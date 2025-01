El Ayuntamiento de Sevilla devuelve la normalidad al servicio de taxi del aeropuerto tras 25 años

El Ayuntamiento de Sevilla ha cogido por los cuernos el problema del taxi en el aeropuerto recuperando la solución que aprobó hace 25 años (a finales del año 2000 con Monteseirín como alcalde) y que solo llegó a mantener unos pocos meses por falta de autoridad.

Un acuerdo histórico alcanzado ayer permitirá a partir del 1 de febrero que todos los taxistas, por turnos, puedan dar servicio en el aeropuerto de Sevilla, la parada más rentable de la ciudad que hasta ahora controlaba en exclusiva un grupo de 200 taxistas.

La medida se ha aprobado en el Instituto del Taxi y consiste en instaurar turnos rotatorios en el aeropuerto, lo que permitirá cumplir por fin la sentencia judicial de 2002 que recomendó este sistema cuando al Ayuntamiento ya se le había ido de las manos el control de los 200 taxistas que boicotearon estos turnos hace 25 años.

Septiembre de 2002: la Justicia ratifica la legalidad de los turnos rotatorios aprobados por el Ayuntamiento. / Diario de Sevilla

Finales del año 2000: Blas Ballesteros anuncia que habrá turnos rotatorio en el aeropuerto de Sevilla / Diario de Sevilla

Los turnos rotatorios aprobados consisten en que 450 taxis a diario (del total de 1.900 titulares de licencia) pueden atender a los viajeros del aeródromo sevillano por primera vez en varias décadas gracias al voto a favor de todos los partidos políticos, de dos asociaciones del taxi (Unión Sevillana y Elite) y de Facua.

Las detenciones de 18 taxistas han sido claves

Para el acuerdo ha sido decisiva la reciente detención de 18 taxistas del aeropuerto “por amenazas, coacciones, daños y pertenencia a organización criminal”, entre ellos el presidente de Solidaridad del Taxi, Antonio Velarde, que también acudió a la reunión del Instituto del Taxi con otro compañero y ambos se abstuvieron en la votación. Para todos los detenidos el juez ha dictado orden de alejamiento de 500 metros del aeropuerto y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado. También ha sido clave para esta operación la denuncia de la asociación de taxi Elite.

El delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, que presidió el Consejo del Instituto del Taxi, celebró el “respaldo mayoritario, sin ningún voto en contra”, aunque no citó siquiera la abstención de Solidaridad del Taxi. El compromiso del gobierno es “ofrecer un servicio de taxi más eficiente, equitativo y que cumpla con los estándares de calidad que demandan los sevillanos y los visitantes de nuestra ciudad en esta puerta de entrada a Sevilla que es el aeropuerto de San Pablo”.

Unión Sevillana del Taxi y Elite Taxi, dos de las asociaciones mayoritarias, han solicitado además al Ayuntamiento que se intensifique la presencia de la Policía Local con vigilancia permanente durante las 24 horas para prevenir nuevos conflictos.

Un día antes del acuerdo, la parada de taxi del aeropuerto fue escenario de otro incidente. Este jueves, en el palenque donde espera los taxistas para dar servicio en el aeropuerto, algunos desconocidos manipularon el cuadro de luces para provocar el apagado de la iluminación durante 30 segundos en los que comenzaban a gritar para provocar el terror de los otros taxistas ajenos a Solidaridad Hispalense del Taxi.

Detalle del turno rotatorio

El nuevo sistema de turno rotatorio –que entrará en vigor el 1 de febrero, tras ser aprobado en la próxima Junta de Gobierno Local– estará basado en el calendario de descansos establecido para las licencias de taxi y se estructura en las cuatro letras que agrupan a las licencias operativas en la ciudad.

Todos los titulares de licencias (de los 1.900 está activos algo más de 1.700) tendrán acceso a la parada de taxis del aeropuerto al menos cuatro días al mes, el consiguiente a cada día de descanso, con la posibilidad de disfrutar de hasta siete días adicionales, distribuidos equitativamente a lo largo del año. Durante el período vacacional de verano, se alternarán tres letras en cada quincena para reforzar el servicio en momentos de alta demanda. Este turno rotatorio también se aplicará a aquellos taxis con servicio concertado.

A finales de febrero el gobierno convocará una mesa de trabajo con el sector y demás grupos políticos para valorar la efectividad de la medida y revisar su funcionamiento, así como para adoptar, si fuese necesario, nuevos acuerdos que favorezcan la coordinación y la prestación del servicio”.En el gobierno del Instituto del Taxi están las tres principales asociaciones del sector (Unión Sevillana del Taxi, Solidaridad Hispalense Taxi y Elite Taxi Sevilla), los grupos políticos del pleno, técnicos expertos y representación de los consumidores.

Sobre la posibilidad de retirada de licencias a los 18 taxistas que fueron detenidos, las ordenanzas del taxi solo lo permitiría si hay una sentencia firme.

Una muralla de vallas y de agentes rodeaba a primera hora del viernes la Jefatura de la Ranilla. / José Ángel García

Una Jefatura blindada con vallas y vigilancia policial en el exterior

Completamente blindada con vallas y vigilancia policial en el exterior amaneció este viernes el edificio municipal de la Ranilla donde se ha celebrado el Consejo de Gobierno del Instituto del Taxi que ha aprobado por mayoría los turnos rotatorios para el aeropuerto. A la reunión han asistido las delegaciones de Movilidad y Seguridad del Ayuntamiento de Sevilla, así como representantes de las principales asociaciones del sector: Unión Sevillana del Taxi, Élite Taxi y Solidaridad del Taxi. Entre los participantes ha estado presente Antonio Velarde, presidente de la asociación Hispalense de Solidaridad del Taxi. Velarde fue detenido hace una semana en la Jefatura de Policía de Andalucía Occidental, ubicada en Blas Infante, en el marco de una investigación que lo vincula como presunto líder de una “organización criminal” que controlaría de forma monopolística la parada de taxis.

Sanz: “Había que poner fin a una situación de monopolio del taxi”

El alcalde José Luis Sanz celebró ayer el acuerdo en el Instituto del Taxi que permite acabar con el secuestro de unos pocos taxistas de la parada del aeropuerto de Sevilla. “Había que poner fin a una situación de monopolio del taxi en el aeropuerto”, declaró. Espera que no haya más conflictividad en esta parada tras la instauración de estos turnos y recalca que va a tener refuerzo de Policía Local y supone que también de Policía Nacional. Confía en que “Solidaridad se haya dado cuenta de que había que poner fin a una situación que no tenía ningún sentido, de monopolio en el aeropuerto de Sevilla que no funciona en ninguna otra ciudad española. Espero que el sindicato Solidaridad quiera avanzar hacia un mejor servicio del taxi en nuestra ciudad”, dijo. El regidor municipal agradeció a la Policía Nacional el trabajo realizado con la investigación y las 18 detenciones de taxistas.

Ha subrayado “el grandísimo trabajo del sector del taxi en la ciudad” y que por culpa de unos pocos no tiene que pagar todo el gremio.

Elite Taxi: “Estamos deseosos de ocupar en el aeropuerto tras años de falta de libertad”

La asociación Elite Taxi, la que más ha batallado para que se aplicara de una vez el turno rotatorio en el aeropuerto de San Pablo, celebró ayer el acuerdo histórico para que todo el gremio pueda ejercer sin coacciones en la parada del aeródromo. Elite criticó que los dos miembros de Solidaridad Hispalense del Taxi que acudieron al consejo hayan insistido en que esta operación es una “confabulación” contra su asociación y que hayan amenazado con impugnar la sesión antes de abstenerse en la votación.

Integrantes de Elite Taxi Sevilla tras el histórico acuerdo. / José Ángel García

Esta entidad también es la que más viene luchando por el fin de la tarifa única actual que se paga en Sevilla por el servicio del taxi en el aeropuerto.

Tras la reuníón en la Jefatura de la Ranilla, la entidad recalcó que “los compañeros están deseosos de ocupar en el aeropuerto de Sevilla tras años de falta de libertad”, en palabras de Rafael Baena. Este monopolio lo ejercían a diario entre 120 y 140 taxis pertenecientes a la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi.

Elite señala que “las 18 detenciones y las medidas cautelares dictadas por la Justicia han sido clave para este acuerdo”. Son 18 taxistas los detenidos la semana pasada y que quedaron en libertad con cargos. Todos pertenecen a la asociación Solidaridad del Taxi, cuyo presidente Antonio Velarde figuró también entre los detenidos.

Entre las medidas cautelares dictadas por el juez, ninguno de los que fueron detenidos podrá acercarse al aeropuerto de Sevilla. Tienen orden de alejamiento de 500 metros del aeropuerto mientras continúa la investigación. La prohibición de acercamiento se extiende a las licencias de estos 18 taxistas investigados, entre los que está toda la junta directiva de la asociación Hispalense de Solidaridad del Taxi, lo que implica que los vehículos tampoco podrán aproximarse al aeropuerto de la capital andaluza.

Unión Sevillana: “Todos los partidos tienen responsabilidad en no aplicar los turnos”

David Capelo, presidente de la Unión Sevillana del Taxi (USST), declaró a la prensa al término del consejo del taxi que aprobó el turno rotatorio en el aeropuerto de Sevilla, que su asociación fue quien propuso el 9 de octubre del año 2000 aplicar los turnos rotatorios en el aeródromo de San Pablo y que cuenta con un acta oficial que lo demuestra. La USST votó a favor del acuerdo.

David Capelo, de la Unión Sevillana del Taxi, junto a otro miembro de la patronal, tras el acuerdo histórico. / A. S. A.

A la pregunta de por qué no se han cumplido esos turnos en estos 25 años para garantizar la libertad de ejercer el taxi en el aeropuerto, el presidente de la USST señala a todos los partidos políticos que han pasado por el Ayuntamiento. “Todos los partidos políticos tienen responsabilidad en que no se hayan aplicado esos turnos en el aeropuerto”, respondió Capelo demostrando una falta total de autocrítica sobre el papel de su asociación como una de las mayoritarias del gremio.

En relación al acuerdo alcanzado, Capelo pidió que no se hable de perdedores ni de ganadores.“Quiero dar un mensaje de tranquilidad y serenidad a los compañeros. Hoy no hay aquí ni ganadores ni perdedores. Hay que huir de protagonismos y de buenos y malos. Hoy gana el taxi. A ver si mejoramos la imagen del sector y que los ánimos se apacigüen. Hay que dar un rumbo nuevo a esta parada”, dijo.