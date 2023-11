Rosalía y Björk lanzan una canción juntas con fines benéficos

Rosalía estrena nueva canción y lo hace junto a la cantante y compositora Björk, ambas participan en la canción Oral que se estrenó este martes 21 de octubre, tal y como ambas lo anunciaron en sus respectivas redes sociales. Lo llamativo de este tema es que lleva escrito 25 años pero hasta ahora no sale a luz, un hecho sin precedentes y del cuál Rosalía se siente muy orgullosa de participar.

Oral está inspirada por un ritmo de dancehall, género que la cantante afirma que es el abuelo del reguetón y lo más importante para la islandesa es que toda la recaudación que se obtenga de esta canción se destinará íntegramente a "detener la piscicultura en mar abierto en Islandia". Björk es hija de una activista medioambiental fallecida en 2018 y por esta razón está tan comprometida con el planeta.

oral song and video are herelisten here: https://t.co/byFOl4EduZ watch the video here: https://t.co/Bs2qF3j02t @rosalia @segabodega Video Credits:Directed by Carlota GuerreroExecutive Producer: Zico JudgeProducer: Júlia EstrugaOriginal Idea: Carlota GuerreroDirector… pic.twitter.com/LG3YatyVri

Uno de los puntos claves para la artista fueron los "experimentos de Rosalía con el género (del reguetón) y su increíble voz la convertían en una invitada obvia para esta canción", señala Björk en un mensaje en X (antes Twitter). "Me siento honrada de que haya aceptado y de que ella y su equipo cedan su trabajo y todos sus rendimientos a esta batalla".

La autora de álbumes como 'Debut' (1993), 'Post' (1995) y 'Homogenic' (1997), que la consagraron como una de las artistas más influyentes y arriesgadas de su generación, revela que su voz en la grabación es la de hace 25 años. "Creo que hay una elegante resonancia en el hecho de que ambas tengamos la misma edad en la grabación", señala la cantante, de 57 años en la actualidad.

i am so happy to announce the release of "oral" a single with @rosalia , tomorrow 21st of novemberthe profits will all go to stop open net pen fish farming in iceland. this is a 25 year old song of mine i wrote and programmed inspired by a dancehall beat (the grandmother of… pic.twitter.com/I9FyKGpcVC