Antonio Arco: "Cuando compongo una canción, no tengo complejos para pedir opiniones"

Antonio Arco decidió iniciar su carrera en solitario en 2015. Tras quince años liderando la banda El Puchero del Hortelano, la despedida de los escenarios de esta banda dio paso a una nueva andadura para el músico que ya cuenta con tres discos y está preparando el siguiente. Además, ha publicado el libro 40 años, 40 canciones (Altafonte). Una autobiografía en la que se desnuda por completo para hablar de todo: de la vida, de la muerte, de sus primeras veces, del amor e incluso de la disolución del grupo con el que emergió. Después del verano, el cantante realizará conciertos en algunas ciudades andaluzas: el 21 de octubre en Almería, el 4 de noviembre en Sevilla, el 18 en Granada y el 25 en Málaga.

–En 2015 decidió iniciar su carrera en solitario y dejar atrás la seguridad de una banda. ¿Da vértigo ese primer paso?

–No, porque era algo movido por la ilusión de hacer las cosas a mi manera y cuando esta sensación te acompaña, el miedo se hace más pequeño. La emoción y las expectativas lo camuflan. Tenía claro lo qué quería hacer y cómo. Sí había cierta incertidumbre sobre cómo iba a ir, pero todo estaba empañado por la ilusión de un nuevo camino.

–Algo muy definitorio de su música es el flamenco, que siempre está de un modo u otro. Le gusta hacer gala de sus raíces y darle un toque rockero.

–Últimamente estoy ahí pero, por ejemplo, la última etapa de Puchero fue la menos flamenca que tuvimos. Obviamente soy del sur y me he criado con mucha rumba, con Camarón, con Los Chichos. Pero también con Bruce Springsteen, AC&DC, Dire Straits...y más tarde con Extremoduro o Rosendo. Mi música bebe de todas estas influencias. Hubo un momento, sobre todo con mi primer disco en solitario, en el que busqué alejarme de esa fiesta que teníamos en El Puchero y hacer algo un poco más serio, con una banda de rock más al uso. Pero a raíz del segundo disco, me animé a volver al camino de hacer rock flamenco callejero. Los últimos temas tienen mucho de nuestra tradición andaluza.

–El primer sencillo que ha sacado este año, Bajo el disfraz, lo ha compuesto junto a su hijo. ¿Quiere imprimirle el espíritu compositor?

–Mi hija Abril tiene 10 añitos y es una gran artista. Se está formando, compone y tiene canciones propias. Manuel de pequeño recibió clases de piano, de batería y de guitarra. Es cierto que hizo un poquito de composición, pero lo tiene más abandonado. A mí no me gusta presionarlo. Lo de esta canción fue algo más circunstancial, porque cuando hago un tema y se me queda colgando un verso, lo llevo conmigo 24 horas y no tengo complejos en pedir opiniones y buscar influencias. Un día en las piscina comenté que me faltaba un verso y Manuel me lo dio. Entonces firmamos juntos la canción.

–En Para volver a decir, su segundo sencillo, reflexiona sobre ese amor más asentado, el que ya es hogar.

–En esta etapa no cambio mi casa por ningún sitio. Quiero, en mi segundo disco, tiene unos versos que dicen "Como en casa no he encontrado ningún sitio, / dejemos la puerta abierta por si queremos salir". Este sería un buen resumen de mi vida ahora mismo.

–¿Cómo se adapta un artista de tanto recorrido a este formato de ir soltando temas poco a poco?

–Yo me he adaptado muy bien. Si bien es cierto que tiene su parte crítica, a la que me he adaptado como consumidor de música también. Escucho pocos discos enteros, porque cuando el álbum ha salido ya lo has escuchado prácticamente y se pierde ese misterio que había antes. Intento dejar siempre tres o cuatro temas de incógnito y guardar algo de sorpresa.

–Sus trabajos son un pequeño adelanto de su nuevo álbum, ¿qué está preparando?

–Te voy a decir el típico topicazo, pero es el disco con el que voy a quedar más contento de todos. Han sido dos años de trabajo, empezamos a componer en 2021 y tener tanto tiempo me ha dado mucha tranquilidad. Tiene mucho poso. No puedo adelantar el nombre, pero en la portadas de cada single hay una pista. Saldrá en otoño y en septiembre sacaremos otro sencillo más. Creo que estoy en el mejor momento de mi vida y estoy muy contento con el resultado. Tengo muchos proyectos para los próximos tres años que cerrarán un ciclo y este álbum es muy importante. Es el cuarto después de mi primer libro y voy a sacar un segundo.

–Hace poco lanzó Antonio Arco. Cuarenta años, cuarenta canciones, un formato biográfico acompañado por una completa banda sonora. ¿Cómo se le ocurrió esta combinación?

–Tenía muchas ganas de escribirlo y el detonante fueron los directos de Instagram, durante la pandemia, en los que hablaba con mis seguidores. Me preguntaban por el origen de mis temas, que son muy auto biográficos. Me pareció bonito hilar esa vida que quería contar con los momentos que inspiraron esas canciones.

–¿Cree que hay una oleada de artistas que necesitan plasmar sus vivencias en papel?

–Escribir un libro ha sido una terapia intensiva brutal. Es un ejercicio muy bonito, porque vivimos muy acelerados sin parar a pensar. Poder detenerte para revisar tu vida es increíble. He aprendido a contarlo escribiéndolo y me ha gustado tanto que ya estoy preparando otro. No me extraña que haya cada vez más gente que necesite hacerlo.