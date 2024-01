La Zona de Bajas Emisiones de la Cartuja estrena sus 46 cámaras

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la Cartuja entra este lunes 8 de enero en una nueva fase de funcionamiento al activar el Ayuntamiento de Sevilla, por primera vez, las 46 cámaras distribuidas en los 23 puntos de control del sistema de captura de imágenes. El Ayuntamiento ya tiene instaladas todas las cámaras de control de tráfico previstas en la ZBE, con el fin de controlar el acceso de los vehículos más contaminantes, principalmente vehículos de gasolina matriculados antes del año 2000 y de diésel anteriores al año 2006.

La instalación de todas las cámaras llega un año después del estreno de esta Zona de Bajas Emisiones en enero de 2023, por parte del gobierno anterior socialista. Así pues, es ahora cuando esta medida puede entrar a pleno funcionamiento al disponer efectivamente de todas las cámaras para el control de los vehículos que entran.

No obstante, el gobierno de José Luis Sanz ha optado por retrasar las sanciones a los infractores hasta el próximo mes de abril.

Con esta medida derivada de la Ley estatal sobre Cambio Climático, no podrán acceder a las zonas delimitadas, de lunes a viernes (no festivos) de 7:00 a 19:00 horas, los vehículos más contaminantes que no cuenten con distintivos “0 Emisiones”, “Eco”, “C” o “B”

A partir del lunes 8 de enero y hasta el fin de marzo, el Ayuntamiento de Sevilla comenzará una campaña informativa en la que se distribuirán por la Isla de la Cartuja pasquines acerca de esta nueva fase de implantación efectiva de la Zona de Bajas Emisiones.

En estos tres meses de enero a marzo de 2024 se realizará una campaña de información, en la que se notificarán las infracciones a los conductores. A partir de abril de 2024, los accesos no autorizados detectados serán denunciados y sancionados.

Polémica política

El gobierno local de José Luis Sanz aseguró este viernes que la Zona de Bajas Emisiones de la Cartuja nunca ha funcionado, pese a que oficialmente la puso en marcha el gobierno anterior socialista de Antonio Muñoz en enero de 2023. Y añade que será el lunes 8 de enero cuando de verdad se ponga en marcha con una fase informativa de enero a marzo, y multas a partir de abril.

El área de Movilidad que dirige José Lugo destacó ayer que “el gobierno anterior anunció la entrada en vigor de la ZBE de la Cartuja, pero la realidad es que no estaba funcionando, porque ni las cámaras estaban terminadas de instalar, ni mucho menos funcionando, ni la Policía Local estaba controlando los accesos”.

En la comisión de control municipal de noviembre pasado, el gobierno advirtió al concejal Juan Carlos Cabrera, edil de tráfico en los mandatos socialistas de Espadas y Muñoz, que las cámaras de la Cartuja no estaban funcionando.

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Sevilla respondió al PP que la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la Cartuja sí ha funcionado, que “entró en vigor en enero de 2023 en su primera fase” y que su pleno funcionamiento estaba previsto 18 meses después, es decir en 2024, de conformidad con la legislación estatal.

El PSOE explica que el Pleno municipal aprobó en el mandato anterior la inclusión de la ZBE en el Plan Respira y su incorporación al sistema tecnológico de control para restringir las entradas de los vehículos más contaminantes. Añade que en noviembre de 2022 se aprobó la dotación para las cámaras, que se empezaron a instalar en la primavera de 2023.

“Las cámaras se terminaron de instalar en verano, cuando el PSOE ya no estaba en el gobierno. No podían estar en funcionamiento al no estar aún instaladas y no estaba prevista su entrada en vigor hasta 2024”, agrega el grupo.

Recalca que los accesos a la ZBE se señalizaron, que la Policía controló los accesos, y que si después dejaron de controlar “lo desconocemos”.

La alternativa es dejar el coche en los parkings

Los usuarios de los vehículos afectados pueden usar cualquiera de las bolsas de aparcamiento gratuito colindantes con la zona restringida. Estas son las 2.900 plazas en la banda Oeste y 500 plazas en el Norte.

También podrán pasar a la zona restringida los que cuenten con plaza de aparcamiento en el interior de algún parking privado de las empresas ubicadas en las zonas restringidas previa obtención de autorización.