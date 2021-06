La biciestación de San Bernardo se podría replantear dentro de un año

Tras las quejas de 1.000 vecinos (de Nervión y Sur) y del grupo de Ciudadanos, apoyado en el pleno de este jueves por los demás grupos de la oposición (PP, Adelante Sevilla y Vox), el gobierno local no tuvo más remedio que prometer un replanteamiento de la biciestación de San Bernardo, el primer aparcamiento seguro para bicis construido en la capital andaluza. Era una medida estrella del plan de la bicicleta de la ciudad, pero su resultado final no convence y hasta la asociación ciclista A Contramano reclama replantear lo hecho, recordó Adelante.

Jesús Gómez Palacios (concejal del PP) “Señor Muñoz, lo veo con una rotaflex”, dijo cuando Cs parecía ganar la votación”

Antonio Muñoz (delegado de Hábitat Urbano) “Es injusto pedir que seccionemos la biciestación tras cuatro meses y en pandemia”

El gobierno local hizo esta promesa aun cuando el portavoz adjunto de Ciudadanos (Cs) Miguel Ángel Aumesquet no logró sacar adelante la moción en la que pedía al gobierno de Espadas que estudiara la posibilidad de reducir el espacio que ocupa la biciestación llevando algunos de sus módulos a otras zonas de la ciudad que demandan este tipo de aparcamiento. Cs también pedía que se mejore la imagen de la estructura y la rampa de acceso.

El delegado de Hábitat Urbano Antonio Muñoz (PSOE) admitió que la instalación se puede mejorar, si bien reclamó “darle un año como periodo de maduración”. “Se replanteará la instalación si después de un plazo prudencial se ve que no funciona, pero no después de 4 meses. Cuando se haya normalizado la vida de la ciudad, si hay que replantearse la biciestación lo haremos, pero en este momento me parece una imprudencia”, declaró el delegado de Hábitat Urbano Antonio Muñoz (PSOE).

Miguel Ángel Aumesquet (portavoz adjunto Ciudadanos) “Es una burda imitación de acero corten. El material más nefasto”

Muñoz defendió que la biciestación tiene suficientes usuarios (88 inscritos con carné frente a sus 212 plazas). Aumesquet le respondió que los usuarios diarios son cuatro y no es lo mismo tener 88 inscritos que usuarios porque él mismo está inscrito y no la usa porque no le convence.

El delegado lamentó que se haga “una valoración catastrofista” de los usuarios de la biciestación cuando la falta de usuarios, a su juicio, se debe a la pandemia y al teletrabajo. “Es injusto pedir que seccionemos la biciestación después de cuatro meses y con una pandemia. Esperen un poco, sean ustedes un poco más prudentes para tomar una decisión tan drástica como seccionar la biciestación”, protestó el delegado.

Daniel González Rojas (portavoz adjunto Adelante Sevilla) “Señor Muñoz, escuche lo que se le pide. Hasta A Contramano apoya replantear el proyecto”

La cuestión estética es otro problema. El edil de Cs calificó el resultad final de “nefasto” por la imagen y el material empleado. “El óxido no me asusta. Es una burda imitación de acero corten. Es el material más barato y más nefasto que han podido poner allí y denigra el entorno”, lamentó Aumesquet. El delegado

Muñoz reconoció que la cuestión estética hay que mejorarla con un techo vegetal que se plantará en septiembre, la mejor época para la siembra, y criticó que se cuestione el diseño elegido. “Todo lo que no sea colgar geranios y encalar las fachadas raya a alguno. No estamos hablando de un entorno BIC y, por tanto, es una estética que puede no gustar a alguno, pero vamos a respetar el objetivo por el que se ha instalado allí. ¿Qué prefiere esa biciestación o una zona llena de coches? Gobernar es elegir. Estamos a favor de las medidas que fomenten la bici”, dijo el edil socialista.

“No hay que tener temor a replantearse algo que está muy mal hecho. Ábralo a los patinetes. Ampes (la asociación de vehículos de movilidad personal) acaba de pedirlo por un tweet. En 100 días no se ha hecho absolutamente nada y usted dijo que en este plazo mejoraría la estética de la estructura”, avisó Aumesquet. Cs reiteró que en ningún momento han apoyado la retirada de la biciestación y que convencieron a los vecinos para que no solicitaran la retirada de ésta.

La tercera crítica a la biciestación es que dificulta el acceso de peatones a la zona. El delegado de Hábitat Urbano negó que cause problemas de accesibilidad.

La cuarta queja es la escasa difusión de su existencia y así lo admitió el delegado.

Las perlas

El debate de la biciestación tuvo algunas perlas. “Señor Muñoz lo veo con una rotaflex”, dijo sin rubor el edil del PP Jesús Gómez Palacios al delegado cuando parecía que Cs tenía los votos para su aprobar su moción. Finalmente el Secretario corroboró que había empate de votos a favor (12) y en contra (12) y no podía prosperar sin el voto de calidad del alcalde.

Otro golpe de Gómez Palacios fue comparar la estética de la biciestación con poner a Cristo dos pistolas. “Es un mamotreto basado en modelo holandés, que sobra en Sevilla. Para el entorno es lo peor que se podía haber hecho, como poner a un Cristo dos pistolas”, dijo.

El portavoz adjunto de Adelante Sevilla, Daniel González Rojas, afeó a Cs que colgara en twitter que pediría en el pleno la retirada de la biciestación, cuando no era esta su moción, y pidió a Muñoz que escuche lo que se le pide. Adelante ve bien el traslado de parte de la biciestación, pero no a la Alameda sino a zonas donde la bici tenga intermodalidad con el transporte público.