"Después de 20 años, el logro es estar aquí"

La ficha COLOMBINA. Music for the Dukes of Medina Sidonia



Anónimo & Fahmi Alqhai (1976) & Javier Núñez (1973): Praeludium La Spagna Anónimo [Cancionero Musical de la Colombina, CMC]: Salve Sancta Parens Juan de Urrede (c.1430-d.1482): Nunca fue pena mayor Anónimo [CMC]: Commo no le andaré yo / Propiñán de Melyor Juan de Triana (c.1460-1494) [CMC]: Quien vos dio tal señorío Joan Ambrosio Dalza (fl.1508): Calbidi Castigliano Juan de Triana [CMC]: Con temor bivo Anónimo [CMC]: Muy crueles bozes dan Jacob Obrecht (1457/58-1505) & Fahmi Alqhai [Cancionero Musical de Segovia]: Interludium Ave Maris Stella Anónimo [CMC]: A los maytines era / Qué bonito niño chiquito Enrique (fl.1460-80) [CMC]: Pues con sobra de tristura Anónimo [CMC]: Niña y viña Anónimo & Fahmi Alqhai: Posludium La Spagna: otro género de contrapunto



Accademia del Piacere Alena Dantcheva, soprano; Gabriel Díaz, contratenor, Ariel Hernández, tenor; Jesús García Aréjula, barítono; Javier Cuevas, bajo Rami Alqhai y Johanna Rose, violas da gamba; Carles Blanch, vihuela; Marta Graziolino, arpa; Javier Núñez, órgano; Pedro Estevan, percusión; Jacobo Díaz, chirimía; David García, sacabuche; Luis Castillo, dulcian Fahmi Alqhai, quintón y dirección Deutsche Harmonia Mundi

El pasado miércoles 15 de junio, Fahmi Alqhai (Sevilla, 1976) presentó en el Espacio Santa Clara de Sevilla su último álbum, uno de los mayores proyectos registrados junto a su conjunto Accademia del Piacere, que versa sobre el Cancionero de la Colombina, manuscrito copiado durante el reinado de los Reyes Católicos que recientes investigaciones de Lucía Gómez han vinculado sin género de dudas con el palacio que los Duques de Medina Sidonia tenían en pleno centro de la capital andaluza. El cancionero fue adquirido en 1534 por el bibliófilo Hernando Colón, hijo del descubridor, por lo que se ha conservado en la Biblioteca Colombina, que aún hoy lo custodia, en su sede adosada a la catedral hispalense, y le da nombre.

–¿De dónde le viene el interés por el Cancionero?

–Es un proyecto de juventud. Lo arranqué en Basilea hace mucho tiempo, básicamente por la figura de Juan de Triana. En la Biblioteca de la Schola Cantorum me encontré gran cantidad de material sobre su figura. No música, pero había muchos artículos, muchas referencias... Me llamó la atención. Aquí no sabía lo que era Juan de Triana. Nunca tuve acceso a nada sobre él. Encontrándome con eso, no sé si por un poquito de sevillanía, me puse a darle vueltas. Así que todo empezó enfocado sobre su música. Poco a poco ensanché la mirada. Yo tenía 22 o 23 años. La cosa quedó ahí, aunque ya hicimos por entonces un par de conciertos con un poco de música del Cancionero .

–Eso fue antes de la fundación de Accademia del Piacere.

–Sí, sí, antes, aunque luego con la Accademia llegamos a hacer también un proyecto que incluía algo de Juan de Triana. Así que el proyecto estaba ya más o menos montado. De esa época tengo escritas algunas glosas, contrapuntos sobre la Spagna, sobre el himno Ave Maris Stella. Y esto se quedó en un cajón. Nos metimos más en el repertorio de la gamba y en repertorio italiano y esto se quedó en un cajón hasta ahora.

–¿Ha trabajado con el original o con las ediciones que hay del manuscrito?

–Con todo. El Cancionero está bien escrito. Se puede trabajar con el original. Son 95 piezas y mi objetivo no era transcribirlo entero. Tenía algunas cosas muy claras que quería meter, y para las que estaban más abiertas recurrí a las ediciones ya hechas, para poder leerlas con la viola, y una vez que las elegía volvía al original, porque es un Cancionero sencillo de manejar.

–¿Tuvo clara la instrumentación desde el principio o pudieron las cuestiones prácticas?

–Todos tenemos en mente el estándar que usó Savall, y cada vez hay más evidencias de que esa era más o menos la formación que podía escucharse en la época: las violas, los ministriles, la cuerda pulsada y algo de percusión. En concreto tenemos referencias muy claras de que había un consort de violas da gamba en casa de los Duques, y esto es importante, porque existía el convencimiento de que el consort era algo posterior, que venía de fuera, y sin embargo aquí tenemos ya una referencia de que existía en Sevilla a finales del siglo XV. No es que saber eso me volviera loco, porque es el orgánico habitual, además de que es el más lógico, pero sí que reforzó la idea de usar las violas.

–La Beca Leonardo les ha permitido emplear una formación extendida, con cinco voces y diez instrumentistas...

–Claro, los proyectos personales no son fáciles de llevar adelante, porque no son todo lo pop que tendrían a lo mejor que ser para poder venderse y muchas veces no tienen cabida en las programaciones… Pienso que este trabajo debería hacerse en todas las capitales andaluzas, pero a ver si entra por lo menos en el Festival de Cádiz o en el de Granada… Y desde luego si no hubiera sido por la ayuda del ICAS, que apoyó en todo momento y lo estrenó, y por la Beca Leonardo del BBVA habría sido prácticamente imposible.

–El CD sale otra vez en Deutsche Harmonia Mundi.

–Muera Cupido salió primero en Sony, pero luego hicieron una edición en DHM. Es la misma casa. Lo ponen en un cajón o en otro. depende el interés. En principio pensamos incluso en sacarlo con Alqhai & Alqhai, pero como nuestro gran nicho de operaciones está en Alemania, Austria, Suiza, Bélgica, Holanda… a mí me parecía importante sacarlo allí. Es un repertorio muy atractivo para ellos, y para nosotros es bueno, porque nos da más músculo en esa zona.

–El programa se estrenó en el Espacio Turina en diciembre pasado. ¿Han tenido ocasión de volver a hacerlo en concierto?

–Tenemos alguna fecha ya señalada, pero todas fuera de España. Aquí es muy complicado. A no ser que vayas con programas más excéntricos o con Haendel, Bach y compañía o con una figura en recital de solo es complicado colocar un proyecto grande como este. Fuera tenemos ya algo con el grupo entero, pero lo más habitual va a ser tener que reducir plantilla; pero bueno, eso pasa, y pasaba entonces. La música se ajustaba a las condiciones. Tendremos en esos casos que hacer alguna adaptación y cambiar un poquito el programa, pero nada más. Es el pan nuestro de cada día.

–20 años ya de Accademia. Qué ve cuándo mira hacia atrás?

–El gran logro es estar aquí, viviendo de nuestro grupo. En algo habremos acertado. Cuando miro para atrás, veo un arranque del todo inconsciente, por la edad, por el atrevimiento... Y lo cierto es que todas las grandes claves han llegado así, un poco de forma inconsciente...

–La clave flamenca fue importante...

–Fue muy importante. Pero no estábamos mal antes. Antes de arrancar el proyecto con Arcángel ya habíamos creado el sello y teníamos un número de conciertos muy importante, que muchos grupos profesionales en España no los tienen al día de hoy. A partir de lo de Arcángel, ya empezamos a superar la cifra de cincuenta conciertos al año, pero antes estábamos en más de treinta. Yo dejé a Jordi Savall por aquella fecha, y la eclosión a partir del crossover con el flamenco no había pasado aún. Ahora es otra realidad. Uno se va adaptando. El siguiente reto es mantenerse hasta la jubilación.

–¿Y en qué proyectos anda para conseguirlo?

–Pues estrenamos uno en septiembre, en la Bienal, con Dani de Morón. Está muy enfocado en lo instrumental, es algo muy abierto. Nada que ver con lo que hemos hecho por ejemplo con Rocío Márquez, en que había siempre una componente historicista o de búsqueda de raíces y cosas así. Ahí nos vamos a salir. Es un programa más experimental, que tiene salida a cosas más personales. Se titula Metamorfosis. Trabajaremos además con Mauricio Sotelo, que será quien cree el sustrato que dé unidad a todo. Estoy al 100% con eso. Porque eso es meterte de lleno en composición, no sólo arreglar o adaptar. Es de las cosas que me echan gasolina. Lo malo es que es me pilla el verano. Pero además tenemos también proyectos clásicos.

–El mercado alemán es fundamental para el grupo hoy, ¿no?

–Sin duda. Hemos tocado en todas las salas importantes de Hamburgo, vamos mucho a Berlín, Colonia y en los festivales nos llaman cada 2 o 3 años. Somos recurrentes. Alguna vez nos echarán de ahí, es normal. Pero ahora mismo funciona muy bien.

–¿Algún mercado que les interese abrir?

–Hemos dado el salto a Canadá. Ya estamos hablando de otras fechas, aunque lo cierto es que allí no hay muchos artistas ni programaciones de antigua. Pero es una opción. Estamos moviendo también Estados Unidos, que va a funcionar, seguro, porque estamos hablando de fechas para 2024. De todas formas, yo intento siempre amarrar un poco, porque hubo años en que nos sentimos desbordados.

–La pandemia ejerció ahí un poco de freno y de alivio…

–La pandemia sirvió para cogerle cariño al sofá [risas], para darte cuenta de que tu sitio es tu casa y no el escenario.

–Y la grabación la hicieron muy cerca de casa, en la iglesia de San Pedro de Alcántara, ¿qué tal funcionó?

–Fantásticamente. Sabía que la iglesia estaba ahí, pero no había entrado, y cuando escuché la acústica me dije, se acabó, ya está, no cojo más un avión en mi vida [risas]. Tengo la casa, el estudio, el colegio de las niñas y ahora el estudio de grabación en un radio de diez minutos andando. Estoy encantado.

