Andy y Lucas, ante su gira de despedida: "No nos separamos como pareja musical"

Nuestros últimos acordes es el nombre de la última gira de Andy y Lucas, con cuatro conciertos en los que "no faltarán" sus éxitos, han anunciado en una presentación en la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España (AIE).

La gira comenzará el 20 de abril en el Gran Teatro Falla de Cádiz, su ciudad natal. El 27 de abril estarán en el Sant Jordi Club de Barcelona y el 30 en Sevilla, en el Cartuja Center. Finalizará el 13 de mayo en el Wizink Center de Madrid, un lugar que "nunca" habían hecho.

A partir del mediodía de este viernes 24 de noviembre podrán comprarse las entradas para estos conciertos, que surgen tras el anuncio hace unos días de que el dúo, que lleva 20 años juntos, se separa por una cardiopatía de Lucas.

"Nosotros no nos separamos como pareja musical", ha explicado Andy a los medios, mientras comentaba que su compañero no puede seguir el ritmo de vida frenético que han llevado hasta el momento, algo que han querido avalar portando en sus manos un informe médico que han animado a la prensa a fotografiar.

Han enfatizado, además, que, en principio, esta será su última gira, pero que no descartan que, si Lucas se recupera "podamos volver algún día", por lo que "no se nos ha ocurrido hacer nada por separado -ha dicho-", al menos por el momento.

Han explicado que puede parecer sorprenderte que se retiren siendo tan jóvenes con 20 años de carrera musical, pero que "seguiremos ligados a la música, no nos vamos a ir a la construcción", ha bromeado Andy, que añadido que la música es lo que les "apasiona".

Por su parte, Lucas ha apuntado que, durante ese tiempo en el que ya no hagan más conciertos, pueden "componer los dos juntos" y hacer "un disco con más calma" en el que "ir trabajando poco a poco" y más tranquilos, "sin que todo sea tan robótico".

Respecto a la gira, no han desvelado si habrá finalmente alguna canción nueva como regalo de despedida para su público, aunque confirmando que sonarán todos sus temas más reconocibles porque " a la gente hay que darle lo que quiere". "Si no tocamos Tanto la quería, nos matan", ha bromeado.

Mirada atrás y la polémica de los Grammy Latinos

Echando la vista atrás, Andy ha preferido "quedarse con todo lo bueno, aunque también haya cosas malas". "Cuando empezamos, éramos dos niños y no sabíamos dónde nos metíamos, muy pequeños e inexpertos, yendo de pub a pub para tocar porque todavía no había redes sociales, y enseñando maquetas. Ahora lo veo y éramos dos enanos intentando hacer música", ha explicado.

También se han referido a la polémica generada por su no invitación a los Grammy Latinos, tirando de nuevo de humor para responder sobre si habían recibido una explicación de la organización.

"A mí no me han llamado; Andy, ¿a ti?", ha preguntado Lucas. "Sí, a mí me han llamado y van a darme uno... Como tú ya no sigues, pues me han dicho: vamos a dártelo ti", ha zanjado Lucas entre risas, para luego desvelar que tampoco ha recibido ninguna llamada.