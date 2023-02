El uso del patinete crece a mayor ritmo que los usuarios de la bici en Sevilla

El peso de los patinetes eléctricos en Sevilla capital no ha dejado de crecer desde la pandemia. Según el conteo de vehículos (bicis y patinetes) que realiza en los carriles bici la asociación ciclista A Contramano, el uso de los patinetes está creciendo a un ritmo mayor que el de la bicicleta.

A día de hoy, esta cifra ha escalado mucho más en el caso de los patinetes hasta los 25.000 a 30.000 desplazamientos diarios, mientras se ha detectado un estancamiento en el uso de la bici respecto a los números de 2021, señala la citada entidad ciclista. En el Metro de Sevilla, los usuarios que combinan este transporte con los patinetes suman ya 4 de cada 10 (un 40%) en las estaciones más céntricas como Puerta de Jerez y Prado.

En noviembre de 2021, las últimas estadísticas realizadas por esta asociación, los patinetes sumaban prácticamente 20.500 desplazamientos diarios en la ciudad, frente a 54.800 en bicicleta, sobre todo bici particular.

Dentro de la cifra global de desplazamientos de patinetes, los de alquiler de Voi cuentan con 150.000 usuarios en Sevilla capital que realizan 800.000 desplazamientos anuales, es decir, una media de 2.200 viajes diarios en patinete de alquiler, según los datos del operador sueco de micromovilidad eléctrica. Voi Technology asegura haber aumentado en 2022 los usuarios en un 18,5% y los viajes un 20,5%.

En Sevilla no hay estadísticas del Ayuntamiento actualizadas y fiables sobre cuántos patinetes y bicis circulan por la ciudad. Los únicos datos oficiales están recogidos en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), pero son erróneos porque se hicieron con una metodología inadecuada, lamenta A Contramano. Esta entidad explica el error del PMUS: esos datos proceden de encuestas telefónicas a teléfonos fijos de los hogares (con el propósito de identificar el domicilio), sin tener en cuenta que los jóvenes y no tan jóvenes están consagrados a los móviles. Añade A Contramano que "la empresa que realizó esas encuestas era de Madrid y no sabía nada de movilidad en bicicleta ni cómo detectarla".

"Los datos del PMUS sobre movilidad en bici y patinete son de todas todas incorrectos", señala A Contramano, que argumenta que no es cierto que haya 33.000 desplazamientos diarios en bici si se compara con las cifras de desplazamientos en Sevici que publica anualmente la empresa. Señala que "a simple vista se ve que no puede ser: si te colocas en cualquier esquina un rato largo verás que hay muchos más desplazamientos en bici particular que en Sevici".

A Contramano lleva años analizando la movilidad en bici y desde 2019 ha incorporado los patinetes a este estudio. Usa un método sistematizado: elige puntos de conteo significativos a horas significativas y cuenta los viajes en bici, en patinete y en Sevici y sus porcentajes. "Creemos que noviembre de 2021 todavía se notaba el bajón de la pandemia. Ahora los alquileres de Sevici se están recuperando, de modo que si se mantienen los porcentajes, la movilidad total en bici y en patinete deberá estar creciendo".