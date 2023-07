Jesús Huerta: “Me parece entrañable que se vinculen momentos especiales con el Sorteo de Navidad”

Natural de Jerez de la Frontera, Jesús Huerta posee una amplia trayectoria profesional dedicada a la gestión pública. Presidente de Loterías desde 2018, ha potenciado el compromiso social y el arraigo cultural de la empresa pública y ha situado el Sorteo de Navidad en sus mejores cotas de popularidad.

–Con más de 40 grados a la sombra, ¿no es curioso hablar de Lotería de Navidad en julio?

–Es la magia de la Lotería de Navidad, que comienza a venderse en julio para un sorteo que se celebra el 22 de diciembre. Y créanme cuando les digo que llevan semanas e incluso meses preguntándonos por la venta para este sorteo. Y es que el sorteo nos habla de ilusión, y también de los mejores valores de los ciudadanos, que prefieren compartir sus sueños.

–¿Cómo responde el público a que haya Lotería de Navidad en pleno verano?

–Hay bastante demanda, porque la sociedad hace suyo el Sorteo de Navidad y esperan encontrar sus décimos en lugares asociados a experiencias y recuerdos. Es una tradición más dentro de las muchas liturgias que rodean a este sorteo. Cuando hacemos alguna presentación por España, muchas personas se me acercan y me cuentan que comparten décimos de sus lugares de veraneo, tanto en los lugares de playa más abarrotados como en los pueblos más pequeños de montaña, por citar algún ejemplo. Me parece entrañable que las personas vinculen momentos especiales con nuestro sorteo.

–El arranque de esta venta se inicia con el anuncio de la campaña de verano. Este año han optado por un tono más emocional, ¿qué querían transmitir?

–Los anuncios de la lotería siempre están pegados a la realidad social. Nuestra comunicación refleja el mundo que nos rodea. En el caso del anuncio de este verano, hemos centrado la comunicación en un terreno más emocional. El anuncio, como habrán visto, mantiene el clásico “¿Y si cae aquí el Gordo de Navidad?”, añadiéndole un toque más personal, porque ese “aquí” puede ser el lugar de vacaciones que tanto significa para cada uno, hasta el punto de que nos atrevamos a decir “yo también soy de aquí”. Porque España es única también en esa costumbre, la de veranear cada año en la misma playa, pueblo o serranía, donde nos llevaban nuestros padres y abuelos. Y con esta campaña ponemos en valor esos veraneos de siempre, y las relaciones que entablamos con las personas que vemos cada verano.

–También han presentado la imagen del décimo de Lotería de Navidad, que un año más tiene un componente cultural incluyendo una pintura del Museo del Prado.

–Cada décimo es un instrumento de transmisión cultural, y en el caso del Sorteo de Navidad multiplica su difusión exponencialmente. El décimo, por su tamaño, entra en la intimidad de las familias: en las carteras, en los pisos, y en las repisas de la casa. En los 185 millones de décimos de este sorteo se verá este año la imagen del cuadro elegido: La Natividad del Maestro de Sopetrán. Un cuadro del Museo del Prado del siglo XV ejemplo del estilo de pintura flamenca en nuestro país. Además, da la casualidad de que se desconoce la identidad del autor. Es anónimo, por lo que la elección de esta obra también es un reconocimiento a las miles de personas anónimas que trabajan cada día de manera excelente y, aunque no sean conocidos, aportan un valor incalculable a la sociedad.

La cultura siempre está presente en Loterías. Hace unos días presentamos una colección de décimos dedicada a la Generación del 27. Comenzamos con el décimo dedicado al poeta granadino Federico García Lorca y durante nueve sorteos consecutivos aparecerán algunos de los autores más representativos.

–¿La novedad de este año es que incluyen el logo de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el décimo de Lotería de Navidad.

–Así es. Es tarea de todos trasladar la relevancia de España dentro de la Unión Europea, y la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea es un hito que tiene importancia institucional, de Estado, para todos. Loterías, como empresa pública, y contando con un sorteo tan emblemático como el de Lotería de Navidad, ha querido que el décimo resalte la importancia de este acontecimiento, que es un motivo de celebración para toda la sociedad española.

–¿Cómo ven en Europa este Sorteo?

–No se pueden imaginar la admiración que despierta el Sorteo de Navidad en toda Europa (y en el mundo). Le llaman “El Gordo”, como conocemos aquí al primer premio, y nos preguntan por todo lo que rodea al evento. Quieren saber por qué tiene tanta aceptación social, por qué se considera parte de nuestra forma de celebrar la Navidad. Les encantan nuestros anuncios, porque perciben que transmiten valores de la sociedad y porque parecen producciones cinematográficas. O cómo la gente celebra junta que les ha tocado. Tenemos que estar orgullosos y preservar el Sorteo de Navidad, porque es único en el mundo.