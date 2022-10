Música y palabras

La ficha GENERACIÓN CORTÁZAR 1. Pablo Ortiz (1956): Rocamadour 2. Marcelo Nisinman (1970): Tercera Generación 3. Julio Viera (1943): La noche boca arriba

THE DÜRRENMATT PROJECT 1. Andreas Pflüger (1941): Jedes Kunstwerk ist apokalyptisch - oder Bach und Dürrenmatt 2. Marco Antonio Pérez Ramírez (1964): Respiro 3. David Sontón Caflisch (1974): Stoff 4. Dominique Genessey-Rappo (1953): Le Minotaure

Marcelo Nisinman, bandoneón (en Cortázar 2) Lisandro Abadie, narrador (en Cortázar 3) Bénédicte Tauran, soprano (en Dürrenmatt 1 y 3) Simon Peguiron, órgano (en Dürrenmatt 1) Pablo Barragán, clarinete (en Dürrenmatt 2 y 4) Orchestre Musique des Lumières Facundo Agudín, director



IBS Classical (2 CD independientes)

Acaba de regresar de Granada, donde ha estado editando con Paco Moya su siguiente disco, que incluye la versión camerística que Schoenberg hizo de La canción de la tierra de Mahler, y desde la Suiza en la que reside hace un cuarto de siglo, Facundo Agudín (Buenos Aires, 1971), fundador y director de la Orchestre Musique des Lumières, me atiende por vídeoconferencia para hablarme de su proyecto de combinar dos pasiones, la música y la literatura. IBS Classical acaba de publicar el segundo volumen de una colección titulada Music & Words que está dedicado al suizo Friedrich Dürrenmatt, después de un primer álbum centrado en Julio Cortázar. Ambos trabajos cuentan con atractivas ilustraciones de portada de Fernando Vicente. Un tercer cedé, ya registrado en torno a la figura del premio Nobel ruso Joseph Brodsky y que debe aparecer en 2023, cerrará el primer diseño de la serie, que podría luego ser ampliada.

"Todo este proyecto sobre literatura nació de un programa que lanzamos con los tres compositores del disco Generación Cortázar con gente de la Ricordi alemana, del grupo Universal. Les propuse algo que llamé Nuevo Tango Nuevo, y que quería ser una serie de encargos a compositores fascinados por el tango, pero que no fuesen necesariamente compositores de tango. Y se me ocurrió la idea de generar una serie de grabaciones de música nueva inspirada en escritores. Como acababa de publicarse Nuevo Tango Nuevo, les propuse a los tres mismos compositores hacer el álbum sobre Cortázar. Al bandoneonista Marcelo Nisinman lo he acompañado mucho, tocando música de Piazzolla y suya también. Se puso a trabajar partiendo de un texto breve de Último Round y de ello surgió Tercera Generación, una especie de drama medio mahleriano, medio Kurt Weill, con ciertas influencias cabareteras, que incluye el bandoneón solista.

Pablo Ortiz vive hace más de cuarenta años en los Estados Unidos, enseña composición e historia de la música del cine en una universidad de California. Se puso a pensar en la carta de la Maga a Rocamadour en Rayuela y creó una obra que luego ha seguido modificando. Julio Viera es posiblemente el compositor argentino más importante de cuantos viven aún en el país. Fue alumno de Ginastera y él mismo es un reconocido profesor de composición. Su música es bien sofisticada. El primer estreno que hicimos de él fue para la Fundación Cini en Venecia, en la inauguración del laberinto vegetal para Borges, una obra sobre el poema El laberinto. Aquello fue en 2011. Nos hicimos buenos amigos y seguimos trabajando. La pieza de él es la más especial, también la más extensa. Incluye, en la voz de un narrador el 95% del texto del relato La noche boca arriba. Funciona como un melodrama. Es la obra más difícil de hacer en concierto, porque hay que buscar un narrador, y la pieza no es fácil. El estilo de Viera se parece aquí al del joven Schoenberg o al de Alban Berg".

"Yo llegué a la literatura de Friedrich Dürrenmatt (1921-1990) gracias a dos personas, una, Gustavo Tambascio, que lo había programado con gran éxito cuando trabajaba en Caracas, y quería transformar La visita de la vieja dama en una ópera. Me habló con mucho entusiasmo del personaje. La otra es Andreas Pflüger, un compositor suizo que vive en Basilea y es autor del ciclo de canciones que abre el CD. Hacía mucho tiempo que me hablaba de Dürrenmatt, porque había recibido un encargo de la Ópera Nacional de Praga para escribir una ópera sobre Los físicos. Desde aquel momento me había dicho que deberíamos hacer algo. Mucho después, en 2015, en el 25 aniversario de la muerte del escritor, me habla entusiasmado de Rómulo Magno, una comedia. Me decía que era una cosa espectacular. En los últimos días del Imperio Romano, el emperador está angustiado porque van a llegar estos tipos y se van a comer sus pollos. Amaba a sus gallinas, hablaba con ellas… Sin embargo, no soportaba a su mujer, aunque la mantenía en casa, y tenía una hija que amenazaba todo el tiempo con suicidarse. Llegan los bárbaros y hay unos diálogos absurdos… Es algo dramático, pero cómico a la vez. Le dije que sí enseguida.

Contactó con un libretista de Hamburgo, Wolfgang Willaschek, gran experto en trasvasar al formato sintético de la ópera la prosa teatral. Escribió un libreto muy bueno, algo largo pero excelente. Y con ello hicimos una ópera de cámara que se estrenó en la ciudad de Dürrenmatt en Suiza, Neuchâtel, donde está el Centro Dürrenmatt-Neuchâtel, que era su antigua casa, un lugar muy interesante convertido en museo, donde hay algunos manuscritos (aunque la mayoría no están allí), pero sobre todo muchas pinturas y muchos collages poco conocidos. Porque Dürrenmatt también era pintor y me parece un artista plástico muy interesante, aunque no quería vender su obra, iba regalando cuadros a amigos y por eso están desperdigados. Tuvimos muy buena colaboración con el Centro y con el Teatro de la ciudad. A partir de ahí surgió este CD, para el que luego fui añadiendo a otros compositores".

"Es un disco que empezamos a trabajar justo después del estreno de Rómulo Magno de Pflüger, así que él tenía que estar en el disco. Él creó este ciclo de canciones, Cada obra de arte es apocalíptica, que incluye música de Bach, de la Partita para violín nº2, metida en un órgano pequeñito. Es música de carácter casi teatral, muy original. Andreas es un compositor muy inteligente, muy acostumbrado a la música de cine. Con seudónimo tiene una carrera enorme en EEUU como autor de música para documentales y dibujos animados. Le gustan Puccini y Strauss, no tiene empacho en decirlo. Le gusta la música orquestal grande. Así que casi se convierte en un boxeador con tul de bailarina a la hora de escribir una obra camerística como esta.

Marco Pérez Ramírez es chileno; su familia escapó de la dictadura de Pinochet en 1974 y se vino a Montpellier, aunque él luego estudió en el IRCAM de París y desarrolló una carrera en paralelo como mánager artístico. Fue la mano derecha de René Koering, director del Festival de Radio France en Montpellier en los 80. Al momento que lanzamos estos proyectos estaba trabajando en Suiza como mánager de la Orquesta Bienne Soleur. Empezamos a trabar juntos. Yo dirigía mucho a esta orquesta y allí un día me dijo que era también compositor, que yo no sabía en principio. Pablo Barragán estaba entonces todavía en Basilea, tocaba con nosotros, y le pedimos a Marco que le compusiera una obra para él. Es Respiro.

Los otros dos compositores no podían ser más diferentes, uno viene de la punta este de Suiza, David Sontón. Su lengua nativa es el romanche, la cuarta lengua de Suiza, mezcla de latín y alemán medieval. Es un violinista, concertino de una orquesta de música contemporánea, Basel Sinfonietta, que dirige un suizo que vive en Madrid, Baldur Brönnimann. Está desarrollando carrera de compositor en Suiza muy interesante. Su música está siendo cada vez más tocada. Es música de cierta complejidad, música muy textural. Stoff de hecho significa tejido. Este era el tercer estreno que hacía de él. Ahora en noviembre, estreno otra obra suya. Nos había hecho música para gran orquesta, pero instrumentada en grupos pequeños, como si fuera cámara. Esto es distinto, es una especie de continuo, un magma raro con una solista que es la misma del principio del disco, aunque aquí no hay texto, es abstracto, es una vocalización. Incluye además un coro de voces un poco misterioso, que viene de atrás. Es muy difícil de dirigir, pero funciona muy bien con el público, tiene algo de hipnótico.

El último compositor no tiene nada que ver. Viene del lado opuesto, de la zona oeste de Suiza. Lo que hace es representar tres dibujitos de Dürrenmatt, que son como caricaturas. Dominique Genessy-Rappo es un compositor serio, algo oscuro, dodecafónico, un poco hermético. Esto sin embargo está compuesto casi como si fuera una banda de dibujos animados. Antes habíamos tocado de él un Concierto para cuarteto de saxofones y orquesta, una obra densa y poderosa. Aquí hay también algo de densidad, pero es distinta. Es divertida para nosotros, que la tocamos, y para el público. Es una pieza muy simpática, que contrasta mucho con el resto de obras. Y justo este contraste me da algo que yo quería también con estos álbumes: una posibilidad de representar la literatura tan diversa de Dürrenmatt, que era un intelectual muy diferente a los intelectuales parisinos, siempre tan ensimismados e impenetrables."

"El tercer álbum de la colección, el de Joseph Brodsky está ya grabado, pero aún no masterizado. Lo haremos en Granada con Paco Moya y José Luis Salmerón. Paco no pudo venir a grabarnos, pero sí haremos el máster con él. Son cinco los compositores: Pablo Ortiz, un gran amante de la literatura de Brodsky, tiene dos piezas, una escrita sobre Nativity, un poema, y otra que alude a un episodio dentro de Marca de agua, la obra veneciana de Brodsky. Joan Magrané, ha escrito también a partir de Marca de agua una obra titulada Barcarola olvidada, que está pensada para su amigo Joel Bardolet, que es nuestro concertino; una obra difícil, porque está compuesta para quince partes reales de cuerda. También hay un compositor suizo-americano, Paul Suits, que ha escrito una serie de canciones.

Y hay una joven compositora a la que yo no conocía hasta que ganó el primer premio del concurso de Ginebra en 2019. Se llama Hinako Takagi y ha hecho una obra muy linda, a la que en el grupo llamamos familiarmente nuestro manga-strauss. Es auténtico teleteatro, una pieza escrita para una soprano solista sobre un poema que se titula A Song, y tiene un mantra dentro, "I wish you were here" ("Ojalá estuvieras aquí"), que se repite una y otra vez. Se trata de música muy colorida, conectada a la de la Mariscala de El caballero de la rosa, porque la parte de la soprano está tratada como si tuviera luz alrededor. Y luego hay otra pieza de Pflüger, un dúo de soprano y barítono.

El disco lo grabamos en junio y espero que salga en abril o mayo del año próximo, porque tenemos tres conciertos promocionales en junio. La maldita guerra nos complicó mucho las cosas. Porque en este disco cooperó el Museo Anna Ajmátova de San Petersburgo. Se hicieron muy amigos nuestros, nos invitaron a un festival de verano que tienen y estaban muy interesados en el proyecto".

"Me gustaría continuar esta serie. Paco me dijo si no estaría interesado en meterme con algún poeta español. Lo primero que se me vino a la cabeza fue la memoria de mi padre, que leía a Machado, a Juan Ramón Jiménez, o ir a un sitio más salvaje, Miguel Hernández. Mi relación con la poesía española está condicionada por los discos de Serrat de mi infancia, aquellos dedicados a Machado y Hernández; luego eso se agrandó. Y además hay dos terrenos que también me interesaría explorar: uno es el mundo de Sor Juana y otro el del Túmulo imperial de la gran ciudad de México. Como se sabe, un año después de la muerte de Carlos V, el virrey de la Nueva España organizó unas exequias que giraron en torno a un gran túmulo erigido frente a la Catedral metropolitana. En Guatemala se imprimió después todo lo que se hizo, que musicalmente incluía básicamente el Réquiem de Morales. Pero es que además el túmulo, que era como una torre, llevaba tallados en madera veinte sonetos bien interesantes, que publica en un libro Francisco Cervantes de Salazar en 1560. Los poemas son intensos. Me gustaría generar encargos nuevos sobre eso".

La Orchestre Musique des Lumières tiene una subvención del cantón de Jura. En la temporada 2022-23 hará doce programas, la mitad de ellos vinculada a este acuerdo con la administración del cantón y la otra con diferentes colaboradores. "Somos híbridos. Barrocos y modernos. Los mismos miembros del grupo que hacen Bach con instrumental barroco son los que han grabado La canción de la tierra. Simplemente cambiamos de instrumentos. No somos una orquesta estatal, con sueldos de funcionario, y eso nos da agilidad para operar y ponemos en marcha en estos momentos tan imprevisibles que nos han tocado, en los que los tiempos de reacción se han acortado. Hay todavía miedo en el público y tenemos que estar buscando soluciones continuamente, pero eso también nos hace ser creativos y eso sigue siendo absolutamente necesario para un grupo de artistas".

