Así es como Mariah Carey se ha convertido en un icono navideño

De unos años a esta parte, las redes sociales se han vuelto en el mejor escaparate que se puede tener, esto vale para los conocidos influencers como para los artistas, ya sean actores, actrices o cantantes, y una de las personas más reconocidas a nivel internacional, que cada año brilla tras la noche de Halloween, es Mariah Carey. La cantante, compositora, productora musical y actriz año tras año consigue ser la protagonista en miles de casas con su conocidísimo villancico All I Want for Christmas Is You.

La viralidad de las redes sociales y el éxito de este clásico navideño han convertido a Mariah Carey en la misma imagen de la Navidad, es una combinación exitosa y que muchas personas son incapaces de pensar en estas fechas sin hacerlo en la mismísima Mariah Carey. Pero ¿cómo se ha fraudo este éxito que dura décadas? ¿Tiene la cantante medido el pulso a los fans de la Navidad?

Aunque haya muchos que no sepan cómo responder a las preguntas formuladas anteriormente, hay que hablar de los datos y de dónde viene este éxito que cosecha año tras año millones de reproducciones en las diferentes plataformas digitales cuando llega el periodo vacacional navideño.

El interés de por este sencillo que data de 1994, incrementó en 2002 ya que fue parte de la película Love Actually, un film que elabora una oda a la Navidad y que se ha convertido en un clásico para los amantes de las películas navideñas. Desde entonces, forma parte de las nuevas generaciones que no conocieron sus orígenes. Además, con el uso de las redes sociales, Mariah Carey, ha querido decirle al mundo que la Navidad empieza cuando ella lo canta y así deja constancia cada año con un nuevo vídeo en el que aparece cantando con su tono agudo característico para dar comienzo a esta nueva etapa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mariah Carey (@mariahcarey)

Así nace 'All I Want for Christmas Is You'

Mariah Carey comienza su carrera en 1991 con un disco homónimo que se convirtió en un verdadero éxito de ventas en Estados Unidos. Más tarde sacó al mercado el que sería su segundo disco, llamado Emotions, con el que tuvo éxito aunque no fue tan apabullante como con el primero, no obstante, el single llamado como el álbum consiguió llegar al primer puesto de la lista Billboard Hot 100. Aunque su carrera llegaría a despegar del todo con su tercer disco, Music Box, que consagró a Carey a nivel comercial, consiguiendo vender 28 millones de copias en todo el mundo.

El punto álgido de la cantante estaba aún por llegar, fue cuando su primer ex marido, Tommy Mottola le propone grabar un álbum navideño. En el documental de Mariah Carey, ella misma afirma que le pareció extraño que le hicieran esa propuesta cuando su carrera estaba en un punto muy óptimo, eso solía hacerse cuando los artistas ya llevaban muchos más años en el mercado. Aunque no fuera el proyecto que tenía en mente, Carey, decidió que no quería hacer un disco con versiones de villancicos clásicos, quiso componer los suyos propios.

Es en este momento cuando nace el que sería su éxito más sonado, All I Want for Christmas Is You, la cantante afirma que lo compuso en quince minutos en una pequeña habitación del apartamento que compartía con su entonces marido, Mottola. Con este tema quería que se representase el amor y transmitiese positividad a todos los que la escuchasen. En pleno agosto de 1994 se lanzó este tema y conquistó a medio mundo, el éxito fue muy orgánico para Mariah Carey.

Este disco de versiones y temas propios navideños se ha reeditado con los años y ha inspirado a otras cantantes a seguir sus pasos con el tema Christmas en el que se inspiró este éxito mundial y que más tarde han versionado artistas como Selena Gomez, Lady Gaga o, en versión conjunta, Justin Bieber y la propia Mariah.

La triste historia que esconde 'All I Want for Christmas Is You'

En el documental de la vida de Mariah Carey y en una entrevista de la cantante con Oprah Winfrey en 1999, la norteamericana ha contado que su infancia no fue la mejor, fue una etapa dura que tanto su madre como ella tuvieron que pasar por muchas cosas desagradables a lo largo de muchos años.

La artista no ha querido ser muy explícita pero ha dejado algunas pistas de cómo vivió la navidad aquellas años. "Estaba expectante de que llegaran pero siempre tuve una familia increíblemente disfuncional que la arruinaba cada año. No mi madre, ella siempre intentaba que todo saliera bien. No teníamos mucho dinero y ella nos envolvía fruta o lo que quiera que se pudiese permitir. Y yo siempre pensaba: 'cuando sea mayor no voy a dejar que esto pase, voy a hacer que la Navidad sea perfecta cada año".

En la entrevista con Oprah afirma que tanto ella como su madre sufrieron el racismo y el rechazo de la familia materna al haberse casado su madre con su padre, un hombre de origen afroamericano. Tuvieron que mudarse en varias ocasiones debido a los comportamientos racistas de sus vecinos que llegaron a envenenar al perro de la familia.

La figura de su padre ausente ha dejado un gran vacío en la vida de la cantante ya que se divorció de su madre cuando Mariah Carey tenía sólo tres años. Aunque todo esto ha curtido el carácter de la artista, afirma que "Tengo una gran conexión emocional con las navidades, nunca ha sido por los regalos, sino por el sentimiento optimista que se da en estas fechas. Sentí la necesidad de expresarme y hacer una canción que me hiciera sentirme feliz".