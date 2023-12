Cuánto dinero ganas si te toca una pedrea

El 22 de diciembre está ya aquí y muchos han comprado algunos décimos del sorteo de la Lotería de Navidad para probar suerte este año y esperan con ilusión ver si su número lo cantan los niños de San Ildefonso en la mañana del 22 de diciembre.

Todos aspiran a que les toque el Gordo pero claro, por desgracia no a todos les puede tocar, habrá quienes sean agraciados con el resto de premios disponibles como el segundo premio, tercer premio, cuartos premios, quintos premios, premios por aproximaciones, centenas, terminaciones o el reintegro.

Todos ellos disponen de un premio menor, pero al menos algo es ya que el que tenga el décimo con alguna de estas terminaciones podrá recuperar algo del dinero invertido en la Lotería de Navidad.

Uno de los premios más numerosos que hay es la pedrea ya que como define la Real Academia Española (RAE) se denomina pedrea al "conjunto de los premios menores de la Lotería Nacional". En decir, se trata de aquellos premios que los niños de San Ildefonso cantan con su tradicional "¡Mil euros!" y que no corresponden a ninguno de los premios mayores.

Cuánto dinero reparte una pedrea de la Lotería de Navidad

La pedrea, a la que Loterías y Apuestas del Estado asigna casi 1,8 millones de euros a repartir entre un total de 1.794 premios y aunque no pueda ofrecer los grandes lujos que si se podrán permitir aquellos que ganen el premio Gordo, pero al menos una alegría se van a llevar al saber que recuperan algo más de lo que jugaron en el décimo que compraron.

La pedrea está dotada con 1.000 euros a la serie, por lo que si el número que se lleva resulta premiado y tienes un décimo ganarás 5 euros por cada euro jugado.

Es decir, si has comprado un décimo de 20 euros para este Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad podrá tener un premio de 100 euros, nada mal ya que se multiplica por cinco las ganancias por décimo premiado. Además al ser una cantidad pequeña, los agraciados con este premio no tendrá que declarar este dinero a Hacienda ya que no supera la cantidad para que el Estado tenga que intervenir parte de ese dinero ganado.