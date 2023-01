Rosalía estrena su single 'LLYLM': esta es su letra

La nueva canción de Rosalía se estrenó a las 00:00 del 27 de enero, la cantante lo había anunciado una semana antes a sus seguidores a través de las redes sociales. Tras ir dejando pistas con fragmentos de la canción a lo largo del primer mes del año, 'LLYLM' al fin ve la luz.

Se rumoreaba que que podría ser la primera canción en solitario de Rosalía en inglés pero como suele hacer la catalana, ha sorprendido a su público. Mezcla el castellano con el inglés a lo largo de la canción, comienza en español pero el estribillo de este LLYLM es en inglés. No es la primera vez que la artista se atreve a cantar en inglés ya que lo hizo previamente en Barefoot in the park junto a James Blake y algunos fragmentos en Lo vas a Olvidar junto a Billie Eilish o Blinding Light con The Weeknd.

Rosalía vuelve a fusionar géneros musicales e integra a la perfección tintes de flamenco con toques electrónicos y pop. Los comentarios en el vídeo de Youtube muestran la entrega absoluta de los fans de la artista ante esta nueva canción, muchos son los que comentan "que todo lo que toca lo convierte en oro" o "que lo ha vuelto a hacer, que esta canción será un hit".

La artista catalana aspira a llegar alto en el panorama musical y no disimula cuando mezcla algo tan nacional como el flamenco con otras músicas u otro idioma para llegar a todos los rincones del mundo. El estribillo: I don't need the honesty, baby lie like you love me, cover me in a dream. I'll be yours or fantasy. I don't need the honesty, baby lie like you love me. Maybe at the end, it becomes real se traduce así: No necesito la honestidad, baby miénteme como si me quisieras, cúbreme en un sueño. Seré tuya o fantasía. No necesito la honestidad, baby miénteme como si me quisieras, quizás al final se hace realidad.

Letras de 'LLYLM'

El que quiero, no me quiere

Como quiero que me quiera

Hoy termina la condena

Me divierte', maybe tú eres el que me libera

Y es que hoy es carnaval

Yo soy de aquí y tú eres de allá

Lo diré en inglés y me entenderás, mmh

I don't need honesty

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Cover me in a dream

I'll be yours or fantasy

Who needs the honesty?

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Maybe at the end, it becomes real enough for me

Oh, oh, oh, for me

Llevo coco, con canela

Perfumada, escapemos, si es que quieres

Vengo en moto, soy una mami

Y si hay un día, hoy es ese día

Para ser y cambiar

O no ser y disfrazar

Your angel, you're my vamp tonight

I don't need honesty

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Cover me in a dream

I'll be yours or fantasy

Who needs the honesty?

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Maybe at the end, it becomes real enough for me

Ay, dame esa pulsera de flores

Me la pondré en la muñeca

Cuando despierte, así yo lo sabré

Así yo lo sabré, yo sabré que fue real

Será mi tótem, lo sabes tú y nadie más

I don't need honesty

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Cover me in a dream

I'll be yours or fantasy

Who needs the honesty?

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Maybe at the end, it becomes real enough for me

I don't need honesty

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Cover me in a dream

I'll be yours or fantasy

Who needs the honesty?

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Maybe at the end, it becomes real enough for me

Oh, oh, oh, for me