La limitación de velocidad salva vidas en las ciudades

La implantación de zonas de bajas emisiones, zonas de tráfico limitado y el desarrollo de zonas de 30 km/h en muchas ciudades del mundo está mejorando la seguridad vial y reduciendo los accidentes mortales en carreteras de "una forma evidente". Así lo indica el informe anual de seguridad en carreteras 2023 elaborado por el Grupo Internacional de Análisis y Datos de Seguridad del Tráfico (IRTAD), equipo de trabajo permanente para la seguridad vial del Foro Internacional del Transporte (ITF), organización integrada administrativamente con la OCDE.

En Sevilla, el Ayuntamiento de José Luis Sanz (PP) debería tomar buena nota de este informe y poner en marcha las zonas de bajas emisiones previstas en el Plan Respira, un retraso que el PSOE recriminó a Sanz en el Pleno esta misma semana. Por ahora, la única zona de bajas emisiones que funciona es la de la Cartuja, ya que el actual gobierno local ha retrasado sine die su implantación en el centro y en Triana (Plan Respira). La capital andaluza sí cuenta desde el mandato socialista anterior con zonas 30 km/h y 20 km/h en el casco histórico, y limitación de velocidad a 30 km/h en las calles con un carril por sentido de toda la ciudad (reforma legal a nivel nacional).

El prestigioso organismo celebra que las tres medidas citadas están teniendo un "impacto evidente" en la mejora de la seguridad vial. De hecho, los datos preliminares del primer semestre de 2023 (España no figura en lista porque no aporta datos) muestran una mejora de la situación respecto a principios de 2022 en los 24 países con datos disponibles. Según esos datos, las muertes en carretera disminuyeron un 2,8% en 2023, comparado con 2022. Concretamente, descendieron en 17 países y aumentaron solo en estos siete: Colombia, Dinamarca, Irlanda, Japón, Lituania, Portugal and Suecia.

La misma tendencia se da en 2022. La mayoría de los 35 países analizados en este informe de 2022 (España entre ellos) también registró una reducción de las muertes en carretera en comparación con el promedio de los años 2017-2019. Si se excluye EEUU, las muertes en carretera disminuyeron un 6,4% en 2022 en comparación con el periodo 2017-19. Si sumamos los datos de EEUU (el país más poblado del análisis, lo que impacta significativamente el resultado), el cómputo global es negativo y arroja un aumento de muertes en carretera de un 3,2% en 2022 en comparación con el promedio de 2017-19.

No obstante, el informe recuerda que es necesario hacer más para alcanzar el objetivo de reducir a la mitad muertes para 2030, reto que se marcó la Asamblea General de la ONU de 2020 (resolución A/RES/74/299 sobre “Mejora de la seguridad vial mundial”).

Evolución por países en 2022 frente al promedio 2017-2019

Los datos de 2022, donde figura España, muestran una reducción de muertes en carretera en 23 de los 35 países del Grupo Internacional de Análisis y Datos de Seguridad del Tráfico (IRTAD), en comparación con el promedio de los años 2017-19. En 15 países, la disminución fue mayor al 10%. En España, se registró una bajada de muertes en carretera del 2,8% (1.746 fallecimientos en 2022 frente a 1.797)

Los mayores descensos se produjeron en Lituania (-34,4%), Polonia (-33,9%), seguida de Islandia (-30,8%), Corea (-27,5%), Japón (-22,9%), Finlandia (-17,5%), Dinamarca (-15,4%), Suecia (-14,7%), Chequia (-14,5%), Argentina (-14,4%), Eslovenia (-14,1%), Hungría (-13,7%), Bélgica (-12,8%), Alemania (-12%) y Austria (-10,4%).

Cinco países registraron un aumento de las muertes en carretera de más del 10% en 2022 en comparación con la media de 2017-19: Luxemburgo (28,6%), Colombia (22,2%), Estados Unidos (16%), Países Bajos (14,4%) y Suiza (11,1%).

Aumentan las muertes en motoristas

Cuando se analizan los datos por grupo de usuarios de la carretera, las muertes en carretera disminuyeron en 2022 en comparación al promedio de 2017-19 para todos los tipos de usuarios de la vía, excepto para los motoristas (PTW), que aumentaron un 6,7%.

Esta es la situación para los 32 países con datos disponibles, entre los que figuran España, Argentina, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Serbia, Eslovenia, Suecia, Suiza y Reino Unido.

Para los países analizados, las muertes en carretera disminuyeron sobre todo en los peatones, que registraron el mayor descenso (-17,7%), seguido de los ocupantes de turismos (-8%) y ciclistas (-3,3%).

El aumento del número de usuarios de motoristas se debió principalmente al fuerte aumento en Colombia (+41,1% en 2022 respecto al promedio de 2017-19). Si se excluye a Colombia, el número de usuarios de motociclistas asesinados disminuyó en un 6,9% en 2022 en comparación con el promedio de 2017-19.La seguridad de los usuarios de motociclistas es un problema creciente en Colombia como en muchos países latinoamericanos, indica el informe. En 2022 se matricularon más de 800.000 motocicletas nuevas en el país, representando el mayor número de matriculaciones de nuevos motocicletas durante la última década.

Los conductores más jóvenes arrojan mejores resultados

En 2022, las muertes en carretera disminuyeron para todos los grupos de edad en comparación con el período 2017-19 promedio. Las mayores reducciones se produjeron en la generación más joven. El descenso entre los menores de 14 años fue del 12,9%, mientras que entre los adolescentes entre 15 y 17 años el descenso fue del 16,4%.

Los datos por grupo de edad están disponibles para 30 países: España, Argentina, Austria, Bélgica, Chile, Colombia, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel.Italia, Japón, Corea, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Serbia, Eslovenia, Suecia, Suiza y Reino Unido (Australia, Canadá, Costa Rica, Grecia y Estados Unidos no dan datos detallados de 2022).

A diferencia de años anteriores, la población mayor registró una mejora de la seguridad vial. En 2022, las muertes en carretera disminuyeron un 5,2% para el grupo de 65 a 74 años y el 11,6% entre los mayores de 75 años. Los adultos entre 21 y 21 años y 24 obtuvieron menos beneficios de una mayor seguridad vial, ya que las muerte en carretera disminuyeron sólo un 1,7%.

Las carreteras rurales son las más mortíferas

Los datos de mortalidad por tipo de vía indican que, en 2022, las carreteras rurales son las más mortíferas en casi todos los 25 países sobre los que hay datos disponibles. En 17 de ellos, más de la mitad de las muertes en accidentes de tránsito ocurrieron en caminos rurales.

Las razones de la peligrosidad de los caminos rurales se relacionan principalmente con la infraestructura viaria y la velocidad inadecuada. Los caminos rurales a menudo carecen de separación física de carriles, tienen numerosas intersecciones y a veces sufren de un deficiente mantenimiento. Además, los conductores tienden a acelerar en las vías rurales, principalmente por incumplimiento de la limitación de velocidad establecida.

Los 25 países analizados en 2022 son España, Argentina, Austria, Bélgica, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Corea, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Serbia, Eslovenia, Suecia y Suiza.

Para los 25 países con datos disponibles, las muertes en carretera disminuyeron en un 13,5% en comparación con el promedio 2017-19. La mayor disminución de las personas muertas se registró en las vías urbanas (-15,5%), seguida de las rurales carreteras (-7,5%) y autopistas (-6,2%).

En Finlandia, Irlanda y Nueva Zelanda, dos tercios de las muertes en carretera ocurrieron en este tipo de caminos rurales. Sólo en Corea, los Países Bajos, Japón y Portugal las carreteras urbanas son más mortíferas que otro tipo de carreteras.

El Foro Internacional del Transporte (ITF) es una organización intergubernamental, de la OCDE aunque políticamente autónoma, integrada por 66 países que promueve un diálogo global para mejorar el transporte en las ciudades. Actúa como un grupo de expertos para la política de transporte y acoge la Cumbre Anual de ministros de transporte. La ITF es el único organismo global que cubre todos los modos de transporte.

El Grupo Internacional de Análisis y Datos de Seguridad del Tráfico (IRTAD) es el grupo de trabajo permanente para la seguridad vial del Foro Internacional del Transporte. Formado por expertos en seguridad vial de administraciones nacionales de carreteras, institutos de investigación sobre seguridad vial, organizaciones internacionales, asociaciones automovilísticas, compañías de seguros, fabricantes y otros. Con 80 miembros y observadores de más de 40 países, es una fuerza central analiza datos sobre accidentes de tráfico.

Este grupo ofrece ayudar a los responsables políticos a abordar estos desafíos y encontrar soluciones para hacer que nuestras carreteras sean más seguras para todos.