¿Qué pasa si no se reclama un décimo de lotería premiado?

Cada año, millones de euros en premios de la Lotería de Navidad quedan sin reclamar, convirtiéndose en los denominados 'premios fantasma'. Según datos de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), esta cantidad ronda los 50 millones de euros anuales, sumándose a los aproximadamente 600 millones que el Estado ya ingresa por el gravamen del 20% a los premios superiores a 40.000 euros.

Los motivos por los que estos premios no son cobrados son variados, desde la pérdida o deterioro del décimo hasta el desconocimiento del premio obtenido o la expiración del plazo para reclamarlo, que abarca desde el día posterior al sorteo hasta tres meses después. Aunque la mayoría de los 'premios fantasma' corresponden a reintegros y premios menores, en conjunto suponen una significativa fuente adicional de ingresos para las arcas públicas.

En los últimos años, el 2019 fue el que registró la mayor cantidad de dinero no reclamado, con 56 millones de euros, seguido por 2018 con 53 millones y 2021 con 51 millones. Sin embargo, la SELAE no hace públicos los datos desglosados de cada premio no cobrado, alegando razones de confidencialidad e integridad como operador del juego, a pesar de las peticiones del Consejo de Transparencia para que se revelen estas cifras.

¿Qué ocurre con los premios de la Lotería de Navidad no reclamados?

Cuando un premio de la Lotería de Navidad no es reclamado dentro del plazo estipulado, el dinero correspondiente pasa a formar parte de los ingresos del Estado. Estos 'premios fantasma' se suman a la recaudación obtenida por el gravamen del 20% a los premios mayores de 40.000 euros, contribuyendo así a las arcas públicas.

Aunque la SELAE no proporciona un desglose detallado de los premios no cobrados, se estima que alrededor del 40% de los 'premios fantasma' corresponden a reintegros, que en conjunto pueden alcanzar los 20 millones de euros, según datos de la Agencia Tributaria. El resto se distribuye entre premios de diversas categorías que, por distintas razones, no son reclamados por sus legítimos ganadores

Una persona guarda un décimo de lotería / Javier Cebollada (EFE)

Peticiones de transparencia sobre los 'premios fantasma'

El Consejo de Transparencia ha solicitado a la Administración de Loterías y Apuestas del Estado que haga públicos los datos relacionados con los premios no reclamados, a raíz de una reclamación presentada ante el Ministerio de Hacienda. El objetivo es dar veracidad y claridad a las cifras que maneja el Estado en relación con los 'premios fantasma' de la Lotería de Navidad.

Sin embargo, la SELAE se ha negado a revelar esta información, argumentando que podría poner en riesgo la confidencialidad y su integridad como operador del juego. A pesar de las peticiones de transparencia, los datos específicos sobre los premios no cobrados siguen sin estar disponibles para el público, generando interrogantes sobre el destino final de estos fondos y su impacto en las cuentas estatales.