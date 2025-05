San Juan de Aznalfarache también recurrirá la deuda que la Junta le reclama por la línea 1 del Metro de Sevilla

El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, gobernado por María Luisa Moya (PP) junto con Cambia San Juan, también va a recurrir judicialmente la deuda que la Junta de Andalucía le reclama en concepto de gastos de explotación de la línea 1 del Metro de Sevilla. Este dinero se exige a cuenta de la deuda por la explotación de la línea 1 del Metro de Sevilla durante los 15 años que lleva en funcionamiento, es decir, desde 2009 a 2023, ambos incluidos.

Así pues San Juan se suma a los recursos que van a plantear los municipios de Sevilla y Mairena del Aljarafe contra la Junta por la misma razón.

A los cuatro municipios del Metro de Sevilla que son Sevilla, Dos Hermanas, Mairena del Aljarafe y San Juan, la Junta de Andalucía le ha reclamado más de 172 millones de euros por la deuda de explotación de la línea 1. Concretamente a Sevilla capital la Junta le exige 133,7 millones, a Dos Hermanas 26 millones y Mairena del Aljarafe 8,9 millones.

En el caso de San Juan, la liquidación de la deuda asciende a 4,3 millones de euros. El pleno del Ayuntamiento ratificó en marzo una resolución de Alcaldía para interponer un recurso contencioso-administrativo contra la orden de la Consejería de Fomento (de 27 de diciembre de 2024) para que el Consistorio aljarafeño liquide la deuda de 4,3 millones de euros, explica el concejal de Planificación Urbanística y Movilidad, Carlos Leo (PP) a Europa Press.

Este pago se regula en el convenio de 2002 firmado entre la Junta y los cuatro municipios beneficiados por el Metro. San Juan cuenta con dos paradas de Metro en la localidad.

Este mes de mayo, el pleno del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, ha aprobado por unanimidad solicitar a la Consejería de Fomento que anule directamente el convenio de financiación del Metro firmado en 2002, según el cual los cuatro municipios beneficiados por este transporte debían subvencionar el precio del billete para compensar la diferencia entre la tarifa real (técnica) y la tarifa más reducida que se cobra al usuario. La línea 1 del Metro es la única en funcionamiento de la red proyectada y está gestionada por una concesión que forman Globalvía (88,23%) y la Junta de Andalucía (11,77%).

El recurso contencioso y la petición de que se anule el convenio de 2002 se basan en la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, promovida en 2013. San Juan ha argumentado que, según la ley nacional, el servicio público de Metro es competencia "íntegramente de la Comunidad Autónoma", o sea de la Junta, con lo que procede impugnar el convenio para su rescisión y "no seguir generando deuda". El Ayuntamiento alega que si siguiera pagando sin corresponderle arrastraría una deuda acumulada de 5 millones de euros.

El portavoz del PSOE, Fernando Zamora, apoya la decisión municipal porque el convenio de 2002 "no tiene razón de ser". Zamora señala que no procede que el Ayuntamiento de San Juan pague en exclusiva parte de esa tarifa técnica del Metro, cuando es un servicio usado por personas de toda la comarca y no sólo de los municipios que cuentan con parada.

La Junta mantiene que le da la razón el convenio firmado en 2002 con los cuatro ayuntamientos antes del inicio de las obras del metropolitano. Fue suscrito el 10 de julio de 2002 con los citados consistorios para la construcción de la primera línea del Metro.

Sevilla y Mairena han decidido presentar un recurso para oponerse al pago por entender que el citado convenio ya no les obliga y que la sentencia de 2014 les otorga la razón al anular esta el intento de cobro de la Junta.