexión Santa Justa-aeropuerto

Miguel Rus: “Los empresarios queremos que esta conexión salga adelante ya”

Miguel Rus, presidente de los empresarios de Sevilla, también pide celeridad en esta obra. “Lo que queremos los empresarios de Sevilla es que esta conexión salga de una vez adelante. No comprendemos cómo una ciudad como Sevilla, con su dimensión, habitantes, pasajeros y turismo, no lo tiende cuando el sector turístico es clave para el desarrollo de la ciudad, provincia y región. Todo lo que sea avanzar en esta obra, en más líneas de Metro y en el cierre de la SE-40 es estratégico y fundamental para Sevilla. Pero por favor, los ciudadanos queremos hechos, no solo palabras, que las administraciones de pongan de acuerdo. Llevamos muchos años esperando. Se han cumplido 30 años de la Expo92”.