Doctor Cocodrilo: en La Línea... rock

La banda linense Doctor Cocodrilo (Dr. Cocodrilo) vive un momento especialmente dulce. Por un lado ha puesto su nombre y por añadidura el de La Línea en lo más alto del prestigioso certamen Garbanzo Rock y por otro su primer EP, La Búsqueda, no solo está mereciendo la mejor evaluación por parte de los críticos sino que está siendo objeto de un importante número de descargas a través de las plataformas digitales. Y eso que, sostienen sus componentes, su principal objetivo es divertirse haciendo lo que más les gusta, que no es la música así en abstracto, sino el rock.

Doctor Cocodrilo surgió en 2020 como resultado de la unión de músicos ya curtidos, que procedían de diferentes bandas y que se vieron abocados al lógico paréntesis como consecuencia del cierre generalizado que se produjo durante la crisis sanitaria provocada por el Covid 19. Santiago Carrasco (guitarra), Fofe Gómez (batería), Diego Fernández (bajista) y Manuel Machado (guitarra y voz) no se dejaron desanimar por esa adversidad y lo convirtieron en solo un paréntesis.

Con la paulatina vuelta a la normalidad los componentes se reunieron para componer temas propios y tocarlos primero en el local de ensayo “para satisfacción personal”, más tarde en establecimientos de La Línea y por último de otros puntos de la provincia e incluso de la comunidad autónoma.

“Hacemos rock”, defiende con vehemencia Manuel Machado. “Hay quien asegura que hacemos música Indie, pero nosotros entendemos que hacemos rock”.

Las críticas positivas se sucedían y los contratos se multiplicaban así que Doctor Cocodrilo se animó a grabar un EP, producido por Rafa Camisón en en Estudiosetentaynueve de Jerez, que lleva por nombre La Búsqueda al que ya se puede acceder a través de todas las plataformas digitales (Spotify, YouTube Music...)

Para aquellos que no están muy duchos en esta terminología, un EP corresponde a una sigla inglesa que traducida al español significa reproducción extendida y se utiliza como denominación para un formato de grabación musical. La duración de un EP es muy larga para considerarse como sencillo, y muy corta para considerarse como álbum. En el caso de Doctor Cocodrilo la componen seis temas y el primero de ellos (La Reina) ha encontrado el máximo reconocimiento por parte de los expertos.

Llegado el momento y “más con la intención de medirnos con las bandas de toda España” que de perseguir el premio, los músicos linenses deciden presentarse al certamen nacional Garbanzo Rock de Trebujena, que roza ya el medio siglo de vida. “Nos dijeron que había un concurso de mucho nivel, con participantes de toda España y, después de comprobar que cumplíamos todos los requisitos, allí que nos apuntamos”.

Las exigencias de la organización no eran pocas y destacaba el hecho de que los aspirantes a participar debían poseer "un repertorio totalmente dispuesto para ser interpretado en directo, no inferior a sesenta minutos, de los cuales todos tienen que ser composiciones originales, que no sea versiones ni tributos y que sea rock en cualquiera de sus géneros”.

Entre las numerosas aspirantes quedaron seleccionados tres grupos para una final en la que el de La Línea competía con dos de Madrid: Noviembre y Mono Cuchillo. El pasado dos de diciembre las tres ofrecieron lo mejor de su repertorio en la Plaza Joselillo El Vázquez (conocida como la Plaza del Cerro) de Trebujena y el jurado determinó que Doctor Cocodrilo merecía el primer premio.

Ese galardón se traduce en 800 euros y la garantía de que actuarán en la próxima edición del Trebufestival, que se celebrará los días 19, 20 y 21 de abril de 2024 de manera simultánea al XIII Mercado de Artesanos.7 nov 2023

“Se trata de una propuesta musical muy arriesgada, difícilmente etiquetable y de gran calidad”, se puede escuchar en Mariskal Rock, la emisora digital más acreditada del país a ojos de los rockeros. Poco queda que añadir.